Санкт-Петербург, 20 мая, 2019, 16:28 — ИА Регнум. В Петербурге 17−19 мая состоялся Comic Con — фестиваль гик-культуры, традиционно проходящий в России с 2003 года, а также во многих городах США и Европы. Это культовое событие для всех любителей комиксов, видеоигр, сериалов, фэнтези и фантастики: в одном месте на несколько дней собираются профессиональные комиксисты, художники, актеры кино и телевидения и геймеры. Корреспонденты ИА REGNUM побывали на мероприятии.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Маска Дональда Трампа

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Перед сценой

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Comic Con Saint-Peresburg 2019

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Тесты компьютерных игр

Первое, что можно увидеть, приближаясь к Ленэкспо — гигантский рекламный стенд, посвященный выходу фильма «Темный Феникс» в начале июня, в рамках которого гости могли бесплатно полетать в аэротрубе. А сразу со входа каждый пришедший погружался в удивительный мир, в котором фантазии становились реальностью. Хоббиты обнимались со «Мстителями», персонажи «Игры престолов» прохаживались по павильону вместе со штурмовиками из «Звездных войн». Можно было сфотографироваться с Человеком-пауком, Хеллбоем и даже Королем Ночи.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Comic Con Saint-Peresburg 2019

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Косплееры

Косплей женской версии Человека-паука

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Косплей Джона Сноу

Вот мы видим высокого молодого человека в костюме ситха-инквизитора времен Старой Республики из вселенной «Звездные войны». Оказывается, что его зовут Дмитрий и персонаж выбран не случайно — среди хобби молодого человека затесалось весьма необычное занятие.

«Я занимаюсь артистическим фехтованием, мы фехтуем в стилистике Звездных войн. Это достаточно общий образ для сцены, при этом достаточно эффектный, почему бы и нет. Мы приехали на Comic Con по приглашению Disney, представлять фанатов «Звездных войн» на их стенде. Ходим, смотрим — все интересно, сценическая программа классная».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM На площадке Comic Con Saint-Peresburg 2019

Анастасия Полозкова ИА REGNUM «Смешарики» в новом формате

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Косплей по «Звездным войнам]2

Анастасия Полозкова ИА REGNUM На стенде «Звездных войн» собирают корабли из «Лего»

Дмитрий не единственный представитель этого направления: во второй день гости Comic Con наблюдали презентацию московской Школы Саберфайтинга — уроков фехтования на световых мечах. Эта дисциплина входит в направление артистического фехтования («артфеха» в сокращении), и, занимаясь саберфайтингом, можно даже получить статус мастера спорта по фехтованию. Команда представила две показательные сценки — битву двух джедаев и сюжет из «Звездных войн» — поединок между Оби-Ваном Кеноби и Энакином Скайуокером. Они также представили отрывок из собственного фан-фильма «Легенды старой Республики», который можно найти на YouTube, и пригласили всех участников фестиваля посетить мастер-классы заведения.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Презентация команды

Косплей Хеллбоя

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Косплей на Comic Con Saint-Peresburg 2019

Анастасия Полозкова ИА REGNUM На площадке устраивали танцевальные флешмобы

По периметру фестивальной площадки расположилась аллея художников — молодые мастера красок и дизайна представляли публике свои работы: от набросков и скетчей до артбуков и комиксов по оригинальным мирам.

У художников на аллее разные судьбы и свои истории. Например, группа художников Illustory известна своими кроссовер-изображениями (сюжетами, в которых сочетаются герои различных вселенных). Ключевыми фигурами здесь являются математик-программист Лена и проектировщик интерфейсов Саша: из индустрии геймдева ребята пришли к более интересной для себя работе художников-иллюстраторов. Мы спросили у них, что их вдохновляет на фантастические мотивы.

«Путешествия, приключения. Ты постоянно ищешь новые визуальные впечатления, у тебя выдается свободная идея и ты уезжаешь куда-то шариться по миру и искать свежий визуал. Это вопрос не конкретного вдохновения: скорее, массив всего, что ты носишь в себе. Книги, фильмы, весь тот нарратив, который ты потребляешь за свою жизнь, наложенный на реальный мир, который ты видишь, и все это вместе выплескивается вот в твои сюжеты».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM На Аллее авторов на Comic Con Saint-Peresburg 2019

Анастасия Полозкова ИА REGNUM На Аллее авторов на Comic Con Saint-Peresburg 2019

Были здесь и культовые представители индустрии, например, художник Мэтт Холлинсворт, работающий над комиксами о Соколином Глазе, Джессике Джонс и Бэтмене. Мэтт ответил на вопросы корреспондента ИА REGNUM о поездке в Россию и своих творческих планах.

«Я ожидал, что отлично проведу время с хорошими людьми и вкусным пивом в хорошем месте. Мои ожидания оправдались. Я продолжаю работать над Бэтменом, а также над новой «Книгой ведьм», которая, надеюсь, выйдет осенью».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM На аллее авторов комиксов

Анастасия Полозкова ИА REGNUM На стенде «Звездных войн»

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Корреспондент ИА REGNUM Алена Соколова общается с косплеером

Крупный блок фестиваля касался кинопроизведений — на фестивале провели и премьерные показы анимационных лент и фильмов, например, экранизацию аниме «Городской охотник» — «Плейбой под прикрытием». Были представлены также официальные экранизации видеоигр Beholder и Papers, Please от студии Kinodom Short Films — короткометражные выразительные ролики.

С косвенно относящейся к кинематографу лекцией выступил сервис КиноПоиск, пригласив представителей российских озвучки, чтобы познакомить публику с особенностями смешного перевода произведений. Руслан Габидуллин и Ольга Кравцова из «Кубик в кубике» вместе с Денисом Колесниковым из «Кураж Бомбей» отметили, что перевод часто зависит от специфики площадки, на которой транслируется кино; так, например, на КиноПоиске возможен дубляж нескольких версий для одного фильма — семейной и «18+». Среди главных преимуществ своей профессии «голоса» современных сериалов назвали получение контента раньше всех, а также возврат позитивной энергии:

«Положительных комментариев, несмотря на всех хейтеров, все равно больше».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Форрест Гамп делает фото с косплеерами

Анастасия Полозкова ИА REGNUM На сцене Comic Con Saint-Peresburg 2019 прошла необычная презентация проекта

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Тест видеоигр

На вопрос ведущих о своих любимых кинофильмах, Руслан назвал советский фильм «Летят журавли», Оля — экранизацию по роману Чака Паланика «Бойцовский клуб», а Денис вспомнил ленту «Форрест Гамп».

Гости фестиваля могли сфотографироваться или получить автограф у любимых актеров, купить редкие издания комиксов и коллекционные фигурки, поучаствовать в развлекательных конкурсах или гостевом косплей-дефиле.

Comic Con в Санкт-Петербурге проходил на протяжении трех дней — 17, 18 и 19 мая на территории выставочного комплекса Ленэкспо.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM На Comic Con Saint-Peresburg играют и в настольные игры

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Тест видеоигр

Читайте также: Косплей, кино и комиксы: в Петербурге начался Comic Con