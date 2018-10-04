Учителя… Им посвящают песни, стихи, много говорят о значимости их работы для будущих поколений. О труде преподавателей можно говорить много — по делу и без. Однако никто не расскажет о своей профессии лучше, чем сами педагоги. Пожалуй, ни у кого в памяти не хранится столько историй и баек о школе, как у них.

Иван Шилов ИА REGNUM Букет для учителя

В честь международного Дня учителя, который отмечают более чем в ста странах мира, корреспондент ИА REGNUM пообщался с педагогами из разных частей России и не только, разных возрастов и специализаций.

Екатерина Косицына (преподаватель русского языка и литературы средней школы № 26 города Петропавловск-Камчатский).

Фото из архива Екатерины Косицыной Екатерина Ивановна

Екатерина Ивановна поделилась, что ей повезло в жизни встретить хорошего учителя, а русский язык и литература были теми предметами, которые позднее вспоминались как нечто праздничное, торжественное, яркое, наполненное радостным трудом. Екатерина Косицына преподавать начала уже на последних курсах университета. Однако начала пробовать себя в роли учителя и ощущать удовольствие от этого занятия ещё в школьные годы.

«Университет столько не дал для постижения ремесла, сколько теперь я использую в своей работе. Детские впечатления — самые сильные: как меня учили, так и я учу, можно сказать. Понятно, что для мастерства педагога этого мало — годами мы накапливаем тяжкий опыт ошибок, работы над этими ошибками, счастливые моменты находок. Вот тогда, в детстве, этот учитель стал для меня кумиром, и это был мой выбор жизненного пути. И работать я начинала под её руководством уже на IV курсе, мне не терпелось попробовать, с утра еду на пары, после обеда — в школу вести уроки. Такие разборы полётов она мне устраивала! И страшно было, и волнительно, и дух захватывало, и обижалась тогда на неё за строгость и придирки (гордые мы в юности!)», — рассказывает учитель.

Окончание вуза для Екатерины Ивановны пришлось на весьма сложное для страны время. Она закончила обучение в университете в 1990-м году в Киргизской ССР в городе Бишкек (прежнее название Фрунзе).

«Думаю, многие помнят, что это за годы… В Киргизии началась массовая миграция, сначала просто побросали дома и уехали в Германию немцы, следом в поисках судьбы в Россию поехали русские, закрывались предприятия, началась безработица. Необходимо было искать какой-то выход, искать работу, чтобы жить. И вот однажды в «Учительской газете» нахожу объявление о том, что на Камчатке не хватает учителей, приглашают на работу, дают подъёмные и жильё. Написала письмо, получила вызов и рванула в неизвестность. Тогда даже цену билета на самолёте до Камчатки никто не мог назвать, слишком далеко это было, и туда никто не летал. Вот так я попала из жаркой Средней Азии на Крайний Север. С тех пор, с 1993 года, работаю средней школе №26 города Петропавловска-Камчатского», — поделилась своей историей Екатерина Ивановна.

Отвечая на вопрос о том, что даёт ей силы, чтобы изо дня в день обучать детей, она отметила, что если когда-то говорили «ходить на службу», то теперь говорят «ходить на работу». От этого поменялось не только само слово, изменились ценности. С точки зрения Екатерины Ивановны, учительство — это именно служение, служение делу формирования личности человека.

«А это и называется ОБРАЗованием. Личность формируется только в живом общении с другой личностью по законам любви. Вот когда с утра «на любовь своё сердце настроишь», тогда в каждом ребёнке живую душу видишь, что ему нужно чувствуешь: кого за две ошибки поругать, а кого за 10 похвалить, потому что до этого 20 было — как-то так. Любовь силу даёт, и это же не только в профессии учителя, это закон жизни. Оставайся человеком, гори, грей — тогда ты живой и жизнь творишь вокруг себя.

И наоборот, что отнимает у педагога силу? Бумаготворчество, которым чиновники и новые реформаторы системы образования учителя отлучают от детей, крадут у него часы и часы жизни, а следовательно, убивают эту самую жизнь. Например, чтобы пройти аттестацию, учителю нужно собрать портфолио для самопрезентации, чем толще, тем лучше. Большинство педагогов отказываются из-за этого проходить аттестацию, потому что понимают — есть вещи, важнее денег и престижа — маленькие люди, которым каждый день нужны твоё тепло и внимание. Поэтому считают делом недостойным хвалить и презентовать себя, а бумаготворчество — неоправданно времязатратным. «Души-то у нас и у ребят не бумажные…» — как сказал герой В. Тихонова в известном фильме «Доживём до понедельника», — объяснила учитель.

