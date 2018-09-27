Когда мы говорим о социальных сетях, первым делом мы представляем молодежь, которая в большинстве своем неотделима от смартфона, а с ним — от Instagram, «ВКонтакте», Facebook и Twitter. Люди постарше в соцсетях тоже встречаются нередко, но всё же далеко не всегда проявляют себя там активно. К тому же есть мнение, что современные технологии плохо осваиваются людьми, чей возраст перешагнул через отметку «пятьдесят», а становиться блогерами, искать единомышленников и развивать своё дело в соцсетях — и вовсе удел молодых. Однако подобное утверждение сегодня мало соответствует действительности.

Анастасия Полозкова В «Циферблате»

Так, символично в День пожилого человека — 1 октября — в Петербурге в пространстве «Циферблат» состоялось первое занятие курса для «пожилых» людей «Инстакурс 50+», на котором желающих обучают основам ведения профиля в популярной социальной сети. Инициатор курса — