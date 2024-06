Какая музыка сегодня увлекает молодежь? Почему так популярны рэперы? Из чего состоит современная российская музыкальная индустрия? Как порой совсем юные музыканты собирают армии фанатов? В этом материале мы подробно всё объясним.

Antonio Rull Рэп

Поп-музыка

Пока профессионалы музыкальной индустрии прикладывают много усилий, чтобы продвинуть молодых артистов, в сети из ниоткуда появляются начинающие исполнители, собирающие тысячные залы и миллионы просмотров. Одним из таких музыкальных прорывов стала Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка. В декабре 2015 года ученица выпускного класса выложила у себя во «ВКонтакте» сборник песен под псевдонимом Монеточка. В текстах она иронизировала над актуальными социальными явлениями: стремлением обсуждать геополитику без знания ситуации, бессмысленностью погони за модой, поведением сверстников в интернете и другими.

Всего через несколько часов запись набрала более 180 репостов, а дальше — больше. На творчество никому еще не известной певицы обратили внимание популярные артисты, в том числе Noize MC. Уже в следующем году они записали совместный трек «Чайлдфри».

В мае 2018 года Монеточка выпустила новый альбом «Раскраски для взрослых» из десяти песен на лейбле «M2», под которым выпускаются такие исполнители, как Би-2 и Дельфин. Все треки альбома попали в чарт топ-100 «Яндекс-музыки», а песня «Нимфоманка» заняла первое место. Тогда же певица появилась на шоу «Вечерний Ургант». Ведущий Иван Ургант, представляя её телезрителям, заявил, что «некоторые из критиков» считают новый альбом Монеточки «одним из главных русскоязычных альбомов этого года».

Скриншот страницы YouTube канала Монеточка Клип на песню «90» Монеточки

Впрочем, не все так положительно относятся к творчеству певицы. Так, Земфира назвала тексты Монеточки «отличными», однако голос посчитала «омерзительным». Музыкальный критик Артемий Троицкий назвал её треки «унылыми сиротскими песенками в электричке за милостыню», но отметил, что у Монеточки «хоть грамотные тексты и немного иронии».

Первое определение Троицкого также относилось к еще одной певице, вышедшей из интернета, — Гречке (Анастасия Иванова). Как и Монеточка, Гречка выкладывала свои песни во «ВКонтакте», однако повторить успех своей коллеги не получилось. Настоящая музыкальная карьера у молодой певицы началась после переезда в Санкт-Петербург. Она пробовала петь на улице, а вскоре стала выступать в клубе «Ионотека». Основатель заведения Александр Ионов помог Гречке записать студийный альбом «Звёзды только ночью», который в декабре 2017 года появился во «ВКонтакте». Едва попав в сеть, он стал популярным, а фото и песни исполнительницы молниеносно распространялись по музыкальным пабликам.

Уже в январе 2018 года «Афиша Daily» назвала Гречку «музыкальным открытием 2018 года», а песня «Люби меня, люби» попала в ротацию Love Radio. Особым признанием популярности певицы стало приглашение на шоу «Вечерний Ургант», после эфира которого о Гречке заговорила вся страна.

Собственный жанр девушка определяет как пост-бард, но признается, что хотела бы исполнять поп-композиции. В текстах Гречки часто упоминаются алкоголь, наркотики и «вписки», однако, как подчеркивает певица, ее цель — высмеять запрещённые вещества и показать, что подобные вещества опасны.

Творчество певицы нередко сравнивают с ранними композициями Земфиры. Гречка даже признавалась, что любит её песни. А вот Земфира в оценке молодой коллеги оказалась более категорична: звезда заявила, что девушка не умеет петь и даже раскритиковала внешность исполнительницы, после чего в соцсетях разгорелись жаркие споры.

Дуэты и группы

Своим появлением инди-поп дуэт «Мы» тоже обязан интернету. До этого один из его участников, Даниил Шайхинуров, вел собственный музыкальный проект Daniel Shake, а также сотрудничал с несколькими другими проектами. В 2016 году он подписался на Instagram Евы Краузе, а спустя какое-то время решил больше о ней узнать. На страничке девушки во «ВКонтакте» Даниил нашел песню «Спи», записанную Евой на диктофон. Певец предложил ей сделать совместный трек, после чего за короткое время у дуэта вышли двойной альбом «Расстояние», мини-альбом и несколько синглов.

Однако широкая популярность к группе пришла в сентябре 2017 года, когда на YouTube появился их клип на песню «Возможно», собравший более 10,5 миллионов просмотров. По мнению самих музыкантов, на успех повлияло то, что песня очень «жизненная», а клип к ней снимали в Израиле. Журнал The Village включил группу в список исполнителей, чьи альбомы ожидаются с наибольшим интересом в 2018 году, назвав дуэт одним из главных открытий русскоязычного инди-попа 2017 года, а «Афиша.ру» назвала их «самой трогательной группой 2017 года».

В начале 2018 года произошла трагедия, после которой «Мы» распались: студент МГТУ им. Баумана убил и изнасиловал студентку Высшей школы экономики, после чего покончил с собой. В предсмертной записке он указал, что воспринял текст песни «Возможно» как призыв к убийству. На следующий день в сети запустили петицию о запрете песни. Уже через несколько дней группа объявила о прекращении совместной деятельности. Причиной распада назвали разногласия по творческим вопросам. Несмотря на заявление, в середине февраля «Мы» выпустили новую песню и продолжили выступать вместе.

