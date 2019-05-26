Железноводск, Ставропольский край, 26 мая, 2019, 08:54 — ИА Регнум. В Железноводске 25 мая состоялось открытие первого в Ставропольском крае международного кинофестиваля «Герой и время». Мероприятие началось с прохода именитых гостей по красной ковровой дорожке, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Равшана Куркова на красной ковровой дорожке в Железноводске

По красной дорожке продолжительностью в 190 метров прошли Сергей Пускепалис, Сергей Безруков, Равшана Куркова, Константин Хабенский, Светлана Немоляева, Владимир Меньшов и многие другие известные деятели культуры.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Сергей Пускепалис со спутницей на красной ковровой дорожке в Железноводске

Дорожка начиналась с возвышенности и заканчивалась у входа в Городской Дворец Культуры. На протяжении всего этого расстояния выставили ограждения, рядом с которыми за проходом известных гостей наблюдали местные жители. Они фотографировали кинозвезд, поддерживали их выкриками «Браво!» и просили автографы. Люди собрались задолго до того, как по дорожке начали проходить гости, а после этого не спешили расходиться.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Равшана Куркова на красной ковровой дорожке в Железноводске

Церемония Открытия кинофестиваля продолжилась в зале Дворца Культура, где инициаторами масштабного кинофорума на Северном Кавказе выступили члены Русского Художественного союза — актер и режиссер Сергей Пускепалис, писатель и публицист Захар Прилепин, театральный продюсер и режиссер Эдуард Бояков, кинопродюсер Вадим Горяинов. Заместитель министра культуры РФ Павел Степанов зачитал приветствие Владимира Мединского, отметив, что фестиваль должен сыграть свою роль в «популяризации качественного российского кино».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Татьяна Веденеева и Захар Прилепин на красной ковровой дорожке в Железноводске

Ведущими в разных частях торжественной части стали Равшана Куркова, Светлана Немоляева, Сергей Пускепалис, Татьяна Веденеева, Эдуард Бояков, Вадим Горяинов и Захар Прилепин. В частности, последний рассуждал о том, кто такой герой:

«Те, кто стирает грань между богом и человеком», — отметил писатель.

А Татьяна Веденеева задала своему напарнику и присутствующим вопрос о том, не кажется ли им, что сегодня «женщин со стержнем стало больше, чем мужчин».

Особо активную положительную реакцию заслужил актёр Сергей Безруков, призвав следовать традициям советского кино: создавать, созидать, просвещать. Эти его слова вызвали шквал аплодисментов в зале.

В общей сложности первый день фестиваля собрал 15 тысяч зрителей. После торжественной части состоялся показ фильма «Любовь и голуби», который плавно перетёк в фуршет на втором этаже Дворца Культуры.

Программа первого дня оказалась насыщенной: в 20:00 под открытым небом перед зданием Пушкинской галереи ещё выступила певица Пелагея. Судя по фотографиям мэрии города с концерта, послушать артистку собралось несколько тысяч человек.

Программный директор фестиваля Алёна Сычёва в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что в течение недели показы кино будут проходить с 11 утра до 9 вечера, после чего гостям предлагают различные концерты.

«И город хочет, и край тоже, чтобы у них был свой кинофестиваль. В этом году нам удалось это сделать. Очень приятно, когда есть отклик местный. Потому что бывает так, что приезжаешь в город с фестивалем, а отклика особенного нет. А здесь нас все подержались, начиная от билетеров, заканчивая мэром и даже губернатором. Мы вместе делаем этот фестиваль», — отметила программный директор фестиваля.

Фестиваль продлится до 2 июня. Пройдёт конкурс игрового кино (12 картин), конкурс документального кино (12 картин), также программа «Мультимедиа, анимация», в рамках которой запланировано 15 выставок, кроме того, запланирована образовательная программа фестиваля.