Ольга Карпова (учитель физики в средней образовательной школе № 3 города Сосновый Бор (ЛО) и преподаватель в Институте ядерной физики Санкт-Петербургского государственного политехнического университета и Ленинградской атомной станции).

Фото из архива Ольги Карповой Ольга Николаевна

Ольга Николаевна начала работать учителем в школе ещё в сентябре 1983 года. Признаётся, что мечтала стать учителем математики. Однако «нечаянно» получилось по-другому.

«Вспомнила один случай, когда очень долго готовила детей к контрольной работе, решали задачи, много говорили о теории явления, выучили всю тему — и, наконец, настал день контрольной работы. Я пришла в школу, дети встретили меня торжественные, серьезные, готовые писать контрольную работу… Я открываю сумку, чтобы достать распечатанную работу, и в ужасе понимаю, что я контрольную работу оставила, забыла дома. А как были счастливы дети в тот день!» — рассказывает Ольга Николаевна.

По её мнению, в работе преподавателя сложного ничего нет, как и в любой другой, если дело любимое. Однако по молодости, отмечает Ольга Николаевна, было непросто привыкнуть к новому режиму жизни, когда из выходных выпадают воскресенья и праздничные дни, потому что на следующий день надо идти в школу.

«Нужно выглядеть, быть готовой ко всем урокам (детей 45 минут нужно интересовать, загружать, обучать, задавать), проверить тетради… Это было самое сложное, все вечера заняты и расслабиться нельзя! Иначе станешь неинтересной, и дети вынесут тебя», — объяснила учитель физики.

Ирина Марьясова(учитель русского языка и литературы).

Фото из архива Ирина Марьясовой Ирина Анатольевна

Ирина Анатольевна окончила филологический факультет Сахалинского университета, а начала преподавать в 1989 году в приморском поселке недалеко от города Советская Гавань (Хабаровский край). Позднее переехала в Сосновый Бор (ЛО) и преподавала русский язык и литературу в МБОУ «Гимназия № 5». Два года назад ушла из школы, сейчас занимается репетиторством. Она поделилась:

«Филология — моя стихия, что может быть лучше книги? А язык — такое пространство смыслов! Стать филологической девой была моя мечта. Мы особенные. Научить ребенка понимать книгу и родной язык — по-моему, это здорово! А детское восприятие образа позволяет по-другому и на писателя взглянуть, и самому поучиться. Дети меня очень многому научили. Люблю детей за их искренность».

За годы преподавания запоминающихся историй, как признаётся Ирина Анатольевна, было немало. Однако одной из самых ярких историй стал случай в самом начале её учительской карьеры. Это был второй урок, когда она читала лекцию 11 классу, в котором было несколько юношей-волейболистов, уезжающих часто на соревнования, и на первом уроке в этом классе они не присутствовали.

«Через недельку начинаю урок в этом классе, детей в лицо еще плохо знаю. Звенит звонок, народ рассаживается, чуть с опозданием заходит молодой человек, красивый, высокий, с усиками, в роскошном костюме, с галстуком. Я онемела. Думаю, кто-то из начальства ко мне на урок без предупреждения пожаловал. Он садится на заднюю парту, пишет все за мной. Звонок с урока прозвенел, все пошли, он тоже. Я к нему обращаю свой вопрос: мне когда подойти на разбор урока? Он в изумлении на меня смотрит и говорит, что он Игорек Малинин, ученик этого класса, вернувшийся с соревнований по волейболу! Такие были дети!

Учеников всегда воспринимаю как потенциальных взрослых, поэтому, бесспорно, уважаю в них личность. У меня несколько выпусков было. Выпускники для меня становятся близкими людьми. С ними пережито очень много. Это, собственно, моя жизнь. С ними какая-то духовная связь есть однозначно!» — поделилась Ирина Анатольевна.

Татьяна Ершова (учитель географии).

Фото из архива Татьяны Ершовой Татьяна Александровна

Татьяна Александровна преподавала географию в школе на протяжении 40 лет. Её первым учительским опытом стала работа в небольшой школе Новосибирской области Искитимского района в 1978 году сразу после окончания института. Позднее она перебралась в Ленинградскую область и долгое время работала учителем в средней образовательной школе № 3 города Сосновый Бор, а с 2017 года ушла из школы.

