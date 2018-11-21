Около девяти месяцев назад в российском сегменте YouTube появился новый проект под названием «Все работы хороши». Раз в месяц ведущий шоу — Олег AsSa устраивается на работу в разные компании и крупные сети (например, Subway, McDonalds, Почта России), выясняет все нюансы относительно условий труда, а потом записывает видео обо всех «плюсах» и «минусах» этой работы. Сейчас на YouTube-канале уже более 330 тысяч подписчиков, и эта цифра продолжает стремительно расти, а ролики набирают от 630 тысяч до 1,8 млн просмотров. Журналист ИА REGNUM пообщалась с автором проекта.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Олег AsSa

Олег родился и вырос в Перми, где началась его музыкальная карьера в группе «Асса». В родном городе до третьего курса он учился в Пермском музыкальном колледже, пробовал поучиться актёрско-режиссерскому ремеслу в ПГИК и даже несколько лет изучал юриспруденцию. В 2012 году переехал в Москву, записывал музыкальные композиции вместе с известными артистами и отметился сотрудничеством с продюсерским центром Яны Рудковской «Академия Шоубизнеса S.T.A.R.S.». Сейчас же Олег считает, что у него получается лучше вести шоу, чем быть музыкантом. Мы встретились с ним в Петербурге, куда он приехал — в том числе, чтобы встретиться с новыми спонсорами проекта.

По-моему, она как раз совершенно обычная. Я просто видел, чего нет на YouTube и то, что точно зайдёт людям. Как в проекте [во «Все работы хороши»] был уверен в нём на все сто процентов. Он не мог не зайти.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Олег AsSa во время беседы

У поэта [Владимира Маяковского] название стащил. Было лень выдумывать что-то своё.

Проект «Спортсмен на диване» снимался вообще для несуществующего ныне канала «Россия 2». Там должен был участвовать рэп-исполнитель Карандаш вместе со мной. Суть этого проекта была в том, что раз в месяц мы должны были осваивать какие-то непонятные для нас виды спорта, потом выходить либо на ринг, либо на матч с профессиональным спортсменом. Я вот выходил на матч по американскому футболу, где мне сломали руку. Но телеканал «Россия 2» закрылся. Вёл это шоу Сережа Бадюк [спортсмен, актёр и общественный деятель]. В принципе из этого и вышли «Все работы хороши». Я подумал, что было бы круто сделать проект не про разные виды спорта, потому что спорт не любит никто, а работать любят все.

Это видео про NL [интернет-магазин]. Оно стало вирусным. После этого стали вирусными роликами все остальные. Я прикалываюсь с того, что мне удалось сделать 40-минутные видосы вирусными, хотя все, кто смотрел до этого, говорили делать ролики меньше.

Секрет YouTube очень просто: если можешь удержать аудиторию 7−8 минут — делай видео 7−8 минут; если можешь удержать аудиторию два часа — делай два часа; если делаешь два часа, а у тебя аудитория отваливается через полчаса, то это печально, тогда не делай этого.

Скриншот видео с YouTube-канала «Все работы хороши» Олег рассказывает об особенностях работы в NL

Очевидно, из-за темы. Потому что «Все работы хороши» — это целенаправленный проект про работу от и до. 42 vlog — это из серии «Здравствуй, мой дорогой дневник. Сегодня я хочу тебе рассказать вот об этом». Он был интересен очень узкому кругу лиц — 13 тыс. подписчиков.

Возможно, в дальнейшем буду продолжать, но сейчас у меня просто времени на него нет, чтобы монтировать что-то ещё, кроме проекта «Все работы хороши».

Я вообще весь канал сам делаю. У меня есть директор [Даниил Москвин, также директор исполнителя Доминика Джокера (настоящее имя — Александр Бреславский)], который за связи по пиару и рекламе отвечает. Всё остальное я сам делаю. Снимаю, монтирую, сценарии пишу.

Это снимал человек, который первый раз в руках камеру держал. Это делал директор. Я ему сказал держать камеру — и всё.

Выбираю работу. Любую. Отправлю резюме. Жду звонка. Иду на собеседование. Меня не берут — я расстраиваюсь, выбираю новую работу [смеётся]. Сейчас я этим уже две недели занимаюсь: как вышел ролик, практически сразу я начал искать новую работу. Вот всё еще в поиске. Одни вроде как взяли. Думаю, что будет интересно. Естественно, пока не могу сказать, что это.