В начале декабря 2018 года группа вновь объявила о распаде, объяснив это взаимоотношениями друг с другом. Впрочем, музыканты продолжают сольную карьеру. Еще до объявления о прекращении деятельности группы Ева Краузе взяла себе псевдоним Mirele и в конце ноября выпустила дебютный альбом «Люболь».

Пока одни распадаются, другие только начинают свою карьеру. В апреле 2018 года на российском музыкальном рынке появилась группа «Френдзона». «Школьный поп-панк-коллектив из города N, пропитанный подростковыми грезами и запахом дешевых сигарет» — так описывают себя музыканты в своей группе во «ВКонтакте», насчитывающей более 300 тыс. подписчиков. Все пятеро участников «Френдзоны» — вымышленные мультипликационные персонажи: скрывающий лицо аутсайдер Мэйк Лав, рэпер и хулиган Кроки Бой, первая красавица класса Мэйби Бэйби, диджей Валера Диджейкин и продюсер в образе кота Кисёш Писёш.

В своём творчестве музыканты задействовали полный диапазон музыки, пользующейся большой популярностью у подростков. Темы у треков тоже соответствуют целевой аудитории: секс, алкоголь, наркотики и прочие «радости» взрослой жизни. К тому же в текстах нередко фигурируют имена, интересные подросткам: рэпер Face, персонажи мультсериала Рик и Морти, кей-поп-звезды BTS и другие. В новейшей музыкальной истории России это первый пример столь очевидно продюсерского проекта.

Скриншот страницы YouTube канала Френдзоны Клип на песню «Девственница» группы «Френдзона»

О беспрецедентном интересе к «Френдзоне» говорят не только сотни тысяч подписчиков и миллионы прослушиваний, но и успешная концертная деятельность. Билеты на их выступления в рамках тура «Главная вписка твоей жизни» быстро раскупили, а в Москве и вовсе пришлось изменить площадку для концерта из-за нехватки мест. В конце 2018 года у группы, как и у ряда других российских исполнителей, начались проблемы с отменой концертов. После запрета выступления в Нижнем Новгороде «Френдзона» заявила об отмене концертов в остальных городах.

В отличие от «Френдзоны», в группе Green состоят вполне реальные люди, не скрывающиеся за вымышленными персонажами. Основал коллектив Николай Гринько, который до музыкальной карьеры успел поработать на радио и телевидении. В 2014 году он собрал группу профессиональных музыкантов, которые ранее уже работали в различных коллективах. Green исполняют песни в стиле поп-рок, сочетающие в себе лирику и юмор. Нередко их называют «самой доброй и светлой группой страны».

За время существования они побывали в эфире различных радиостанций: «Наше радио», «Маяк», «Максимум», «Авторадио», «Юмор FM» и других. Также за плечами артистов выступления на фестивале «Нашествие-2016» и других клубных и фестивальных площадках.

Хип-хоп и рэп

Хип-хоп пришёл в нашу страну ещё в середине 80-х годов через советские дискотеки, брейкеров, трейсеров и граффитчиков. С тех пор это музыкальное направление в России сильно изменилось, а в последние пару лет здесь стали появляться исполнители совершенно нового толка. А вот рэп как составная часть хип-хопа в последнее время насколько трансформировался, что даже в музыкальной среде нет единого мнения о том, что можно считать речитативным исполнением стихов под ритмичную музыку, а что нет.

Элджея (Алексей Узенюк) из Новосибирска в сети окрестили «покорителем iTunes»: его совместный сингл с рэпером Feduk «Розовое вино» в августе 2017 года занял лидирующие строчки в iTunes и Apple Music, а также стал самым популярным треком во «ВКонтакте» (более 200 млн прослушиваний). Как и многие современные рэп-исполнители, Алексей начал записывать треки в подростковом возрасте и выкладывать их в соцсетях. Так вокруг него сформировалось первое фанатское сообщество, назвавшее его творчество «злой лирикой».

Скриншот видео с YouTube-канала Элджей и Федук. «Розовое вино»

С ростом популярности на рэпера свалилось и немало критики. В 2017 году руководитель липецкого фольклорного ансамбля «Вера» Екатерина Григорьева выступила против концерта в своем городе Элджея: по её мнению, его композиции растлевающе действуют на неокрепшие детские умы. Редакция портала «Палач» уверена, что успех исполнителя мимолётен, сам он зависим от образа, а с рэпом Элджея вообще мало что связывает. По поводу Элджея высказывался и композитор Юрий Лоза, заявивший, что артисты прибегают к вызывающему творчеству и сценическому образу, когда не могут предложить зрителям достойные внимания песни. Лоза также отмечал НСН, что рэпер говорит на «языке помоечных бомжей».

Немало негатива на исполнителя вылилось и после трека 1love о мрачном мире подпольных клубов, похоти и разврате. По словам директора Элджея, это история про саморазрушения от притяжения. Потом и сам исполнитель, воспользовавшись весьма вдумчивым высказыванием с одного из своих фан-аккаунтов, объяснил композицию таким образом, что творчество рэпера уже сложно назвать бессмысленным:

«Нельзя показать в фильме уродство наркомании, не сняв самого наркомана, невозможно показать противоестественные, больные отношения, снимая в клипе красивую гетеросексуальную пару. Не получится отразить беспощадного, жуткого диллера, если в кадре будет крутой мен в очках и с голливудской улыбкой. Нереально показать общество потребления иначе, чем люди, пожирающие сами себя».