«Я стала учителем географии, так как я с детства хотела быть учителем. Даже других вариантов не было. А география — моя мама была учителем географии, и я хотела продолжить её дело», — рассказывает Татьяна Александровна.

По её словам, одной из самых запоминающихся историй стал марш-бросок к Саблинским пещерам в Ленинграде с 5-м классом. С этим классом, вспоминает учитель географии, зимой часто ходили кататься на лыжах. Также она отметила праздники и выступления, которые организовывали сами ученики класса, который она вела в школе № 3.

«До сих пор вспоминаю с большим теплом. Школа — это моя работа. Когда я прихожу в школу, я забываю обо всех своих проблемах, болячках и окунаюсь в эту неповторимую атмосферу шума, гама, ребячьих глаз, которые ждут от тебя новых знаний или просто общения», — подчеркнула Татьяна Александровна.

Преподаватели в вузах. Студенты, как инопланетяне

И хотя в День учителя больше всего внимания уделяют школьным учителям, на деле этот праздник имеет куда более широкое значение и относится к педагогам всех сфер, направлений и уровней. Историями о своей работе поделились и преподаватели высших учебных заведений.

Элла Рыбакова (старший преподаватель в институте бизнеса Белорусского государственного университета)

Фото из архива Эллы Рыбаковой Элла Вадимовна

Помимо работы в вышеупомянутом вузе, Элла Вадимовна имеет за плечами опыт в Белорусском государственном экономическом университете, Частном институте управления и предпринимательства, а также в Государственном институте управления и социальных технологий БГУ. По её словам, в педагогику она пришла случайно, когда ей предложили попробовать себя в качестве преподавателя. В результате работа пришлась так по душе, что Элла Вадимовна начала дальше развиваться в этом направлении.

«Здорово, когда студенты, учась, начинают пробовать себя в освоении специальности и ты можешь им помочь, направить, посоветовать, поддержать и вдохновить.

Самое поразительное и запоминающееся было награждение в номинации «Лучший преподаватель по мнению студентов». Причем о таком конкурсе я даже не подозревала… Было неожиданно и приятно», — делится старший преподаватель.

Одну из главных сложностей в работе преподавателя Элла Вадимовна связывает с тем, что в большинстве своем люди выбирают специальность неосознанно. Порой этот выбор за абитуриента и вовсе делают родители:

«Приходится объяснять, показывать, в чем преимущество выбранной специальности. Порой видно, что выбор за студента сделали родители, а у него не лежит душа к тому, что он учит. Помочь разобраться, убедить родителей и перенаправить в другое русло — вот это непростая задача».

Наталья Гуторова (заведующая кафедрой журналистики в Институте телевидения, бизнеса и дизайна в городе Санкт-Петербург).

Фото из архива Натальи Гуторовой Наталья Александровна

Преподавательская карьера Натальи Александровны началась восемь лет назад — с первых семинаров, которые она проводила на педагогической практике. Тогда она ещё училась в аспирантуре СПбГУ.

«Преподавательская деятельность воспринималась исключительно как необходимое дополнение к научно-исследовательской работе, которой я хотела заниматься. И уж точно я никогда не хотела читать лекции, или принимать экзамены, или ставить оценки. Даже в детстве в школу не любила играть. Все-таки это не та работа, которую можно забыть за дверью офиса», — рассказывает Наталья Александровна.

Она отметила, что во время работы больше всего внимания требуют какие-то проблемы, какие-то сложные вопросы. А самой запоминающейся историей стал случай, который, по её мнению, хорошо характеризует отношение студентов к тому, что они воспринимают на занятиях.

«С ребятами мы разбираем известную фразу, которая отражает борьбу за чистоту русского языка в первой половине XIX века: «Хорошилище грядет по гульбищу…» Можно отвлечься от теории, развлечься, подбирая синонимы к каждому слову… И вот однажды студенты, уже давно благополучно прошедшие соответствующий курс, принимали участие в вузовской игре «Что? Где? Когда?» И выпал им вопрос про значение этой самой фразы про хорошилище. В общем, всю минуту, отпущенную на обсуждение, они потратили на восклицания в духе «мы же это проходили!», — вспоминает Наталья Александровна.