Параллельно ищу ещё работу. Потом мне надо отработать хотя бы 2−3 дня, понять, почувствовать атмосферу, поговорить с людьми. После этого начинаю писать сценарий. Написание сценариев тоже зависит от кучи факторов: от моей лени, от вдохновения, если говорить поэтическим языком. На самом деле от того, насколько мне не лень делать. И от сроков, которые мне ставят рекламодатели. Если рекламодатель ставит жёсткие сроки, то мне это не лень делать совсем, начинаю сразу же. Неделю где-то я пишу сценарий. Потом я снимаю stand up: он делается где-то день.

Дедлайны мотивируют. Ещё желание жрать и постоянный наплыв вопросов о том, когда будет новый выпуск. Я личку [доступ к возможности написать личное сообщение пользователю] во «ВКонтакте» сдуру не закрыл.

Там штатив меня снимает. Сам stand up идёт где-то часов шесть. Я записываю каждую фразу по 3−4 варианта с разными интонациями, потом на монтаже выбираю, начинаю монтировать. Потом придумываю эти шуточки глупые всякие, начинаю названивать друзьям, мучать честного азербайджанца Руслана Искандеровича Тагиева [один из основателей российской поп-рок группы «Градусы»], чтобы он сыграл еврея. Евреи на самом деле — Доминик и я, но по виду — Руслан. Он не умеет так разговаривать, не чувствует этого акцента одесского. Ему приходится постоянно говорить: «Русланчик, расслабься уже. Начни разговаривать, как нормальный еврей» [говорит эту фразу с акцентом]. Он говорит: «Какой еврей, я же азер». Начинается процесс съемок. Монтаж. Потом выкладываем. Вся эта история занимает где-то месяц-полтора, зависит от разных факторов.

Я месяц проработал только в «Евросети». Рекорд — полтора дня.

«Красное и белое».

Нет, вообще не тяжело. Просто когда материал собран, зачем дальше продолжать? Ничего нового я не узнаю, потому что какие-то большие секреты, которые Сергей Студенников [основатель сети «Красное и белое»] скрывает ото всех, я никогда не узнаю. Честно говоря, и знать не хочу, потому что жить, наверное, недолго после этого будешь, или уж точно несчастливо. Вся история с недоплатами, нарушениями Трудового кодекса видна сразу. На это хватает времени работы от дня до двух. По-разному.

Скриншот видео с YouTube-канала «Все работы хороши» Олег рассказывает о работе в McDonalds

Я сейчас только над этим каналом работаю. На музыку времени нет абсолютно. Последнюю песню мы делали с Русланом из группы «Градусы» и с Вовой Пресняковым. Вот полтора года назад начали делать, и всё еще не доделали.

Вся проблема во времени. Его нет то у меня, то у Руслана, то у Вовы. Поэтому все проекты успешно стоят.

На самом деле эту фишку придумал не я, а Саша Ресторатор [настоящее имя Александр Тимарцев, организатор и ведущий популярного интернет-шоу Versus Battle], за что ему большое спасибо. Но фишка эта не зашла. Мы её убрали, потому что люди стали писать о том, что это за «ноунеймы», нам не интересно, где они работали. Поэтому мы поменяли это на пошутейки с теми же артистами.

Самая моя первая работа — ростовой куклой в 13 лет в городе Пермь. Я был в роли тигра, махал проезжающим мимо автомобилям. За это тогда платили 150 рублей в день. Цены немного другие были, а для школьника были хорошие деньги. Работал зимой. Помню, что замёрз, как скотина, в этой шкуре.

Мы превратились в конце концов в ресторанных лабухов. Играли джаз на свадьбах, похоронах, корпоративах. После чего я люто возненавидел саксофон.

Нет. Скучал бы — занимался бы. Когда ты джазовую традицию исполняешь по 100−500 раз, надоедает очень быстро.

Друзья, а как же! А кто согласится сниматься в этом… творчестве без дружбы? Либо надо много очень денег платить… Вот Серёга Чиграков [основатель и лидер рок-группы «Чиж & Co»] должен появиться в следующих выпусках. Макс Леонидов [советский и российский музыкант, актёр, и телеведущий, один из основателей и участник бит-квартета «Секрет»] обещал показать свой актёрский талант.

