10 октября на YouTube-канале известного блогера Анастасии Ивлеевой был опубликован первый выпуск второго сезона её собственной передачи AgentShow, гостем которой стал Александр Ревва. До этого в передаче появлялись такие известные личности, как украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, актриса Наталья Рудова, модель и телеведущая Мария Миногарова, певец Дима Билан, телеведущий Антон Птушкин, футболист Павел Погребняк с супругой Марией, участница «Comedy Woman» Екатерина Варнава, блогер Ида Галич с супругом Аланом Басиевым. Что же особенного в этом шоу?

Скриншот передачи AgentShow AgentShow

Скриншот передачи AgentShow Конкурс с Александром Реввой

Прежде чем ответить на этот вопрос, надо сказать пару слов о самой Насте Ивлеевой, её творчестве и медиаобразе. Большинству пользователей рунета девушка стала известна благодаря вайнам (коротким юмористическим роликам продолжительностью не более минуты) в Instagram. Аккаунт в соцсети сейчас насчитывает более 9,5 млн подписчиков (не считая её отдельного личного блога и всевозможных фанатских профилей). В этих видео Ивлеева чаще всего представала в образе обычной девушки, оказывающейся в разных неловких ситуациях, она снимала ролики об отношениях и о том, как не стоит поступать в той или иной ситуации. Юмористические ролики, конечно, носили лёгкий развлекательный характер. Однако нельзя не отметить, что представленные женские образы часто опираются на сексистские стереотипы: например, психологическая неадекватность во время ПМС, желание тотально контролировать мужчину или отсутствие настоящей женской дружбы.

Как признавалась сама девушка, такие незатейливые истории близки многим и потому так популярны. Немало подписчиков Ивлеевой в Instagram отмечали, что им нравится харизматичность девушки и её внешность. Причём в отличие от многих симпатичных девушек-блогеров Настя снимается и без косметики, во время болезней, в уставшем состоянии, ест «дошираки» и вообще не стесняясь выглядеть нелепо или неженственно. Для Instagram подобный образ был весьма смелым. Возможно, такое открытое отношение к своей аудитории и сыграно на руку блогеру. Зрители же полюбили девушку за самоиронию и искренность. И наблюдали они за ней не только в соцсети, но и позднее в реалити-шоу на телеканале «Ю» с блогером Эльдаром Джараховым и ведущим интернет-шоу «This is Хорошо» Стасом Давыдовым, а также во время съемок популярной на том же телеканале передачи о путешествиях «Орёл и решка. Перезагрузка».

Аудитория Анастасии Ивлеевой состоит в основном из подростков, а также молодёжи примерно до 25 лет. Причём, учитывая сексуализированный образ блогера, среди них немалую долю составляют молодые мужчины. Эта же публика перекочевала наблюдать за новым проектом на YouTube (до AgentShow на канале были в основном влоги). От неё, по сути, ожидали того, что она показала в Instagram. Ивлеева все время строила свой образ на истории о социальной реальности, близкой большинству: простая девушка из небогатой семьи в Ленобласти, работала официанткой и хостес, много работала, а потом добилась известности. Эдакий образ надежды. Однако с ростом популярности от первоначального образа почти ничего не осталось. И хотя блогер продолжает говорить, что сама из народа и поэтому близка ему, как раз на своей программе AgentShow показала, что это уже совсем не так. Это заметили и поклонники блогера.

Скриншот передачи AgentShow Студия

Что не так с AgentShow? Во-первых, оно искусственное. Это идет в разрез с ранее созданным образом Насти Ивлеевой. Начнём с того, что вся студия завешана портретами самой ведущей в стиле Энди Уорхола. Необычная идея, а главное — привлекающая внимание, которое так стремится удержать блогер. Вопрос об оформлении студии ей задавал и Юрий Дудь на интервью, интерьер передачи постоянно становится и темой для обсуждений в комментариях под видео. Однако в целом это, как и само поведение блогера на шоу, скорее, показатель тщеславия — передача, которая названа именем блога, который ведёт сама Настя, где все внимание уделено девушке и где даже стены в её портретах. Можно было бы сказать, что Ивлеева, напротив, поступает весьма открыто и иронично, показывая себя в образе консервной банки или Монро и тем демонстрируя своё самолюбование. Но нет: в интервью у Дудя Анастасия, отвечая на вопрос о том, когда её оторвали от земли баснословные гонорары, сказала:

«Либо мне так кажется, но от земелюшки русской меня пока не оторвало. Такого не было, чтобы я начала зарабатывать деньги, и «о, я себе могу позволить просто всё, что хочу». Да, действительно, я могу позволить себе сейчас многое, но оно как-то постепенно происходило».