Она признаётся, что, в первую очередь, даёт силы обучать студентов чувство долга:

«В первую очередь, конечно, чувство долга. Заставлять себя идти на утреннюю пару и рассказывать опаздывающим студентам то же, что в основном ты рассказывал в прошлом году, и в позапрошлом… Устраивать какие-то контрольные, после чего хвататься за голову… Отвечать на вопросы в тысяча первый раз, причем от одного и того же человека, при этом сохраняя вежливость и дружелюбие… Любая работа строится на чувстве долга, хотя бы перед самими собой. А потом уже идет интерес. Студенты — всегда новые, обладающие другим бэкграундом, практически инопланетяне, но с ними нужно находить общий язык. Так и живешь в ситуации постоянного вызова».

Каково быть молодым преподавателям?

Мы постоянно слышим о том, что в школах и вузах не хватает молодых специалистов, а преподают часто люди старой закалки. Это действительно отчасти так. Однако лукавством было бы сказать, что молодых людей и девушек преподавание не интересует. Мы пообщались с недавно начавшими свой педагогический путь специалистами.

Глеб Яковлев(учитель истории и обществознания, а также тренер школьного клуба по дебатам в 42-й гимназии Приморского района (Санкт-Петербург).

Фото из архива Глеба Яковлева Глеб Яковлев

В ноябре будет уже четыре года, как Глеб стал учителем. Он поделился, что, заканчивая школу, выбирал между СПБГУ, «Вышкой» и РГПУ по направлению «политология». В итоге выбрал университет Герцена, а первый опыт преподавания случился на рубеже II и III курса: Глеб стал обучать школьников и студентов младших курсов технологии дебатов.

«Тогда сразу понял, что мне не просто нравится преподавать, но и неплохо это получается. Поэтому, когда на IV курсе поступило предложение поработать учителем, не раздумывал. В итоге закончил педагогическую магистратуру», — отмечает учитель истории.

По его словам, основные сложности в работе связаны с классно-урочной системы. Кроме того, отдельной проблемой становится отношение родителей к образованию детей. По мнению преподавателя, профессия учителя — одна из социально значимых, поэтому необходимо чётко ответить на вопрос: зачем тебе это дело, — а результаты работы несложно отследить.

«Многие коллеги наверняка будут жаловаться на огромное количество документации, и справедливо. Но это технические сложности. Мне кажется, основные сложности представляет устройство классно-урочной системы. Крайне трудно не «усреднить» ученика, то есть работать для среднего ученика, забывая про сильных и слабых. Еще одна важная сложность — это практическая невозможность что-либо сделать с двоечниками. Чтобы саму оценку 2 поставить, необходимо многое сделать. И это моя проблема, как учителя. Я не выполняю свою работу, раз не могу его научить. Но даже если удалось поставить 2, ученик, скорее всего, все пересдаст. А если нет, то, к примеру, на второй год школа (без разрешения родителей) его оставить не может. То есть у нас нет нормальных инструментов для работы с отстающими.

Еще хотел бы упомянуть отношения родителей к образованию детей и перекладывание полной ответственности на школу. Для примера, я как учитель истории веду уроки, в том числе затрагивающие наш край. У нас в радиусе 150 км порядка 10 крепостных сооружений. Почти в любом классе спрашиваешь детей, кто был хотя бы в 3−5? Две-три руки в ответ. А на вопрос — кто был в Турции или Египте, рук значительно больше», — объясняет Глеб Яковлев, добавляя, что работу любит.

Ольга Шородок (преподаватель в коррекционной школе в Санкт-Петербурге).

Фото из архива Ольги Шородок Ольга Шородок

Работа в коррекционной школе стала для Ольги первым учительским опытом. Здесь она трудится уже больше трёх лет. До этого Ольга была воспитателем в частном детском саду. Она признаётся, что сколько бы лет ни было, а дети остаются детьми всегда.

«Что касается занимательных историй, то здесь труднее. Обычно они не в самом позитивном ключе, хоть и имеют хороший финал. Хотя одну забавную всё же могу вспомнить. У наших ребят есть проблемы с конкретным мышлением, а отсюда прорастают ноги ко всевозможным историям. Однажды, вдохновившись историей про братьев Морозов, два моих ученика захотели стать помощниками дедов Морозов и, чтобы соответствовать своим «начальникам», они решили заиметь парочку подходящих носов. Достигнуть результата им помогла старая добрая «слива». Таким образом, следующие пару дней по школе гуляли два помощника Морозов с лиловыми носами», — вспоминает Ольга.

Она отмечает, что сами дети и есть источник силы, которая мотивирует человека на преподавательскую деятельность. Ольга объяснила, что учителя не имеют какого-то конкретного результата на выходе, а итог работы виден не сразу.

«В профессии педагога мы не имеем какой-то конкретный продукт на выходе, и порой очень сложно продолжать двигаться в том же темпе, в которым ты начинал, имея горячую кровь и желание сворачивать горы. Результат работы не появляется сразу. Порой это занимает год, порой — два, а иногда и все пять. Но если ты смог увлечь детей, найти к ним подход и выстроить совместную работу, то их отдача и заинтересованность стоят всех усилий, которые прикладываешь», — рассуждает Ольга Шородок.

Наталья Иванова (учитель младших классов в средней общеобразовательной школе № 4 города Сосновый Бор).

Фото из архива Натальи Ивановой Наталья Иванова

Наталья преподаёт в школе уже второй год. Сейчас она обучает детей второго класса.

«Не раз мне задавали вопрос: «Почему ты решила стать учителем?». И я сразу впадаю в ступор, потому что это не объяснить. Это был порыв души, хотелось работать на любимой работе, хотелось, чтобы она приносила радость. Сейчас, работая учителем, я понимаю, что ни разу не ошиблась в своем выборе. Ведь это именно то, чего я хотела. Дети! Их горящие глаза, открытые души. Каждый человек имеет свое предназначение. Мое предназначение — учительство», — объяснила Наталья.

С её точки зрения, самое трудное для молодого специалиста — наличие огромной бумажной работы. Ещё одна трудность — это конфликты между детьми. В этих случаях учитель разговаривает не только с детьми, но с родителями.

Александр Гаврилюк (преподаватель китайского языка).

Фото из архива Александра Гаврилюка Александр Гаврилюк

Александр начал педагогическую практику ещё на IV курсе университета — в 2012 году. Он занимался репетиторством. Сейчас от открывает центр по изучению китайского языка для детей от 3 лет.

«Самая запоминающаяся история — благодарность от матери ученика спустя 2 года после окончания репетиторской практики с ее сыном. Женщина поблагодарила за то, что я заложил ее сыну прочную базу для дальнейшего изучения языка. Мне было безумно приятно, что о моей работе помнят спустя время», — вспоминает Александр.

Он считает, что учитель обязательно должен быть современным. Педагог должен говорить с учениками на одном языке, потому что только так возможно донести знания до подрастающего поколения.

«Разобрать падежи в текстах Элджея или провести анализ популярного у молодежи сериала — неважно. Подобные примеры помогут запомнить правила и ухватить суть, смысл. Например, при обучении китайскому я никогда не заставлял учеников зубрить иероглифы по заданным темам, вместо этого просил их рассказать или написать сочинение о том, что их интересует. В результате ученики с легкостью запоминали самые сложные слова и конструкции», — делится опытом преподаватель.

Артём Дроздов (учитель физкультуры в средней общеобразовательной школе № 64 города Брянска и гимназии № 7).

Фото из архива Артёма Дроздова Артём Дроздов

Артём на протяжении нескольких лет пробовал себя в роли учителя физкультуры. Он рассказал, что становиться преподавателем не планировал и призванием это не считает. Однако Артём хотел стать профессиональным спортсменом и, возможно, тренером. Физкультурный колледж позволял совмещать обучение и тренировочные сборы, соревнования. После нескольких лет учительской практики он ушёл из школы и пока возвращаться не планирует, поскольку полагает, что нет никаких предпосылок, что преподавателям станут платить более-менее приличные деньги. Зато признаётся, что есть желание поработать в высших учебных заведениях, с более взрослой аудиторией и по менее «подвижным наукам».

«Основная трудность заключается в увеличении влияния родителей на воспитательный процесс внутри школы. Начитавшись жути в интернете, родители куда более остро подходят к любым капризам детей в отношении учителя: не так посмотрел, не то сказал, этого любите, а моего стращаете и топите и т. д. Фигура педагога как воспитателя стала куда менее значимой, чем это было ранее.

Вторая проблема — оплата труда. Она катастрофически низкая. Настолько низкая, что по специальности идут работать 1/20 — 5% выпускников. На одном энтузиазме не выехать. Есть семьи, которые нужно кормить, есть потребности, есть мечты и цели, которые требуют финансовых вложений. Педагог, как и журналист, обязан следить за постоянным обновлением программы, за новыми открытиями, новыми технологиями. И это касается не только рамок своего предмета. Но, увы, низкие зарплаты довели ситуацию в профессии до края, когда в школах работают люди, давно утратившие мотивацию и интерес, работающие по инерции. Они уже давно ничего не смотрят и не читают, они не способны и не стремятся заинтересовать и научить. Они работают, потому что живут так всю жизнь. Ничего больше делать не умеют. Всегда требуются свежие кадры, с новыми подходами, с мотивацией, со стремлениями. К сожалению, зарплата в 15−20 тысяч рублей отбивает желание идти в профессию даже у ярых новаторов», — сетует Артём.

