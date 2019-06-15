Ставрополь, 15 июня, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Около 2,5 тысяч человек из 23 стран мира собрались 4−9 июня в Ставрополе для участия в III Международном фестивале «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». В качестве специальных гостей на мероприятия также пригласили делегации из Грузии, Австрии и Вьетнама. О том, как это было, смотрите в фоторепортаже корреспондента ИА REGNUM.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM «Универвидение»

В рамках фестиваля работало несколько площадок стран БРИКС и ШОС: IV Форум молодых лидеров, II Форум молодых журналистов, образовательный форум, также международные конкурсы (музыкальный — «Универвидение» и конкурс красоты и таланта «Королева Студенчества — 2019»). Помимо этого, одной из площадок фестиваля стал международный творческий проект «Арт-холл».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM На Форму молодых журналистов

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Мастер-класс по фотографии

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Выступление творческого коллектива из Индии

Каждый вечер фестиваля радовал гостей развлекательной программой, в рамках которой выступали известные артисты. Кульминацией мероприятия стало выступления всемирно известного американского R&B‑ и хип-хоп-исполнителя Akon, на концерт которого собрался весь город.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Akon

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Российскую Студенческую весну примут Ростов-на-Дону и Иркутск, а Студенческую весну стран СНГ — Казань.