Скриншот видео с YouTube-канала «Все работы хороши» Доминик Джокер в ролике про NL

Саша выкладывал первые записи ещё на 42 vlog. Все ребята помогают. Просто из-за этой помощи люди думают, что если Ресторатор сделал репост, то сразу же куча народу прибегает. Абсолютно нет. Группа Anacondaz тоже выкладывала видео к себе в публик, где 200 тысяч человек. После этого подписалось 300 человек. А сейчас больше тысячи человек в день подписываются в среднем. Поэтому большая благодарность за репосты, но они большого прироста не приносят. Но морально очень помогают. Рестор после каждого выпуска в Telegram обязательно пишет: «Посмотрел. Клёвый выпуск». Но сам уже не снимается почти.

У меня удовлетворённость от этого совершенно не зависит. Знаменитым… То, что стало чуть-чуть больше людей узнавать, мне все равно абсолютно. Из-за этой работы я не очень люблю, когда меня узнают. Здесь такая двоякая фигня. На каком-то фестивале ко мне подошёл человек в два раза шире меня и на голову выше. Двухметровый человек басом говорит: «Это ты ролик про NL снял?». Я от него отхожу, говорю: «Да, я». Он: «Братан, спасибо. Дай тебя обниму». Короче, не всегда понятно, что от тебя хочет человек. Люди бывают очень странны: то ли стесняются подойти, то ли ещё что-то с ними происходит. Они могут начать идти за тобой. Это такое себе чувство, когда ты идёшь, а за тобой следует человек: ты поворачиваешься, а он останавливается…

А удовлетворение я чувствую от того, сделал я хороший выпуск или нет. Я сам себе лучший критик. Сам вижу, что было сделано не так, что было сделано хорошо. На меня похвала или негативные комментарии влияют не особо сильно.

Да, мама с папой недавно посмотрели ролики. Они долго боялись этого.

У меня родители оба юристы. Они боялись посмотреть, увидеть, что там что-то совсем нехорошее, что мне может за это работодатель что-то предъявить. Боялись понять, что их сын делает что-то, что может ему принести какой-то вред. Но они недавно посмотрели, выдохнули и сказали, что всё хорошо.

Здравый смысл мой. Если о юридических моментах, то законы читать просто. Читаешь то, что написано в законе. Он действует ровно так же, как звучит. Иногда, когда что-то не понимаю, сомневаюсь, могу с родителями проконсультироваться без проблем.

Узнают и не берут сейчас практически никуда.

«Тинькофф» мне, к сожалению, отказал.

Да. Но, «Тинькофф», вы не радуйтесь. У меня есть тайный агент. Всё равно к вам придём рано или поздно. Люди хотят ролик про вас, значит, его придётся делать.

Я выбираю откровенно, чтобы это видео было в ТОПе. Раньше у меня не было возможности выводить видео самому в ТОП YouTube. Мне нужен был кликбейт. Соответственно, ролик с McDonalds получит гораздо больше кликбейка, чем с какой-нибудь закусочной «У Арама», например. Поэтому берутся крупные сети, которые есть практически во всех городах, а даже если нет, они известны так или иначе. Это будет происходить до того момента, пока канал не наберёт максимально возможное количество подписчиков.

Потолок есть определённый. Во-первых, у меня очень возвратная аудитория. Во-вторых, у меня реклама очень дорогая. Например, на том же Versus [примерный возраст основной аудитории] — 14−18 лет. Не хочу никак Сашу [ведущего шоу] обидеть, но, мне кажется, что это так. У меня аудитория 24−31 год. Этих людей не очень много на YouTube. Я думаю, что потолок — это примерно 2−2,5 млн.

Никак не искали. Спонсоры сами стали нас искать. Сейчас Данька [директор] занимается тем, что ищет спонсоров покрупнее, а так они сами пишут на почту или во «ВКонтакт», что хотят рекламировать что-то. Но мы часто очень отказываем, потому что, к сожалению, как бы мне ни хотелось, я рекламировать финансовые пирамиды не могу, не могу рекламировать букмекерские конторы, казино и прочее мракобесие.

От них куча просто предложений. В день по три. Я не знал, что у нас столько казино есть в стране, пока они все не начали писать. Притом что они порой готовы заплатить любые деньги. Иногда думаешь: «Может быть, да?».

Пока держусь. Нет, думаю, столько денег они не предложат, чтобы случилось «ай, ладно», мне нужна сумма очень весомая, за которую я могу просто закрыть этот канал. Тогда случится это «ай, ладно». Но таких денег никто никогда не заплатит, потому что реклама должна иметь свою цену. Это уж если у них будет цель купить AsSa… Но я думаю, что цели такой у них не будет. Поэтому никто нам такие деньги предлагать не будет.

Были случаи, когда выливали позитив за это. Серьёзно. С Почты России очень много позитива вылилось, как ни странно. От работников того ОПС [отделение почтовой связи], в котором я работал. Написали две женщины: «Спасибо вам большое. Мы сразу поняли». Был такой случай, когда я сидел, общался с начальником (там люди в основном возрастные работают), а у меня лежит телефон на столе, а в этот момент мне звонит Вова Пресняков. Он у меня и записан как Вова Пресняков. Начальник смотрит в мой телефон, удивляется. Я говорю: «Спокойно, это однофамилец просто». Писали, что очень хорошо показал их работу. Писали: «Мы даже практически на вас не обиделись».

Скриншот видео с YouTube-канала «Все работы хороши» Олег рассказывает о работе в Почте России

Просто обвинять в чём-то Почту России — это, извините за грубость, как ссать на труп. Какой смысл?

Нигде. Я дикий лентяй: если есть возможность, то для меня лучше не работать. С одной стороны, я понимаю, что жизнь такая. С другой стороны, я как представлю, что реально провёл бы всю жизнь, работая и принося пользу какому-то конкретному человеку, который будет зарабатывать деньги, а я буду ограничен своими 30−40 тыс. рублями в месяц, то либо сам застрелился бы, либо его застрелил. Я понимаю, почему эти люди работают абсолютно никак [отредактировано]. Потому что ты работаешь, но ничего не изменится абсолютно. Этот бизнес никогда не станет твоим, поэтому зачем стараться. Вот это ощущение я чувствую очень остро. Это не касается работ по призванию — учителем, врачом, милиционером, которые социально полезны. Но когда ты работаешь продавцом в «Красном и белом», «Евросети»… Мне дико смешно читать их мотивационные тексты о том, что продавец — это основа, ваша работа — делать жизнь лучше. Моя работа — делать жизнь одного конкретного человека. Я этого человека не знаю. Может быть, он отличный парень, но денег от этого больше не становится.

Нет, невозможно, скорее всего. На самом деле это глупо, но зависит от чувства самого человека, которого эксплуатируют. Если ты чувствуешь, что тебя эксплуатируют, значит, тебя эксплуатируют. Если ты этого не чувствуешь, то тебя никто не эксплуатирует, все нормально — лично конкретно для тебя. Есть люди, которым всё равно [отредактировано], которые этого не чувствуют. Я дичайший социопат, и характер у меня стрёмный. Я в принципе не приспособлен для подобной работы — для сферы обслуживания. Это не значит, что я буду хамить всем направо и налево сразу же, но счастья мне это точно приносить не будет. Тем более, когда я знаю, что деньги за мою работу получает кто-то. В своём баре, к примеру, я буду вылизывать все окна, стены, туалеты, все что угодно. Но в чужом…

Потому что в принципе я матерюсь. Потому что не считаю, что любое слово обсценной лексики должно у человека вызывать желание выключить [видео]. Матерятся все. Некоторые пишут, что в выпусках много мата, а то так бы детям показали. Твои дети знают лучше тебя все эти слова! Конечно, лучше детей у нас уберечь от мата, но зато они потом пойдут в финансовую пирамиду [по мнению Олега] типа NL.

Что касается людей, находящихся в NL и вообще в любой МЛМ-сфере [сетевой маркетинг], то они делятся ровно на три типа. Первый — начальство: те люди, которые эту веселую карусельку придумали, те молоды, с головой всё хорошо. Второй — они прекрасно понимают, что там происходит, бегают из секты в секту очень быстро. Третий тип людей — они, возможно, хорошие люди, но тупые: не умеют ни считать, ни понимать, что происходит. Люди реально не видят, что компания сделана для того, чтобы в месяц получать с них по восемь тысяч рублей — и точка. [На канале «Все работы хороши» одно из видео было посвящено работе в компании NL, где запечатлено, как кураторы объясняли новому сотруднику (ведущему шоу), что перед началом работы необходимо закупить продукцию компании в общей сложности на 8 тыс. рублей, чтобы лично её попробовать и потом рекомендовать товары покупателям].

Интересно, что недавно президент компании NL [Дмитрий Хохлов] позвал меня на интервью в прямой эфир Instagram. Думаю, сходить повеселиться.