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Искренность, на которую часто так напирала блогер, не заметна ни в одной детали. Это и вопросы, которые ведущая шоу хочет задать в непринуждённом стиле, но получается так, будто ей просто нечего спросить. Это и позы Насти: на кресле она сидит так, чтобы было хорошо видно модный костюм и выгодно смотрелась фигура. Это и конкурсы с известными гостями, которые, кажется, ещё немного — и провалятся под землю от стыда (будь то странный танец с Екатериной Варнавой, попытка Дмитрия Билана спеть комментарии пользователей или распитие вина с подругами-актрисами). Это и многие другие мелочи, описывать которые можно долго.

Скриншот передачи AgentShow Дмитрий Билан вдыхает гелий

Скриншот передачи AgentShow Танец с Екатериной Варнавой

Если обратить внимание на количество просмотров роликов первого сезона (всего их было 7, а просмотры колеблются от 2,1 млн до 4,3 млн), то можно сказать, что шоу «зашло», нашло своего зрителя и является примером удачного проекта. Однако далеко не всегда количество просмотров и лайков — показатель качественного медиапродукта.

Во-вторых, гости на AgentShow лишние. По сути, это передача, по формату напоминающая «Вечернего Урганта» — известная ведущая приглашает известных гостей, общается с ними, а потом устраивает конкурсы, тут в центре внимания должны бы находиться гости. Форма соблюдена. Содержание — нет, поскольку много внимания блогер перетягивает на себя. Чего стоит один выпуск с Антоном Птушкиным (бывшим коллегой Насти по «Орлу и решке»), где большую часть передачи показывают видео о самой ведущей из их совместных поездок по разным странам, и потом Птушкин ещё долго рассказывает, какая девушка молодец, что запустила такое шоу. Причём говорит, наверное, вполне откровенно.

Скриншот передачи AgentShow После просмотра видео Антона Птушкина

Такой подход как шоу-самолюбование ведущего мог бы стать плюсом, если бы Настя Ивлеева показывала что-то новое (не считая выросшего эго). Однако в результате и герои к ней приходят, лишь чтобы дышать гелием из шариков или играть в неоригинальные игры, и сама блогер демонстрирует лишь уже известную любовь к вину, полуголым накачанным мужчинам и своё умение сидеть «на кортах», но теперь уже в дорогой студии, модной одежде и под прицелом нескольких десятков видеокамер. Так и хочется спросить: мы всё это уже видели в Instagram, зачем показывать снова, если это даже не смешно?

Скриншот передачи AgentShow Конкурс с Антоном Птушкиным

Скриншот передачи AgentShow Бармен принёс напитки для Иды Галич и её супруга

В-третьих, шоу не органично смотрится на YouTube. Видеохостинг всегда позиционировал себя как площадка, где люди создавали что-то своё, искреннее или смешное (пусть и не всегда высокого качества или содержания), делали как бы собственную поделку. Однако в последнее время мы видим всё больше примеров, когда телевизионные форматы, почти изжившие себя на ТВ, перекочевывают на YouTube. Тенденция понятна, и есть удачные примеры, но AgentShow — не тот случай.

С первых выпусков шоу видно, что над ним работала целая команда специалистов (об этом постоянно говорят и гости в студии у Насти Ивлеевой). Однако назвать шоу качественным сложно. Девушка пытается быть ведущей и вроде бы формально это делает, но у неё это явно не получается. Если в «Орле и решке» никакого опыта ей не требовалось из-за нового формата передачи (нужна была её живая реакция и харизма), то здесь необходимы навыки ведущего, интервьюера, потому что передач подобного формата много, нам есть с чем сравнить. Ивлеева, сидя в кресле ведущей, похоже, забыла, кто её зрители, и/или полагает, что они схавают всё, что она им подаст.

«Ивлеева казалась всегда такой харизматичной, а в этом шоу она как-то тухнет. Конкурсы похожи на те, что школьники на чаепитии устраивают. Ида (Ида Галич — популярная Instagram-блогер и гостья седьмого выпуска шоу, — прим. ред.) разочаровала, такое отношение к мужу, непонятные высказывания, показушные поцелуи. Заметно, как некомфортно гостям, да и Настя сама иногда не понимает, что происходит. Жаль, конечно, казалось, что с такой ведущей шоу ждет успех», — пишет Ксения Т. под последним выпуском первого сезона AgentShow, чей комментарий поддержало почти 400 человек.

Скриншот передачи AgentShow Настя Ивлеева по время конкурса с Александром Реввой

Скриншот передачи AgentShow Настя Ивлеева пытается выговорить скороговорку

Возможно, что шоу просто не могло получиться лучше из-за переноса изживающего себя телевизионного формата на YouTube. При всех вышеописанных условиях шоу обречено остаться таким же камерным, неоригинальным и скучным, но, безусловно, ещё долго продолжит «выезжать» лишь за счёт старого образа Насти Ивлеевой и громких имён гостей.

Гораздо интереснее другое. Шоу продолжают активно смотреть миллионы людей. Возможно ли в современной медийной реальности потерять своего зрителя? Или однажды создав собственный бренд, его можно эксплуатировать сколь угодно долго? Что такого нужно сделать популярному человеку, чтобы перестать быть любимцем миллионов?