Скриншот со страницы Элджея в Instagram О нашумевшем клипе

Рэп-исполнителю Feduk (Фёдор Инсаров), упомянутому выше, изначально известность принёс в 2013 году трек «Околофутбол» к одноименному фильму Антона Борматова, который стал неформальным гимном «околофутбольщиков», а сам Фёдор нашёл поддержку в ультраправых кругах. В композиции звучат такие слова:

Встать в ряд рядом с братом и ни шагу назад!

Русские бригады, как бампер, таранят оппонента.

Жизнь — кинолента, и даже если менты —

В жилах кровь красно-белой породы.

После этого Feduk не раз менял свой образ. В 2016 году записывал трек Tour De France после столкновения футбольных болельщиков сборных России и Великобритании на чемпионате Европы во Франции. А в интервью The Village отмечал, что «респектует английской музыке, но не английским хулиганам». В этой же беседе исполнитель объяснил, что нашумевшая композиция «Розовое вино» — это поп-трек, но «покруче, чем группа Hi-Fi». 2018 год принёс Feduk победу в номинации «Прорыв года» от телеканала «RU.TV», «Прорыв года» от Fashion People Awards.

Рэп — это поэзия?

Вокруг русского рэпа немало предрассудков и различных стереотипов. Во многом это обусловлено с тем, что в России это направление музыки считают подражательным, а некоторые до сих пор называют его низкопробным. К слову, таковым рэп долгое время считали и в США, где в начале 70-х ритмичные тексты зачитывали темнокожие, в текстах которых мы найдём немало критики социальных и политический реалий того времени. То есть это направление можно считать протестным, изначально по своей концепции, форме и образу не вписывающейся в музыкальную традицию.

Есть и другое мнение. Оно состоит в том, что рэп как направление в искусстве у нас появилось задолго до популярности в американском Бронксе, просто называлось по-другому. А именно — поэзией. Маяковский, Есенин, Мандельштам… Если точнее, то теперь уже новым видом поэзии. Такую позицию, например, поддерживают и шеф-редактор портала ГодЛитературы. РФ Михаил Визель, и поэт, исследователь наследия Бродского Виктор Куллэ.

В 2008 году в России широкое распространение получают грайм (характеризуется темпом в 140 ударов в минуту, текст сопровождается раскатистыми глухими басами, электронными звуками, отрывистыми ударами барабанов, минималистским брейкбитом) и рэпкор (жанр альтернативной рок-музыки, характерный использованием речитатива в качестве вокала). Их основоположники — Noize MС и Оксимирон. Сегодня среди наиболее известных рэперов в России можно назвать 33-летнего Оксимирона (Мирон Фёдоров) из семьи ленинградской физика-теоретика и библиотекаря, которая позднее переехала в Германию, а потом в Великобританию. Сам Мирон какое-то время учился в Оксфорде, хотя, как он сам признавался, очень неудачно.

Сначала он сочинял под псевдонимом MC Миф. Хотя первые шаги на публичном музыкальном поприще он сделал ещё в 2001 году, а его треки были уже с претензией на сложность и осмысленность, потом последовал семилетний перерыв. Вновь о рэпере мы услышали в 2008 году. Тогда он выпустил трек «Лондон против всех», где рассказал о русском рэпе и своей роли в этом жанре. Рэпер проявил себя в первую очередь на баттлах — словесных состязаниях между исполнителями. И если в 2001 году он еле-еле доходит до второго тура на главной в тот момент рэп-площадке Hip-Hop.Ru, то в 2009 году Оксимирон стал победителем в номинациях «Лучший МС баттла», «Прорыв баттла», «Лучший спарринг баттла», «Лучший трек баттла», а также стал победителем в номинации «Открытие 2009 года» и призёром в номинации «Лучший хип-хоп-исполнитель 2009 года».

Скриншот видео с YouTube-канала Оксимирон. «Переплетено»

Альбом «Вечный жид» стал номинантом в категории «Открытие года» журнала GQ. Позднее Оксимирон выпускает микстейпы miXXXtape и «miXXXtape II: Долгий путь домой» и альбом «Горгород». Последний вызвал бурную реакцию и несколько лет продолжал держаться в чартах Apple Music и iTunes среди самых популярных альбомов у российских слушателей, а по итогам 2017 года взял восьмую позицию. На этот альбом писали немало рецензий и обзоров. Критики отмечали сложную композицию альбома и называли поэмой, разбитой на небольшие главы, которые связаны записями с автоответчика. Один из авторов журнала о культуре IRL отмечал, что все действие происходит в Горгороде — явной отсылке к Толкиену, где мэр — жестокий правитель, диктатор, а его народ — рабы, которым можно «скармливать крошки со стола», чтобы удовлетворить их минимальные потребности.

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов), который для широкой публики стал известен осенью этого года, когда его концерт в Краснодаре был сорван, а он сам арестован, начал музыкальную карьеру в 2011 году. Тогда он выпустил клип «7 октября» ко дню рождения президента РФ Владимира Путина. Трек назвали остросоциальным, однако мнение слушателей разделились: кто-то окрестил Хаски надеждой русского рэпа, кто-то — продюсерским проектом. Как бы там ни было, рэпер не прекращал развивать своё творчество, а позднее познакомился с Захаром Прилепиным. Уже в композиции писателя и рэпера Рича «Пора валить» Хаски читал припев. В апреле 2017 года Хаски выпустил альбом «Любимые песни (воображаемых) людей».

Осень 2018 года ознаменовалась для рэпера сразу рядом событий. Хаски выпустил трек «Иуда», где обращается к слушателям от имени Иисуса с вопросом «Кто из вас предаст меня?». В треке нашли экстремистские высказывания, а клип заблокировали в российском сегменте YouTube. В композиции «Поэма о родине» обнаружили и вовсе призывы к каннибализму.

Скриншот видео с YouTube-канала Хаски Клип Хаски на трек «Пуля-дура»

Споры насчёт творчества рэпера не утихают. Одни критики называют его типичным героем нового времени. Другие — «деревенским гопником», который «настолько погряз в умных словечках, что буквально не может объяснить даже свои действия». А вот, например, исполнители Оксимирон и Карандаш после клипа «Черным-черно» назвали Хаски «реинкарнацией Есенина в соседе-гопнике». К слову, Оксимирон, Баста и Noize MC поддержали рэпера, когда 22 ноября суд в Краснодаре дал ему 12 суток ареста за мелкое хулиганство: после того как ему не дали провести концерт, отключив в клубе электричество, исполнитель залез на автомобиль и читал свои треки оттуда.

Клауд-рэп

Развитие рэп-культуры в России постоянно продолжается. В 2014—2015-х годах в русском рэпе среди молодежи популярным становится жанр клауд-рэп, который характеризуется «туманным» или низкого качества звучанием. Два главных его представителя — 22-летний Pharaon (Глеб Голубин) и 28-летний Kizaru (Олег Нечипоренко).

Первый завоевал славу среди молодежи в феврале 2014 года, когда вышел его клип на трек «Ничего не изменилось», а следом — несколько микстейпов. Когда появился его новый микстейп Dolor («боль» с латыни) в 2015 году, критики на Афиша Daily написали, что Pharaoh — своего рода «смесь Джастина Бибера и Курта Кобейна — за внешней серьезностью и отрешенностью его песен стоит гулкое модное ничто», а в Dolor присутствует смесь из первичного понимания нигилизма, анархизма и гедонизма, которая подросткам «просто обязана сносить голову».

Скриншот видео с YouTube-канала Pharaon Pharaon. «Идол»

Kizaru начал музыкальную деятельность под псевдонимом Dealing Ounces («Продающий унции»). Такое имя было выбрано неслучайно: как пишут СМИ, в 16 лет он начинает продавать запретные вещества, чтобы вернуться в ряды золотой молодежи, поскольку ранее его семья разорилась. Под псевдонимом Kizaru Олег Нечипоренко начинает писать треки в Барселоне, а его клип на YouTube «Никто не нужен» набирает миллионы просмотров (сейчас — 14 млн).

Скриншот видео с YouTube-канала Kizaru Kizaru. Никто не нужен

Пока одни хвалили Kizaru за смелый стиль и эффектность, другие обвиняли во вторичности и чуть ли не прямом копипасте иностранного исполнителя Lil Skies. Критики творчества Kizaru говорили, что поклонники рэпера-эмигранта из России слушают его треки из любви к лайфстайлу (проблемы с полицией, марихуана и жёсткие интервью). Однако в любом случае достаточно обратить внимание на текст того же трека «Никто не нужен», чтобы понять, почему подростки могут себя проассоциировать с лирическим героем композиций рэпера:

Я всегда хотел узнать, кто строил пирамиды;

Увидеть своими глазами Атлантиду.

И мне не нужен, не нужен фейковый друг;

И я не вижу, не вижу преданность ту.

Мы все когда-то будем наверху —

Не теряй время зря, играя в эту игру!

Выбери: индика или сатива.

Не надо грустить, парень, больше позитива.

До кибер-рэпа и обратно

Для рэперов раннее начало творческой карьеры — это норма. Взять хотя бы Yanix (Яниса Бадурова) из Красногорска или Matrang (Алана Хадзарагова) 95-го года рождения из Владикавказа. В школьные годы Алан взял себе псевдоним Don Shal и выпустил вместе с Бынджой трек «Гадкий мир». Первые композиции Matrang (в переводе с вьетнамского языка — луна, образ луны сопровождает творчество исполнителя) — довольно тяжелые депрессивные. Вот отрывок из трека «Комета»:

Мой, мир, дым, ты, здесь.

Наш, мир, дом, пуст, весь.

И красным маркером рисую годы.

Они в крови, их не отмоют мои оды.

Ключевую роль для рэпера сыграл 2017 года, когда он представил трек The moon, а потом и альбом «Красная луна». Но наибольшую популярность ему принесла композиция «Медуза», которая «взорвала» соцсети. И хотя трек не победил в номинации от Муз-ТВ «Песня Рунета», все же стал один из главных русскоязычных хитов года. Причём решающую роль в популяризации песни сыграли всё те же соцсети: Matrang просто выложил трек в небольшой паблик, оттуда его респостнул «Новый рэп», уже после этого его заметило издание Life, а потом — несколько крупных лейблов. По поводу своих треков сам рэпер говорил, что тексты без наложенного бита многим покажутся банальными.

Молодые российские рэперы всё больше делают упор на осмысленность, панчлайны и интересные рифмы. Так, в 2015 году появилось движение YungRussia, которое объединило исполнителей на территории СНГ. Один из сторонников идеи нового русского рэпа — 20-летний Lizer (Арсен Магомадов), чей первый альбом в 2018 году My Soul обошел Грибов, Face и Oxxxymiron по количеству репостов. По поводу Lizer в СМИ писали, что в его текстах подростковые проблемы оборачиваются серьезными драмами. В своём творчестве он решил отказаться от попыток делать «тупой, агрессивный рэп». В том числе в 2015 году исполнитель вместе с Why Hussein и Dolla Kush создал объединение «Закат 99.1», которое подразумевает наличие чего-то нового, свежего. Позднее в интервью The Flow Lizer отмечал, что был период, когда он отрицал «Закат», но сейчас понял, что это прошлое, которое надо ценить. Своё видение будущего русского рэпа исполнитель объяснил так:

«Я сам допускал грубые ошибки с «Сердцем» и «Панк-рок-мальчиком», но, мне кажется, русские рэперы должны понимать, что мы должны обосабливать нашу культуру и делать русскую, а не западную музыку. Мы слишком любим американскую культуру и всё равно находимся под её влиянием. У меня только недавно проснулось желание делать чисто свою музыку. Такой, какой она должна быть в России. Наша жизнь и жизнь в Америке — это разные вещи. И когда у нас читают про их быт — это смешно».

Скриншот видео с YouTube-канала Lizer. Клип на трек «Пачка сигарет»

Причём рэперы задумываются не только самобытности рэпа в России, но и поднимают в своих текстах темы, которые ближе всего молодёжи, выросшей в эпоху интернета. В 2016 году Lizer вместе с другим рэп-исполнителем и участником «Заката 99.1» Flesh (Павел Флеш) из Екатеринбурга выпустил альбом Sci-Fi в жанре тематики кибер-рэпа о мире технологий и интернете, которые не всегда позитивно влияют на жизнь обычных людей. В сети озвучивается мнение, что Lizer и Flesh в России стали открывателями нового направления в рэп-культуре — кибер-рэпа.

Скриншот видео с YouTube-канала Lizer и Flesh. Клип Cuber bastards

Ассоциация для публики исполнителей с кибер-рэпом оказалась весьма сильной. В итоге спустя два года Lizer и Flesh представили свой совместный проект False Mirror, который, как писало издание Rhyme.ru, обозначило перезагрузку в творчестве коллектива: они ушли от тематики кибер-рэпа. Музыкальные критики сказали, что это более «приземленный» альбом, где вкладки браузера уже соседствуют вместе с окнами с видом на родной двор».

Скриншот видео с YouTube-канала Lizer и Flesh. False mirror

Рэперы, «роняющие Запад» и читающие Кафку

Face (Иван Дрёмин из Уфы) начал музыкальную карьеру в 2015 году. И если у подростков из-за своего эпатажного образа он вызвал интерес, то у их родителей —непонимание, желание выключить звук, а самому исполнителю вымыть рот с мылом. Первым его мини-альбомом стал «Проклятая печать», где среди композиций встречается трек «Суицид». Сам Face назвал это «мыслями подростка», а позднее в интервью The Village объяснил, что эти тексты — размышления «человека в глубокой депрессии».

«Треки, которые поверхностно кажутся веселыми бэнгерами, как раз отражают ту часть жизни депрессивного человека, когда он ходит и всем специально улыбается», — сказал Face, отметив, что теперь он абсолютно счастлив.

Скриншот видео с YouTube-канала Face Face. «Я роняю Запад»

Альбом No Love в 2017 году во «ВКонтакте» набрал 12,7 млн просмотров, 362 тысяч лайков и 35 тысяч репостов. Однако куда больше удивил публику эпатажный рэпер, прозванный «лицом родительского негодования» и «самым глупым рэпером», после выхода альбома «Пути неисповедимы» в 2018 году. И здесь уже звучат более серьёзные темы — о тюрьме, свободе, законе и боге. В ответ многие критики называют исполнителя смелым за то, что он не стал прикрываться эзоповым языком, постиронией, рискуя потерять аудитория, которая привыкла к «Я ****л твою тёлку» и «Я роняю Запад», и потерпеть финансовую неудачу. Некоторые также озвучивали мнение, что из молодого рэпера с незатейливыми треками Face превратился в голос молодёжи, которой по своей сути присущи бунт и протест. Однако это довольно грубое обобщение. Другие отмечали, что треки в «Пути неисповедимы» слишком мрачные, а одно наличие громких заявлений не делает альбом шедевром, поскольку этот рэпер никогда не был хорошим текстовиком.

Среди молодых рэп-исполнителей можно отметить и 24-летнего GONE.Fludd (Александр Смирнов) из Мурманска, который любит читать Кафку и не признаёт жанровые ярлыки. Наибольшую известность ему принёс альбом Boys Don’t Cry в апреле 2018 года, сентябрьский альбом «Суперчуитс» за несколько дней набрал более трёх миллионов прослушиваний, клип «Мамбл» более 13 млн просмотров. Потом артист побывал и в эфире «Вечернего Урганта». Тогда издание The Flow назвало GONE. Fludd 100-процентным героем, который «взорвал 2018 год».

Несмотря на торчащие косички, как всегда, обилие нецензурной лексики и «тупых сук», трек выглядит, как детская дразнилка для большей части рэперов новой школы, в подтверждение чего исполнитель пляшет в смешном комбинезоне с пластмассовым бластером. Молодежи творчество GONE. Fludd, видимо, приходится по вкусу ещё и потому, что он противопоставляет себя культу роскоши и трекам про бабло, которые нередко можно услышать у рэперов. А в композиции «Зашей» и вовсе признаётся, что «пустой, как мой кошель».

