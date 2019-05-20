Кого сегодня мы называем героями? В какое время мы живём? Кино — один из тех видов искусства, который может попытаться дать ответы на эти вопросы. Или, по крайней мере, может приблизить нас к разгадке этой головоломки. С этой целью в Железноводске и других агломерациях Кавказских Минеральных Вод и организовали 25 мая — 2 июня международный кинофестиваль «Герой и время». Корреспондент ИА REGNUM побывала на мероприятии.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM На церемонии окрытия

В Железноводске проходят конкурсные показы игрового и неигрового кино (в каждом конкурсе — по 12 картин), творческие встречи и лекции. Инициаторы фестиваля выбрали этот город, потому что он стал одной из важных географических точек для лермонтовского Печорина из «Героя нашего времени», да и для самого поэта.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Вид из Дворца культуры в Железноводске

Анастасия Полозкова ИА REGNUM В Железноводске

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Перед Дворцом культуры

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Пушкинская галерея

Италия, Швейцария, Иран, Франция, Япония, Индия, Мексика, Нигерия, Австрия, Израиль — кинематографисты из всех этих стран показывают в России свои картины. Например, фильм японского режиссёра и сценариста Аки Фуджимура «Эрико-притворщица» (европейская премьера, участвует в конкурсе игрового кино) про девушку, которая должна была стать в Токио актрисой, но по воле обстоятельства возвращается в родную деревню и теперь свой актёрский талант использует на похоронах, работая плакальщицей.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Яна Поплавская

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Певица Пелагея перед выступлением

Однако не только на иностранные фильмы здесь стоит обратить внимание: на фестиваль привезли картины и из разных регионов России. Вот якутский фильм «Костёр на ветру» (конкурс игрового кино) режиссёра-постановщика Дмитрия Давыдова. Это история о пожилом мужчине, чей сын убил соседа, а потом и сам повесился в тюрьме. Старик находит утешение в заботе о брошенном матерью-алкоголичкой мальчике, который заменяет ему родного сына. Удивительно проникновенны в своей кажущейся простоте и реалистичности диалоги героев. Вот недавно обретший новый дом мальчик напрямую спрашивает у старика, не педофил ли тот, потому что живёт один и вообще какой-то странный. И получает доходчивый ответ: «У меня совесть чиста».

Пожалуй, если бы не фестиваль, я ещё долго не увидела бы картину «Непобедимая» (конкурс неигрового кино) режиссёра Александра Зиненко про 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу Ольгу Бунину, прикованную к инвалидному креслу. Она воспитывает четырех детей, трое из которых приемные, и помогает встать на ноги другим людям с нарушениями здоровья. «Она — человек с неограниченными возможностями», — говорит о героине фильма оператор-постановщик Роман Миншлинев. После показа картины в Большом зале я наблюдала, как режиссера окружили зрители. Благодарные. Большинство хотели сфотографироваться и взять автограф (не у каждого фильма на фестивале такой успех).

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Алика Смехова

Анастасия Полозкова ИА REGNUM На творческой встрече

Зрители делятся с авторами своими впечатлениями. Задают вопросы. Речь заходит о кино‑ и телеиндустрии в России в целом. Одна, очевидно, давняя поклонница режиссера (ещё по программе «Профессия — репортёр»), как у родного, спрашивает:

«За кого они [на телевидении — прим.ред.] нас держат? Что они про нас думают вообще?»

Кажется, многих наших современных киноделов массовых фильмов и ТВ-программ следует принудительно свозить на такие фестивале и организовывать для них аттракцион под названием «Посмотри, для кого снимаешь». Чтобы хотя бы мельком послушать, что люди говорят про увиденные фильмы, на что рассчитывают, о чём мечтают. Для нашего кино лишним это точно не будет.

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Программа фестиваля насыщенная. Каждый день, помимо показов, в знаменитой Пушкинской галерее проходят и творческие встречи с актёрами и режиссёрами, на которые стабильно собирается целый зал. Когда выступал Владимир Меньшов, с лиц многих слушателей до конца встречи не сходила улыбка. Режиссёр начал выступление с чтения поэмы. В процессе он забыл несколько слов — присутствующие поддержали его аплодисментами. Казалось, никто не открывал от него взгляд. Вот она, народная любовь. В толпе я заметила женщину, которая к концу поэмы расплакалась, потом аккуратным движением вытерла слёзы шарфом и надела солнцезащитные очки. Люди писали свои вопросы на бумажках и клали их на стол Владимира Валентиновича. Интересовались, например, как он научился так хорошо понимать женскую натуру, и ещё много чем. А кто-то даже попросил режиссёра поговорить с президентом о боли современных нумизматов: монеты слишком некрасивые.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Владимир Меньшов

