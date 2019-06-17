Анастасия Полозкова
Автор
Родилась в Сосновом Бору — атомном городе Ленинградской области. Но душа принадлежит Петербургу. По образованию журналистка. Основная область интересов – политика, общество и культура через антикапиталистическую призму.
Последние публикации
«Назло мейнстриму, телевидению»: Александр Зиненко о фильме «Непобедимая»
Смотреть что-либо на телеканалах давно стало невозможно. Часто — пошло и примитивно. Однако везде есть исключения. Даже на телевидении. В 2018 году на НТВ вышел документальный фильм журналиста, основателя программы «Профессия: репортер» Александра Зиненко о 13-кратной чемпионке мира по армрестлингу...
17 июня 2019
«Студенческая весна стран БРИКС и ШОС»: как это было?
Около 2,5 тысяч человек из 23 стран мира собрались 4−9 июня в Ставрополе для участия в III Международном фестивале «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». В качестве специальных гостей на мероприятия также пригласили делегации из Грузии, Австрии и Вьетнама. О том, как это было, смотрите в...
15 июня 2019
«Студенческая весна стран БРИКС и ШОС»: киберспорт для всех
В Ставрополе в рамках фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» проходят киберспортивные соревнования для всех желающих. Корреспондент ИА REGNUM 6 июня пообщался с президентом Федерации Компьютерного Спорта Ставрополя Сергеем Кузьминым и подробнее узнал о работе площадки в молодёжном...
6 июня 2019
О феминизме, творчестве и российском кино: интервью с Равшаной Курковой
Равшана Куркова — известная российская актриса театра и кино. В её фильмографии — более 50 работ, где одними из самых заметных стали, например, «Любовь в большом городе 2», «Мамы», «Барвиха», «Нуреев. Белый ворон», «Балканский рубеж». А в сериале на Первом канале «А у нас во дворе» Равшана...
31 мая 2019
Кинофестиваль в Железноводске. Кто здесь герой?
Кого сегодня мы называем героями? В какое время мы живём? Кино — один из тех видов искусства, который может попытаться дать ответы на эти вопросы. Или, по крайней мере, может приблизить нас к разгадке этой головоломки. С этой целью в Железноводске и других агломерациях Кавказских Минеральных Вод и...
29 мая 2019
«Герой и время»: звёзды российского кино собрались в Железноводске
В Железноводске 25 мая состоялось открытие первого в Ставропольском крае международного кинофестиваля «Герой и время». Мероприятие началось с прохода именитых гостей по красной ковровой дорожке, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По красной дорожке продолжительностью в 190 метров прошли Сергей...
26 мая 2019
Comic Con Saint-Peresburg 2019: Человек-паук и Джон Сноу — в России
В Петербурге 17−19 мая состоялся Comic Con — фестиваль гик-культуры, традиционно проходящий в России с 2003 года, а также во многих городах США и Европы. Это культовое событие для всех любителей комиксов, видеоигр, сериалов, фэнтези и фантастики: в одном месте на несколько дней собираются...
20 мая 2019
Анимационный фестиваль в Суздале: как это было?
13−18 марта в Суздале (Владимирская область) состоялся уже XXIV Открытый российский фестиваль анимационного кино. Это самое масштабное в России профессиональное мероприятие, посвященное жанру мультипликации. Который год оно объединяет режиссеров, аниматоров, сценаристов и продюсеров, чтобы выявить...
21 марта 2019
«Постоянно ощущаешь себя начинающим»: как стать стоматологом?
9 февраля — Международный день стоматологов. В России праздник отмечают всего несколько последних лет, но с каждым годом он становится всё популярнее. Чтобы узнать больше о профессии стоматолога, корреспонденты ИА REGNUM пообщались с врачом-ортодонтом и гнатологом Станиславом Блумом, учредителем...
9 февраля 2019
«Не было инструментов, но была идея»: как стать ювелиром?