На самом деле целый комплекс факторов на это всё влияет. То, что ж… [отредактировано] в экономической ситуации, и эти МЛМы и бизнес-тренинги процветают, когда в стране всё не очень хорошо с экономикой, — это факт. Но это не повод для того, чтобы относить последнее туда. Это глупо. Вам и так жрать нечего, а вы пойдёте и последнее отнесёте. Это связано с жадностью людей, с верой людей в волшебную таблетку. Но люди, которые так мечтают о жизни лакшери, на самом деле её никогда не видели и даже себе её не представляют. Поэтому им спокойно дуют в уши про то, что их топ-менеджеры зарабатывают 10−15 млн рублей в месяц. Какие 10−15 млн в месяц на банках NL, камон! Менеджеры «Лукойла» себя за локти кусают после этого. Бросаем нефть — идёт в NL.

Плюс. Сейчас на меня феминистки обозлятся, но это часто женский бизнес. Факт — девочки гораздо охотнее на это ведутся, чем мальчики. Так с любой сетевихой, потому что она сидит дома, ничего не умеет, но вот она увидела какую-нибудь звезду «Дома 2» или «Каникул в Мексике» и подумала, что сможет так же, и просто через Instagram решила красиво продавать.

Да. На самом собрании было больше женщин, когда я приходил. И в WWPC [Win Win People Capital. Называют себя IT-компанией, которая предлагает кэшбэк-сервис Switips] был, скорее, женский коллектив. Мужчику может быть труднее продавать через Instagram: они не такие активные пользователи. Девочки разные бывают. Но среднестатическая девочка считает, что через Instagram может продать всё, и все её подруги будут сразу же заинтересованы. Она не понимает, что продавать надо тоже уметь. Но лидер её убеждает, поэтому все Instagramы завалены вот этой всей историей с NL, WWPC, Airbitclub, «Кешбери» который закрыли наконец-то. [12 ноября 2018 года суд заблокировал сайты «Кэшбери», который ЦБ ранее объявил финансовой пирамидой].

Скриншот видео с YouTube-канала «Все работы хороши» О первых ресторанах McDonalds в СССР

Я придерживаюсь политического пофигизма.

По-моему, это значит, что любая власть будет г… [отредактировано]. Неважно, кто будет у власти.

Нет, я не анархист. С анархией тоже ничего хорошего не будет. В романе Булгакова словами профессора Преображенского была правильная рассказана история про то, что разруха — это не старуха с клюкой, которая все окна повыбивала, а разруха — это когда я буду ссать мимо унитаза, и то же самое будет делать моя кухарка и помощница. Любая власть — воля высшего класса, закреплённая в закон [«Право — это воля господствующего класса, возведённая в закон» В.И. Ленин]. Ничего с этим не поделать, к сожалению. Нам со школы объясняют, что власть создана для того, чтобы сделать людям хорошо, помогать. Ничего подобного. Ни один человек не принесёт счастья другим на этом посту: ни Лёха Навальный, ни Вова Путин, никто. И даже если вдруг AsSa станет президентом, то ничего хорошего не будет [улыбается].

Я бы не был президентом. Меня не выберут, и мне это абсолютно не надо. У меня абсолютно нет никаких политических амбиций. Туда идут люди особого склада ума. Вообще к власти подходить с точки зрения гуманистических принципов очень неправильно: власть — это точно не про гуманизм. Но власть старается объяснить людям обратное. Поэтому все козлы, и я стану таким же козлом, если там буду.

В человеке заложена забота о своих родных и близких. Чем занимается сейчас власть? Заботой о своих родных и близких [смеётся]. Это просто для нас плохо, когда они своих отправляют учиться в Лондон. А что бы делали мы? Других отправляли, а своих нет?

Оно тоже невозможно. Всегда будет неравенство. Любое учение — коммунизм, фашизм — никогда невозможно в его литературном изложении. Всё испортится о человеческий фактор. У человека есть эго. Люди никогда не примут человека над собой, какой бы прекрасный он ни был. И всегда будут недовольные: нет такого человека, который всех устроит.

Нет идеального правителя, и нет ни одной страны идеальной. Не думаю, что в США негр равен по правам Дональду Трампу. Нет. Это все красивые сказки. В Англии сколько историй про различных лордов, нюхающих кокаин в Палате. Люди все одинаковые, от национальности это не зависит.