Он рассказал, что однажды в школе устроил эксперимент, когда по отношению к себе разрешил обращаться без отчества, только по имени:

«И это был фурор. Меня называли либо Артём, либо Кэп от слова «Капитан». При всем том, что субординация и остальные границы общения оставались прежними. Казалось бы — мелочь, а детей приятно удивляло».

Алина Колесникова (учитель русского и английских языков в средней общеобразовательной школе № 4 имени Героя России Андрея Скрябина города Минеральные Воды).

Фото из Архива Алины Колесниковой Алина Колесникова

Алина стала учителем буквально в этом году. Она рассказала, что ещё в свои школьные годы любила замещать уроки, помогать младшим ребятам с домашней работой. Когда училась в университете, работала вожатой в детском лагере, где окончательно осознала, что получает удовольствие от работы с детьми.

«Я заканчивала факультет Международных отношений, и это немного далековато от профессии «учитель». Но в конце августа совершенно неожиданно мне позвонили и предложили работу. Ради такого опыта я с удовольствием согласилась», — говорит молодой учитель.

По её словам, пока все самые интересные истории она читает в детских сочинениях. Однако всего за месяц работы в школе Алина уже столкнулась и с непониманием родителей, и с детским безразличием.

«Родители приходят и начинают обвинять учителя во всех грехах, вместо того, чтобы уделить время ребёнку, объяснить ему о важности образования, о культуре общения со старшими. А дети приходят в школу, чтобы прийти. Им неинтересно абсолютно ничего, кроме телефонов, каждый урок придумываешь, как бы их заинтересовать, а в ответ пустые взгляды», — поделилась Алина.

Михаил Захаров (преподаватель английского языка в онлайн-школе Skyeng).

Фото из архива Михаила Захарова Михаил Захаров

Михаил преподаёт английский язык уже почти год, а в профессию его привела любовь к языкам и общению с людьми. Он рассказал, как справляется с возникающими в работе трудностями и что самое сложное в работе педагога:

«Думаю, именно это и повлияло на мое решение попробовать себя в обучении английскому. Началось все с вопросов знакомым преподавателям, потом поиски в интернете, репетиторство, языковые экзамены, пробные занятия в оффлайн-школе, первые ученики, курсы обучения, TKT и TESOL (зарубежные экзамены и обучающие программы для учителей), подготовка студентов к экзаменам, переход на новое место работы… В общем, не особо уникальный путь, так что и трудности были вполне предсказуемыми и преодолеваемыми — коллеги всегда могут помочь, только задавай вопросы. На мой взгляд, есть только одно реальное препятствие — надо открыться и научиться воспринимать людей и знания. Без этого никак. Или ты всегда готов к новому и непривычному, или это не твоя профессия. Такое уж у меня сложилось мнение».

По словам Михаила, работа напоминает ему калейдоскоп красок и впечатлений. Поэтому каждое впечатление ярко по-своему.

«Лучше всего мне запоминаются истории учеников, которые добились своих целей в обучении — видеть их счастливые лица бесценно. И запоминаются истории из жизни от студентов — всем моим студентам за 20 лет, поэтому им тоже есть что рассказать. Временами на занятии мы организовываем дискуссии или обмениваемся опытом — ведь преподаватели тоже учатся у студентов, почему нет?

Моя работа мне чертовски нравится, но есть желание развиваться в другую сторону, продолжив заниматься темой своей магистерской. Не уверен, что останусь долго преподавать английский, хотел бы продолжить образование и заниматься только научной работой или журналистикой — чем я сейчас параллельно и занят. Это меня больше привлекает, такой вот я. Впрочем, кто знает, может быть, английский меня и не отпустит. В любом случае я вижу будущее преподавания в онлайне — многие курсы уйдут в интернет. Думаю, если останусь в профессии, то буду ориентироваться на постоянное повышение квалификации и стажировки — я думаю, это должно быть приоритетом для всех преподавателей XXI века, когда интернет и глобализация до предела убыстрят обмен знаниями», — поделился планами Михаил.