Сегодня, 31 января, отмечают Международный день ювелира. Идея создания праздника впервые возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России», который проходил в Костроме. Однако учредили его лишь спустя шесть лет в Ташкенте на фестивале молодых ювелиров. Чтобы больше узнать об этой профессии...
31 января 2019
Молодежная музыка: есть ли в ней что-то кроме протеста?
Какая музыка сегодня увлекает молодежь? Почему так популярны рэперы? Из чего состоит современная российская музыкальная индустрия? Как порой совсем юные музыканты собирают армии фанатов? В этом материале мы подробно всё объясним. Поп-музыка Пока профессионалы музыкальной индустрии прикладывают...
28 декабря 2018
Бодипозитив. Красота — выбор, а не обязанность?
Можно ли считать бодипозитив (от англ. Body Positive), цель которого — побудить людей принимать тело других таким, какое оно есть, политическим движением? И почему в последнее время в России оно становится всё популярнее? Как жить с расстройством пищевого поведения? И как перестать ненавидеть своё...
13 декабря 2018
Люди и звери: волонтер в приюте для животных
Сегодня, 30 ноября, отмечают Всемирный день домашних животных. Девизом праздника стали слова из произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»: «Ты в ответе за тех, кого приручил». К сожалению, люди не всегда следуют этой истине. Нередко животные оказываются на улице, а оттуда, если...
30 ноября 2018
Dota 2, Баба Яга и Дейенерис Таргариен: фестиваль поп-культуры в Петербурге
Люк Скайуокер из «Звёздных войн», Дейенерис Таргариен из «Игры престолов», герои World of Warcraft, княгиня Анастасия и даже Баба Яга и Царевна-лягушка… Комиксы, переодевания в персонажей аниме, инди-игры и киберспортивные матчи по популярным проектам… Всё это, казалось бы, напоминает какую-то...
25 ноября 2018
Не анархист: Олег AsSa разоблачает McDonalds, Subway и «Почту России»
Около девяти месяцев назад в российском сегменте YouTube появился новый проект под названием «Все работы хороши». Раз в месяц ведущий шоу — Олег AsSa устраивается на работу в разные компании и крупные сети (например, Subway, McDonalds, Почта России), выясняет все нюансы относительно условий труда...
21 ноября 2018
Экономист: об одной из самых популярных профессий в России от А до Я
Сегодня, 11 ноября, в России отмечают День экономиста. Инициатором его учреждения выступило Вольное экономическое общество России, а датой для праздника выбрали день образования организации — 11 ноября 1765 года. Согласно статистике последних лет, наибольший процент абитуриентов решают связать свою...
11 ноября 2018
Здоровее, чем в реальности: пенсионная реформа в Instagram
Когда мы говорим о социальных сетях, первым делом мы представляем молодежь, которая в большинстве своем неотделима от смартфона, а с ним — от Instagram, «ВКонтакте», Facebook и Twitter. Люди постарше в соцсетях тоже встречаются нередко, но всё же далеко не всегда проявляют себя там активно. К тому...
3 ноября 2018
Автор Telegram-канала о феминизме: дайте нам тоже подышать и посидеть рядом
Социальные сети и мессенджеры давно стали площадками, где люди разных взглядов могут транслировать свои интересы, искать единомышленников и их поддержки. Продолжая серию интервью с блогерами, журналист ИА REGNUM пообщалась с основательницей одного из самых популярных Telegram-каналов (более 13,3...
22 октября 2018
AgentShow — судьба YouTube ?
10 октября на YouTube-канале известного блогера Анастасии Ивлеевой был опубликован первый выпуск второго сезона её собственной передачи AgentShow, гостем которой стал Александр Ревва. До этого в передаче появлялись такие известные личности, как украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко...
11 октября 2018
13 учительских историй: профессиональные кейсы и жизненные уроки
Учителя… Им посвящают песни, стихи, много говорят о значимости их работы для будущих поколений. О труде преподавателей можно говорить много — по делу и без. Однако никто не расскажет о своей профессии лучше, чем сами педагоги. Пожалуй, ни у кого в памяти не хранится столько историй и баек о школе...
5 октября 2018