Анастасия Полозкова ИА REGNUM На творческой встрече с Владимиром Меньшовым

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Владимир Меньшов и Дмитрий Харатьян

Всё выглядело совсем иначе на красной ковровой дорожке, по которой прошли звёзды российского кинематографа: Сергей Пускепалис, Сергей Безруков, Равшана Куркова, Константин Хабенский, Светлана Немоляева, Владимира Меньшова и многие другие. Дорожка растянулась на 190 метров. По сторонам от неё — ограждение, представители правопорядка и казаки. За всем эти — местные жители, наблюдающие шествие актёров, режиссёров и продюсеров. Почти каждый зритель фотографирует. В руках почти у каждого — блокнот и ручка. Люди просили дать автограф любого, кто ступал на красную дорожку. Будто чем ближе стоишь к красной дорожке, тем больше становишься звездой.

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Анастасия Полозкова ИА REGNUM Татьяна Веденеева и Захар Прилепин

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Кинофестиваль в Железноводске

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Автограф

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Автограф

Стоило кому-то взобраться на ограждение или высокий бетонный поребрик, как люди из толпы сразу же ему/ей кричали: «Спускайся! Не наглей!». Не обошлось и без курьезных случаев, например, режиссёр документального кино Александр Зиненко рассказал мне, что к нему и его оператору на дорожке подбежала толпа молодых ребят, чтобы получить автограф, однако никто из них не знал, кто перед ними, а «НТВ» путали с «РЕН ТВ». Так же пытались взять автограф и у моей коллеги, которая находилась у дорожки по аккредитации прессы. И всё же, наблюдая за этим, конечно, сложно отделаться от мысли, что любая красная дорожка — локальный элемент реальности и в то же время широкая метафора о разделении людей на тех, кто на дорожке, её охраняет, и тех, кто за забором, пусть и в основном формальным.

На торжественной церемонии открытия некоторые ведущие озвучили правильные, на мой взгляд, мысли. Так, Захар Прилепин поставил философский вопрос о том, кто такие герои вообще.

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Анастасия Полозкова ИА REGNUM Захар Прилепин

Выступить с внятной формулировкой актуальных проблем и их решением смогли не все. Сергей Безруков обратил внимание на смену ценностных ориентиров молодёжи: в советское время был огромный спектр профессий и возможностей выбора жизненного пути, сегодня же многие думают в первую очередь о том, чтобы хорошо зарабатывать. Решение этой проблемы актёр видит в кино: необходимо следовать традициям советского кинематографа — создавать, созидать, просвещать. Ему аплодировали.

А мне хочется лишь добавить, что как симптомы ни заглушай симптомы, а лечить надо болезнь. Время, мягко говоря, изменилось: создавать, созидать и просвещать в условиях коммерческого кино несколько сложнее. Те, кто этим занимается, не благодаря, а скорее вопреки действительно заслуживают уважения. На фестивале картины таких людей есть.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Актриса только приехала на фестиваль

Анастасия Полозкова ИА REGNUM «Яйцо желаний», как называют эту достопримечательность местные жители

Анастасия Полозкова ИА REGNUM В Железноводске

Отдельная тема — выбор места проведения фестиваля: Кавказские Минеральные Воды. Сам Железноводск восхищает. Сначала — горами (хотя местные и говорят, что это ещё только кочки), потому что они сразу бросаются в глаза, а потом — людьми. После очередного напряженного рабочего дня на фестивале ноги уже отваливались от беготни, а сама я перемёрзла, одевшись не по погоде. Пошла искать такси. Ехать недолго, а вот идти 15 минут казалось уже невыносимо. Водитель довез до отеля, по пути рассказав про несколько местных достопримечательностей, подсказав, какую минеральную воду надо пить от каких болезней. В конце пути он наотрез отказался брать деньги. «Иди грейся скорей. Убери эти деньги», — говорит. После Питера и Москвы это, знаете ли, ставит в ступор. Или вот ещё случай: прихожу в кафе пообедать:

— Подскажите, что на обед взять?

— Нет, еда так себе, могу только полуфабрикаты разогреть, а это не обед, так питаться нельзя.

Ответила мне продавщица, после чего подробно рассказала, наверное, про все кафе в радиусе километра…

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Парк в Железноводске

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Минеральные воды

Так кто он, современный подлинный герой? Чем он живёт? Чем интересуется? Где трудится? Искать ответы на эти вопросы фестивалю, да и нам с вами, предстоит долго: в этом году он только начал, хотя начал неплохо. Но я уверена, что искать подлинных героев стоит среди народа. Среди людей, которые редко мелькают в новостях. Среди людей, про ежедневные подвиги которых редко снимают фильмы. В России, Мексике, Нигерии, Франции, Иране, Японии, по всему миру…