Скриншот видео с YouTube-канала GONE.Fludd GONE.Fludd Мамбл

Рок

Рок-музыка — неотъемлемая часть культурной жизни молодежи. Оно и понятно: такая музыка характеризуется ритмичным исполнением, использованием электронных инструментов и, как правило, творческой самодостаточностью самих артистов. Здесь множество направлений: от «лёгких» жанров до брутальных и агрессивных. Собственно, такую же градацию можно применить и к смысловой нагрузке рок-композиций.

Среди современных российских рок-групп немало интересных. Многие из них малоизвестны и, кажется, пытаются себя противопоставить мейнстримному движению. Коллектив из Уфы Sahara Camels называют музыкальным коктейлем в традициях рок-альтернативы. Группа образовалась в 2015 году, но в обновлённом составе стала выступать недавно — с весны 2017 года — и успела записать акустический и электрический альбомы. По жанру Sahara Camels можно отнести к пост-гранджу (более мягкое звучание по сравнению с самим гранджем) и альтернативной музыке, но группа постоянно экспериментирует со звучанием.

В 2017 году уфимский коллектив стал победителем на московском фестивале «Рок-смена 2017» и екатеринбургском фестивале «Манифест свободы». Как и многие молодые коллективы, Sahara Camels обращалась за помощью в создании новых проектов к пользователям сети. Так, в 2018 году на краудфандинговой платформе Planeta.ru был запущен сбор средств для съёмок клипа под третий альбом. Планировалось собрать 60 тысяч рублей. Хотя желаемую сумму получить не удалось, к декабрю 2018 года люди все же вложили в группу 55% от требуемой суммы. Участники музыкального коллектива надеются начать съемки клипа в январе 2019 года.

Скриншот видео с YouTube-канала Sahara Camels Sahara Camels. Влог

Саратовский дуэт «Едва ли» играет в жанрах инди‑ и арт-рок. Группа совсем молодая: в 2016 году был записан и выпущен дебютный сингл «Сор», после которого вышла еще пара песен и клип на «Сумасшедшим быть красиво». У «Едва ли» уже есть альбом «Возвращение Сатурна». Как отмечает музыкальный портах Last. fm, это «самая прогрессивная городская группа», которая совершенствует своё звучание и активно занимается продвижением. Судя по текстам группы, дуэт не ставит перед собой задачу научить слушателя жизни или наставить на правильный путь. Хотя и лёгкими их композиции не назовёшь.

Куда более известна московская рок-группа «Комсомольск», костяк которой — две девушки гитаристка Даша Дерюгина и клавишница Арина Андреева. Коллектив существует с 2017 года и исполняет ироничный поп на злобу дня, но всего за год «Комсомольск» уже выступил на шоу «Вечерний Ургант» и выпустил четыре мини-альбома. Один из них под названием «Дорогие москвичи» о сегодняшней столице России, засилье рэпа и многом другом обратил на себя много внимания.

Девушки выступают в париках и яркой одежде, однако тексты их песен вовсе невеселые. В августе этого года девушки вместе с басистом и барабанщиком из своей группы дали интервью Афиша Daily. Арина объяснила, что в их песнях нет ничего смешного. А Дарья расписала на пальцах суть песни «Где мы сейчас?», прозвучавшей на шоу Ивана Урганта:

«Вот есть песня с вопросом «Где мы сейчас?». Это многозначный вопрос, относящийся одновременно ко всему философскому пространству. Где — указание на место в пространстве, сейчас — указание на время в пространстве и сопоставление координат в пространстве. Мы — общность, отличающая его от личной системы координат. Метамодернизм — в этом. А постмодернизм — проще, ты просто используешь иронию, чтобы рассказать вещи, которые для тебя действительно важны, а ирония, как правило, быстро считывается».

Электронная музыка

Как специфическое направление электронная музыка оформилась во второй половине XX века и к началу XXI века широко распространилась в академической и массовой культуре. Она включает в себя широкий спектр стилей и жанров, один из которых — витч-хаус, появившийся в 2009 году. Такое название применил Трэвис Эджеди (известный как Pictureplane) для описания оккультно ориентированного стиля музыки, создаваемого им и его друзьями.

Спустя четыре года яркие представители нового жанра появились и в России. Московская группа IC3PEAK — дуэт Насти Креслиной и Николая Костылева — удачнее других смогла конвертировать запоздалую российскую моду на витч-хаус в убедительную и самостоятельную музыку. При этом интерес к музыкантам за рубежом перевешивает спрос на внутреннем рынке.

Скриншот видео с YouTube-канала IC3PEAK Группа IC3PEAK

Начинали Настя и Николай с лирических композиций в составе других проектов, однако вскоре решили поэкспериментировать, результатом чего стала группа IC3PEAK. Первые выступления молодого коллектива прошли в Санкт-Петербурге, за ними последовал концерт на вечеринке VV17CHQU7 в Москве. Столичная молодежь восприняла экспериментальное творчество с большим энтузиазмом, чем петербургская. После IC3PEAK дебютировали во Франции, Польше, Бразилии, США и других странах.

