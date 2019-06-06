Ставрополь, 6 июня, 2019, 18:18 — ИА Регнум. В Ставрополе в рамках фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» проходят киберспортивные соревнования для всех желающих. Корреспондент ИА REGNUM 6 июня пообщался с президентом Федерации Компьютерного Спорта Ставрополя Сергеем Кузьминым и подробнее узнал о работе площадки в молодёжном пространстве «ЛОФТ».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Президент Федерации Компьютерного Спорта Ставрополя Сергей Кузьмин

Всё началось с Управления Культуры — главного помощника в организации «Студенческой весны». Появилась такая идея: провести на базе молодёжного пространства «ЛОФТ» фановое (веселое — пример. ред) событие, на котором все, кто хоть как-то интересуются компьютерным спортом, смогут прийти, поиграть и найти себе команду.

Да, сегодня уже второй день. Первый был полностью посвящён дисциплине Dota 2, а во второй играем в Counter Strike.

Да, у нас нет никакой турнирной сетки. Многие приходят по одиночке, кто-то вдвоём или втроём — мы помогает всем собрать команду и дополняем её другими участниками. Приходят поиграть и иногородние ребята.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Игрок

Привлечь людей к киберспорту. Чтобы они могли своими глазами увидеть, что это такое. Для многих киберспорт — это сын, который целый день зависает в компьютере и непонятно, чем занимается. А здесь сразу видно, что команды серьёзно соревнуются, а все участники — хорошие люди.

Наверное, массовость. Не ожидал, что придёт столько людей. Например, вчера у нас играло 90 человек — для такой небольшой площадки это большое количество.

За последние пару лет появились очень крутые ребята по Dota 2, CS: GO, потихоньку подтягиваются и игроки в Hearthstone. Так что рост виден.

Смотря кого считать профессиональными спортсменами. В моём понимании, это игроки, работающие по контракту на крупные киберспортивные организации. В Ставрополе таких контрактников нет. Но есть ребята, которые хорошо показывают себя и уже скоро будут готовы подняться на этот уровень.

Нужно проводить больше таких массовых мероприятий. Раньше киберспорт в Ставрополе был более камерным: у нас была своя публика на своей небольшой полуподвальной площадке. Мы немного закрыты от общественности. А здесь все видят и интересуются тем, чем мы занимаемся.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Зрители

Будет здорово, если мы услышим хорошие отзывы. Услышим, что кто-то захочет это повторить.

Напомним, 4 июня в Ставрополе стартовал фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС И ШОС». Мероприятие этого года приурочено к скорому открытию представительства России в Шанхайской организации сотрудничества: это произойдёт в 2019—2020 годах. Работа фестиваля продлится до 9 июня, а участие в нём примут около 2,5 тыс. гостей и 600 волонтёров.