Суздаль, Владимирская область, 21 марта, 2019, 13:03 — ИА Регнум. 13−18 марта в Суздале (Владимирская область) состоялся уже XXIV Открытый российский фестиваль анимационного кино. Это самое масштабное в России профессиональное мероприятие, посвященное жанру мультипликации. Который год оно объединяет режиссеров, аниматоров, сценаристов и продюсеров, чтобы выявить новые проблемы и возможности детской и взрослой анимации. Общее число участников в 2019 году превышает 1500 человек, а на участие в конкурсе было подано более 350 работ. Фестиваль проводится с 1996 года: в 2019-м ключевой темой сделали «Точку отсчета», философскую мысль о бесконечном круговороте конца и начала бытия.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM В конце закрытия фестиваля показали небольшие анимационные работы детей

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Разбор справочников

Для конкурса селекционная комиссия отобрала 107 проектов, среди которых были студенческие работы, полнометражные ленты, дебюты, фильмы опытных мастеров и эпизоды новых сериалов. На последнем формате оргкомитет остановился отдельно, отметив, что в этом году сериальных материалов стало больше и они качественно выросли.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Сцена

Фестиваль подготовил для гостей обширную конкурсную и внеконкурсную программу, среди которых были и открытые показы фильмов, и мастер-классы, профессиональные лекции, выступления признанных специалистов. Например, профессиональная трибуна Юрия Норштейна о работе художника и режиссера.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Юрий Норштейн вручает призы

Для аниматоров также провели питчинг, на котором можно было обсудить появившуюся идею с мастерами жанров, и ярмарку сценариев, соединяющую молодых писателей напрямую с заинтересованными режиссерами. Так, в рамках питчинга продюсерский совет киностудии «Союзмультфильм» выбрал два проекта для дальнейшей разработки — «Эй!» Александра Караваева и «Пип и Поля» Джамиля Ризванова.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Зрители на лекции YouTube

Зрителей также ждали сеансы короткометражного кино «ВНЕконкурс». Многие события были направлены на международную коммуникацию: например, на фестивале состоялась российская премьера венгерского анимационного детектива «Ограбление по Фрейду» (Милорад Кристич, премьера в РФ — 18 апреля), ещё публике представили программу португальской анимации из коллекции MONSTRA (международного фестиваля в Лиссабоне). Французская компания Reed Midem провела конкурс на лучший мультфильм с международным потенциалом (победителем в нем стал музыкальный детский сериал «Сина и Ло»).

Детская часть Суздальфеста была чуть ли не грандиознее взрослой: во-первых, большое внимание уделили программе фильмов детских анимационных студий «Утренняя зарядка», превратив эту часть фестиваля в отдельный конкурс, на который прислали 163 работы. Из них 39 попало в список лауреатов.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Слушатели

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Зрители во время выступления Юрия Норштейна заполонили зал

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Обсуждение фильмов короткометражного конкурса. Мастера — Константин Бронзит, Игорь Ковалёв

По всей стране стартовала зрительская акция «Открытая премьера», проводимая на 500 площадках России. Зрители самостоятельно выбирали своих фаворитов. Главный приз в этой номинации получил режиссер Андрей Рубецкий с детским сериалом «Тайны космоса» (герои картины — знаменитые персонажи Белка и Стрелка). Мы попросили его прокомментировать представленную работу. Он рассказал, что представленная на конкурсе в Суздале серия проекта — вторая по счету из пяти выпущенных. Все они выложены на YouTube и собирают в основном положительные комментарии от детей.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Режиссер Андрей Рубецкий

«Я хотел сделать сериал без заигрывания. У нас в сериале, например, нет ни одного детского персонажа. И как оказалось, дети во все это врубаются. Они рассуждают».

«Тема Америки и России всё время присутствует. Я подумал, что так как космические станции международные, то это может быть еще одно интересное ответвление. Потому что, с одной стороны, есть какие-то конфликты, непонимание… Но все равно я хотел, чтобы во всех сериях, кто бы там ни оказался прав, была мысль про то, что на человеческом уровне всё равно надо поддерживать друг друга. То, в чем мы живём последние несколько лет — когда, наоборот, накапливается только злость и доказывание того, что все плохие — мне хотелось бы, чтобы дети воспринимали другие национальности. Например, мы сейчас будем делать серии, где Белка и Стрелка что-то сломали, а американцы починили».

«Я так придумал, что в каждой серии должно быть три части. Первая часть — познавательный факт. Другая часть — общение между космонавтами, конфликты и прочее. Третья часть — обязательно драйвовая: они всё время от чего-то спасаются. Так что приключений много».

«С одной стороны, все вроде хвалят, потому что сериалы сейчас действительно очень многие стали популярны. Русские 3D котируются во всем мире. Но при этом полные метры, сколько я ни видел, и (не только потому что я работаю на эту компанию) «Белка и Стрелка» — это первое. Всё остальное, что выходит, это такое нечто странное. Мне кажется, что это, как и во всем мире, нехватка сценаристов, хороших историй. Все берут какие-то вторичные».

«То, что сейчас снимают много приквелов, сиквелов, во многом из-за того, что считается: были, например, «Бременские музыканты», и если сделать новые «Бременские», уже не надо их раскручивать, потому что люди пойдут просто потому, что это им знакомо. Может быть, это и какие-то продюсерские ходы. А может, просто не очень хорошие истории. Появление огромного количества сериалов про комиксы — это примерно всё то же самое: гораздо легче снимать 5−6-ю серию Spider-Man, чем придумать нового персонажа, с новыми приключениями. И не знаю, может, стали меньше читать».

«В сериале, несмотря на то, что это космос, нет никаких сотовых телефонов, никаких наворотов. Вплоть до того, что в одной из серий метеориты будут приближаться к Луне, и чтобы с ними справиться, будет дисплей как у 8-битной игры, где надо будет рулями управлять. Мы нарочно сделали немного ретро, чтобы не было вот этих включений, каких-то гаджетов. То есть это отчасти принципиальный ход».

Суздальфест активно поддерживает и новые технологии в индустрии. Например, специалист по технологии показа и просмотра фильмов в очках VR Георгий Молодцов провёл лекцию об актуальных тенденциях в сфере развития VR, а публика смогла самостоятельно поучаствовать в показе лент нового формата. А менеджер стратегической программы YouTube в России Светлана Барабанщикова рассказала о новых возможностях анимации с Google Assistant.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Во время кругового стала представителей детских анимационных студий

Анастасия Полозкова ИА REGNUM На закрытии фестиваля

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Художники работают даже во время лекций

На одном из мероприятий в рамках Открытого российского фестиваля анимационного кино выступала детский писатель, режиссер, краевед и музыкант Хельга Патаки. Она показывала вырезки из 18-минутного ролика, выполненного в формате теневого спектакля, по произведению «Новогодняя сказка». Этот проект Хельга делала вместе с детьми из детской спецшколы в Кашире, где находятся дети, которые совершили то или иное правонарушение. Это те дети, которых ещё не отправили в колонию, у них еще есть возможность исправиться и начать новую жизнь.

Хельга рассказала, что для работы с детьми её пригласили представители Центра содействия реформе уголовного правосудия во время каникул. Писатель поделилась:

«Главное — найти с ними контакт. Они очень творческие, открытые. Они тянутся к тем людям, которые к ним хорошо относятся. Они не от хорошей жизни ведь туда попали. Когда ты с ними начинаешь разговаривать, просто по-человечески: не с позиции взрослый-ребенок, а на уровне личности… Они очень радуются, вспоминают. Они ждут вот этих встреч, им хочется общаться».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Режиссёр Леонид Шемельков с наградой

По словам Хельги, одно из важных правил в работе с детьми — направлять их, потому что все основное они придумывают сами. Писатель поделилась, что, несмотря на то, что она и раньше трудилась в необычных условиях, работа с детьми из спецшколы произвела на неё тяжёлое впечатление: ситуация не из простых, а сами ребята очень хорошие.

«Для меня это все равно какая-то неожиданная история, что выбрали именно эту сказку. Именно в этом месте. Именно сказку про Ничего, и как потом у человека становится всё хорошо благодаря одному маленькому делу, которое он сделал. Мне кажется, что это всё неспроста».

На Суздальфесте Хельга запланировала найти аниматора, который помог бы ей в будущем работать и дальше вместе с Центром содействия реформе уголовного правосудия, чтобы впоследствии сделать социальный проект.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM В ожидании объявления призеров фестиваля

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Зрители на закрытии фестиваля

После многодневной программы жюри конкурса 17 марта определило главных победителей мероприятия. Так, специальные призы фестиваля получили работы «Пять минут до моря» (реж. Наталья Мирзоян) и «Ныряльщица» (реж. Юлия Войтова); приз за лучший профессиональный короткометражный — фильм «Лола живая картошка» (реж. Леонид Шмельков); за лучший фильм для детей — проект «Оранжевая песня» (реж. Алексей Алексеев), за лучший студенческий фильм — произведение «Здравствуйте, родные» (реж. Александр Васильев). Лучшей полнометражной лентой стал фильм «Три богатыря и наследница престола» режиссера Константина Бронзита; приз за лучший сериал унес с собой эпизод «Потерянный сон. Машина времени» (сериал «Новые Куми-Куми») Владимира Пономарева, а награда за лучшую работу в прикладной анимации отправился фильму «Будущее логотерапии» режиссера И. Эльшанской.