В России же музыканты часто сталкиваются с сопротивлением части общества. Группу обвиняли в распространении запрещенной информации среди детей, так как в некоторых песнях есть явный политический подтекст, а их творчество называют пугающим и деструктивным. Выступления IC3PEAK неоднократно срывали и отменяли. Интересно, что аудитория концертов IC3PEAK тоже заметно отличается: на родине их слушает в основном молодежь до 20 лет, а за рубежом — публика за 50.

В том же 2013 году на российской музыкальной сцене появилась и электро-поп группа «Наадя», основанная певицей Надеждой Грицкевич. В коллектив вошли музыканты, уже известные по проекту Moremoney. За время своего существования группа прочно утвердилась в статусе одного из самых интересных англоязычных инди-коллективов России. В новом проекте Грицкевич решила доказать, что актуальная и модная музыка может звучать и на родном языке.

В 2014 году «Наадя» выпустили свой первый студийный альбом, который стал одним из самых обсуждаемых в России. Одиннадцать песен, вошедших в него, стали своеобразным манифестом новой независимой музыки в России. В первую же неделю релиза альбом попал на вершину российского хит-парада Itunes, а в конце года вошёл в итоговые редакционные чарты лучших записей «Афиша-Волны», The Flow, Wonderzine, Hype Machine, Musical Express и других изданий.

Сейчас группа активно принимает участие в различных фестивалях: «Пикник «Афиши» в Москве и Stereoleto в Петербурге, «Ярмарка» в Екатеринбурге и «Движение» в Перми, Russia Music Change в Стокгольме и Red Bull Sounderground в Рио-де-Жанейро. Музыканты работают не только над авторским материалом, но и сотрудничают с другими артистами: СПБЧ, Ifwe, «Браво» и т. д. Шагнула «Наадя» и на территорию хип-хопа: песня «Пираты» стала основой для одноименного трека L'One. Кроме того, по заказу телеканала ТНТ группа записала кавер-версию песни из детской телепередачи «Зов джунглей».

Рейв

На рубеже 1970−1980-х годов в Великобритании возникло новое явление современной культуры — рейв. Это массовая дискотека с выступлением диджеев и исполнителей электронной музыки. В России рейвы начали проводить с 1990-х годов. Самым крупным на постсоветском пространстве стал фестиваль «КаZантип», сначала проводившийся на крымском мысе Казантип, а потом переехавший под Евпаторию.

В наши дни своими массовыми музыкальными мероприятиями известен Санкт-Петербург. Именно здесь в 2013 году образовалась группа Little Big, ставшая самым ярким представителем рейва в России. Коллектив именует себя сатирической арт-коллаборацией, которая одновременно делает ставку и на музыку, и на визуальный ряд, и на шоу. Музыканты представляют слушателю свой взгляд на русские народные песни и русскую культуру.

Впервые они заявили о себе 1 апреля 2013 года, выпустив клип Every Day I’m Drinking на YouTube. Как рассказывал один из основателей группы Илья Прусикин, ролик выпустили ко Дню смеха, не задумываясь о дальнейшей музыкальной карьере. Решающим событием стало приглашение выступить на разогреве у кейптаунской группы Die Antwoord в июле того же года. После выступления популярность Little Big начала расти. По словам Прусикина, это связано с востребованностью рейв-музыки.

«Мы не вложили в свою раскрутку ни единой копейки, просто снимали видео, и стали известны в Европе», — говорил он в интервью UTV.

Клипы Little Big всегда набирают миллионы просмотров, однако одна из последних работ — Skibidi — стала настоящим прорывом. За два месяца ролик преодолел отметку в 100 млн просмотров и вдохновил пользователей соцсетей присоединиться к флешмобу #SkibidiChallenge. Тысячи юзеров до сих пор выкладывают видео, в которых повторяют относительно простые движения персонажей клипа. Вероятно, именно такая интерактивность и самобытность позволяют Little Big увеличивать обороты своей популярности.

Блогеры

Среди блогеров в последнее время всё чаще прослеживается тенденция к началу музыкальной карьеры. Причем часть из них становится блогерами, чтобы продвинуть своё творчество в массы, а другие — напротив, осваивают музыкальное поприще, уже добившись определенных результатов в блогерстве.

Одним из первооткрывателей «блогерского рэпа» в России стал Эльдар Джарахов. Музыкой он увлекся еще в школе, тогда же вместе с одноклассником Александром Смирновым, более известным под псевдонимом Тилэкс, создал группу Prototypes MC’s. Про её существование стали узнавать местные клубы, и к 2010 году рэперы исполнили несколько концертов.

По завершении девяти классов школы друзья завели канал на YouTube и начали записывать скетчи, однако популярностью они не пользовались. В 2012 году юмористический рэп-дуэт сменил название на «Успешная группа». Первой их работой стал клип, посвящённый сообществу MDK в социальной сети «ВКонтакте». О нем узнала администрация паблика и предложила сотрудничество.

С тех пор популярность рэперов стала расти, а в 2013 году они впервые выступили на большой сцене в петербургском клубе «Цоколь». К концу года коллектив начинает первый тур по стране, попутно продолжая работать над видеоблогом. В клипах Джарахов появляется в образе школьного учителя физкультуры с нетрадиционной сексуальной ориентацией, сельского мачо, гопника и «лица кавказской национальности по имени Охрип».