Я звал людей писать анонимно свои истории о разных работах. «Тайными агентами» могут быть только хорошо мне знакомые люди, потому что я не могу взять девочку или мальчика с улицы, которого я абсолютно не знаю, и полностью доверится в плане сбора информации о компании. Может, он обижен на Subway и хочет их очернить. А как я это проверю? Никак. Кроме того, это сложно: надо знать, какие вопросы задавать; что спрашивать; что узнавать; расположить людей, чтобы они отвечали, а не посылали. Если я найду кого-то со стороны, адекватного и хорошего, то я только за буду.

Я вообще не читаю. У меня есть администратор группы. Он этим занимается. Я в группу редко захожу, потому что если я буду ещё этим заниматься, то я повешусь просто.

Бывало, что администратор ошибался и публиковал явную рекламу. Была откровенная реклама компании о том, как у них всё хорошо, как они хорошо платят.

Сейчас готовится три видео. Работают два «тайных агента» и я на одной. Медкнижку сейчас готовлю.

Вообще ничего не задевает. Если бы задевало, я бы не закреплял негативные комментарии [на YouTube]. Негативные комментарии делятся на несколько типов. Первый — не нравится рожа. С этим ничего не сделаешь. Пойду пластическую операцию сделаю — другим перестану нравиться. Второй — «ты зажрался, много рекламы, должен всё для нас бесплатно делать быстро и сейчас». Люди настолько зажрались, что им не передвинуть ползунок, а автор должен делать всё бесплатно. А жить, наверное, я должен на те зарплаты, которые мне не платят на работе.

Самая большая зарплата была в «Евросети» — 12 тысяч рублей.

Я стараюсь максимально неполиткорректным быть. Меня раздражает эта история. Я не иудей, но наполовину еврей, и мне непонятно, как можно на шутки про евреев обижаться. Недавно прочитал в комментариях, где человек писал из еврейской общины, что я антисемит. К тому же 100-процентные евреи — Доминик Джокер, Макс Леонидов [появляются в роликах проекта «Все работы хороши»]. Я к евреям отношусь, как к любой другой национальности. Не лучше и не хуже. Просто шуточный образ Руслана — что здесь может быть обидного для нации?

Самосознание работника. История, как со страховыми компаниями. Те, кто хоть раз попадал в ДТП, знает, что страховая компания всегда выплачивает объективно меньше, чем стоит ремонт. Почему она так делает? Потому что многим людям лень идти в суд. Компании проще заплатить с учётом судебных и моральных издержек единицам, которые пойдут в суд, чем выплачивать всем столько, сколько они должны получать компенсацией. С работами дела обстоят ровно так же: проще всех посылать, не соблюдать закон, не выплачивать [зарплаты], и выплатить только в том случае, если человек окажется неугомонным и обратится в надзорные органы. Пока вы не будете ходить в прокуратуру, в суды, долбить этим, а они — работодателя, когда все суды будут завалены обращениями, то тогда они что-то сделают. Да, права должны соблюдаться. Но только в учебнике так происходит. В реальной жизни это абсолютно не так.

Если бы я там реально работал, я бы за каждую копейку грыз. Характер у меня такой дурацкий. Дело не в деньгах, дело в принципе. А люди позволяют с собой такое делать. А чего вы ждёте? Доброго профсоюза? Профсоюза в России как правового института нет [на практике] в принципе. Возможно, если бы он был, было бы что-то получше. Но его нет.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Олег улыбается

Говорят, что не умеют, не хотят, что лучше меньше да лучше, чем ничего. Говорят, что если оно [начальство] не будет злое, то выпишет премию. Это реально сознание людей. Причём это не российский менталитет. Так везде. Такое человеческое сознание надо либо самому менять, либо терпеть эту ситуацию и не жаловаться. Но они [работники] вечно всем недовольны, а при этом менять ничего не хотят.

Работаем дальше. Снимаем видео. Получится что-то — ещё придумаем. Думаю, сейчас будет проще запустить любой проект, имея уже определённое количество просмотров. Дай бог, чтобы видео набирали такое же количество просмотров, как они сейчас набирают, потому что сейчас показатели зашкаливают.

Планируем. Хотим сделать проект новостного формата: такое бла-бла-шоу. Точно будет Руслан из «Градусов», точно я буду. Может, будет Саня [Доминик Джокер]. Такой формат: просто садимся, наливаем чаёк, обсуждаем новости, приглашаем каких-нибудь гостей. Думаю, мы его сможем вытащить.