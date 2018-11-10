Сегодня, 30 ноября, отмечают Всемирный день домашних животных. Девизом праздника стали слова из произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»: «Ты в ответе за тех, кого приручил». К сожалению, люди не всегда следуют этой истине. Нередко животные оказываются на улице, а оттуда, если повезёт, попадают в приюты, где находят куда более трепетное отношение к себе со стороны волонтеров, чем от прежних хозяев.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Муся вместе с Галиной

В этом убедились корреспонденты ИА REGNUM, отправившись в Центр помощи бездомным животным «Потеряшка» и пообщавшись с диспетчером-волонтером Галиной. По образованию она художник росписи по дереву, однако 17 лет назад решила посвятить свою жизнь уходу за бездомными животными. Галина отмечает, что в её профессии главное — любить животных и быть готовым к тому, что всё время будет потрачено на них.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Диспетчер-волонтер Галина

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Ласковая кошка Муся готовится давать интервью

«Иногда приходится задерживаться после работы, потому что кто-то очень хочет внимания, кто-то после лечения — нужно приободрить и уделить лишнее время. И, конечно, нужно понимать, что эта профессия для души, а не для обогащения».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Галина в окружении подопечных

В обязанности Галины входит приём звонков и электронных заявок по поводу потерянных и найденных животных, а также тех, кого хотят отдать в приют. В перерывах женщина убирает вольеры и кормит котов, которые находятся на территории Центра. Сюда попадают только самые сложные случаи и те, кого хотят быстрее пристроить. Сейчас в Центре — 33 постояльца. Все коты привиты и осмотрены ветеринаром, большинство из них стерилизованы или кастрированы.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Кошка Муся. У неё раздутый живот из-за проблем с почками

Анастасия Полозкова ИА REGNUM У Багиры была черепно-мозговая травма, из-за которой у кошки теперь два разных глаза

У многих питомцев трагическая судьба — различные травмы и болезни, предательство или смерть хозяев. Например, одна из любимиц Центра — кошка Муся, которую предали люди. В семилетнем возрасте её сдали в приют, так как в семье появился ребенок. Через год хозяева решили забрать кошку обратно, но узнав, что на фоне стресса у неё проявились хронические заболевания почек, отказались от этой затеи.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Муся на руках у корреспондента Анастасии Алексеевой

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Все животные в приюте требуют внимания

Основная работа в Центре лежит на постоянных сотрудниках, однако нередко сюда приходят волонтеры, которые помогают ухаживать за животными и адаптировать полудиких кошек. Стать волонтером может любой желающий. Как отмечает Галина, нередко вызываются помочь школьники или студенты.

«Животные любят, когда на них обращают внимание. И мы стараемся, чтобы они реагировали не только на диспетчеров, но и на посетителей. Чтобы, когда приходят выбирать, они не пугались и не забивались в вольере», — рассказывает волонтёр.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Рыжик очень ласковый кот, хотя ему пришлось нелегко с людьми. Одна женщина забрала его из приюта. а вскоре вернула, потому что он разбил зеркало

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Но здесь о коте заботятся куда больше

Однако стоит быть готовым к тому, что во время работы эмоционально бывает очень сложно, поэтому необходимо обладать терпением и стрессоустойчивостью. По словам Галины, самый трудный момент в её работе — когда хозяева пытаются избавиться от своего животного без весомых на то причин, например, потому что оно постарело.

«Помню случай, который тронул многих. Тогда еще не было интернета. Овчарка старая, седая уже, с катарактой, ходила между людьми и несла в зубах поводок. Она подходила к каждому человеку и тыкала в руку этот поводок, чтобы её забрали домой. Нам позвонила какая-то женщина только на следующий день, подумала, может она потерялась. Но что случилось дальше — неизвестно, потому что в базе потерянных её не было и больше никто нам не звонил».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Котята Крылышко и Мурзик

Если вы захотите отправиться в Центр без предварительной договоренности с директором, вряд ли где-либо найдете его адрес. Оказалось, что это еще одна мера, чтобы оградить животных от человеческой жестокости: нередко люди подбрасывали котов и собак под двери центра, из-за чего те умирали от холода.

«Были ужасные случаи, когда нам подкидывали щенков в коробках, кошек, и они замерзали. Когда мы еще в другом месте находились, возле входа привязали собаку, и она всю ночь под снегом просидела. Осталась жива только благодаря тому, что у нее был густой мех и её немного занесло снегом».

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Вася не спускает глаз с Галины

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Галина рассказывает о судьбе кота Васи Пушистика

Несмотря на многочисленные грустные истории, Галина отмечает, что в её работе все же больше приятных моментов. Постоянный контакт с ходячими антидепрессантами не может не влиять на душевное состояние. Кроме того, особую радость женщина испытывает, когда кого-нибудь из питомцев получается пристроить в новый дом.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Галина рассказывает о своих подопечных

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Рыжик, Крылышко и Мурзик наблюдают

А началось всё еще в 1996 году, когда директор центра Марина Пушенко встретила на улице собаку, искавшую своих хозяев. Женщина пыталась пристроить её и выяснила, что на тот момент в России практически не было приютов, тогда как бездомных животных, напротив, было много. Вместе с единомышленниками Марина Ярославовна создала картотеку потерянных и найденных животных, которая действует и по сей день.

«Огромное количество животных спасли от усыпления. Когда ветеринары видели, что они здоровые и молодые, обращались к нам. Это были 90-е годы, когда люди сидели без денег и считали, что лучше усыпить, нежели куда-то пристраивать. А некоторые просто уезжали. Был случай, когда одна женщина переезжала и хотела усыпить двухлетнюю колли, мотивируя тем, что «это моя собака, я не хочу, чтобы она кому-то еще радовалась». К счастью, собаку спасли и пристроили», — рассказывает Галина.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Приют «Потеряшки»

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Котёнок долго просил поиграть, и наконец, добился своего

В 2011 году Центр расширился — под Гатчиной начали строить приют «Теремок», где сейчас живет около 340 собак и 60 кошек, спасенных от смерти. В дальнейшем здесь планируют построить отсек и для других животных, нуждающихся в помощи.