В последующие пять лет Джарахов основал и стал участником еще нескольких видеопроектов, в том числе личного блога и канала «Клик Клак», основанного вместе с солистом Little Big Ильей Прусикиным. Кроме того, блогер судил и участвовал в Versus Battle. «Успешная группа», между тем, на сегодня насчитывает более 2,8 млн подписчиков, а в этом году впервые за пять лет выпустила новый альбом — ROCK’n’ROFL.

Рэпер и видеоблогер Алишер Моргенштерн тоже начал записывать первые треки еще в школе, а в 2013 году завел канал на YouTube. Спустя какое-то время Алишер выстрелил благодаря проекту «Изирэп», в рамках которого учил подписчиков создавать музыку в стиле популярных рэперов. Он подражал таким известным исполнителям, как Элджей, Кизару, Face, Ольга Бузова, Lil Pump и Фараон, тем самым показывая, что подобным творчеством может заняться абсолютно любой человек без музыкального образования.

К началу 2018 года блогер не только учил подписчиков делать треки «на коленке», но и рассказывал истории из жизни, а также публиковал собственное непародийное творчество. Тогда же он записал дисс (направление в хип-хопе критического содержания) на известного видеоблогера Юрия Хованского, собравший более 6 млн просмотров. Также он вызвал блогера на Versus Battle, на что Хованский ответил согласием при условии, что организаторы заплатят ему 2 млн рублей. Между тем критики обращают внимание, что Алишер высмеивает других рэперов, но его собственные треки ничуть не лучше.

Скриншот страницы YouTube канала MORGENSHTERN Клип на песню «Деньги» Алишера Моргенштерна

Сейчас на канал Моргенштерна подписано почти 3 млн человек. Своей популярностью блогер обязан не только скандальному творчеству, но и яркой внешности. Цветные дреды, связанные на затылке и торчащие вверх, как листья пальмы или ананаса, стали героями множества мемов и шуток. Стоит отметить, что недавно Алишер сменил «пальму» на ярко-оранжевые короткие волосы, однако от этого его образ не стал менее броским.

Вышеупомянутый YouTube-блогер Юрий Хованский, известный многочисленными скандалами и сомнительной репутацией, тоже не обошел стороной музыкальное поприще. Неоднократно он выступал в качестве судьи на Versus Battle, а в 2016 году и сам стал участником баттла с видеоблогером Дмитрием Лариным. Ролик собрал более 37 млн просмотров и внес свою лепту в популярность обоих блогеров.

После этого Хованский начал записывать музыкальные клипы в образе гангстера, собирающие миллионы просмотров. Среди них «Батя в здании», «Прости меня, Оксимирон», совместный с Дмитрием Маликовым «Спроси у своей мамы», Men in Blog с Сергеем Дружко и другие. В апреле 2017 года Хованский выпустил свой первый мини-альбом «Мой гэнгста».

Скриншот страницы YouTube канала Юрия Хованского Клип на песню «Батя в здании» Юрия Хованского

Николай Соболев тоже стал поющим блогером, уже имея на счету миллионы подписчиков (хотя увлекался музыкой еще в школе). В 2016 году он выпустил свой первый дисс на Дмитрия Ларина, который набрал более 5,7 млн просмотров. С тех пор Соболев записывал критические клипы на рэпера Гнойного, ведущего Сергея Дружко, блогера Руслана Соколовского и других.

В ноябре 2018 года музыкальная карьера Соболева претерпела изменения — он выпустил полноценный клип «Николай», посвященный самому себе. В шуточном ролике блогер предстает в образе супергероя, которого все любят. Спустя еще месяц на канале вышел второй клип, в котором блогер изображает рэпера, пытающегося стать популярным. Судя по намечающейся тенденции, подписчиков ждет еще не одна музыкальная работа от Соболева.

Видеоблогер и рэпер Данил Кашин, или DK, с детства мечтал стать профессиональным музыкантом. В роли видеоблогера он впервые попробовал себя в 2012 году, однако первые ролики не отличались качеством, поэтому Данил забросил канал. Спустя какое-то время Кашин вновь вернулся к блогингу и начал снимать музыкальные и юмористические ролики. Эксперименты в жанре рэп и пародии на клипы различных исполнителей принесли блогеру первую популярность. В 2016 Кашин начал снимать летсплеи на Counter-Strike: Global Offensive, однако быстро потерял интерес к подобному контенту и тогда стал выпускать музыкальные клипы.

Скриншот страницы YouTube канала DK Клип на песню «Не нужно представлений» Данила Кашина

Спустя еще год рэпер дал свой первый сольный концерт в Москве, после чего совершил два тура по городам России, один из которых — совместно с блогером и рэпером Совергоном.

Многие молодые музыканты открыто выражают бунт и протест, тем самым четко определяя свою целевую аудиторию — молодежь. Они поднимают в своих текстах и темы, которые близки людям, выросшим в эпоху интернета. Часто высказываются на актуальные политические темы и готовы порассуждать, например, о свободе. Хотя нередко творчество исполнителей облекается в весьма провокационные формы и находится на грани дозволенного обществом. Для кого-то это лишь логичное дополнение к образу, для кого-то же заменяет собой само творчество. Причем, как показывает практика, чем «отвязнее» трек и сам исполнитель, тем больше шумихи будет вокруг него. Как бы там ни было, молодежь это увлекает, а вот людей постарше приводит в ужас, когда на сцене появляются тот же Элджей или группа «Френдзона». Однако за подачей нередко скрывается что-то действительно стоящее. Что-то, к чему, возможно, стоило бы прислушаться.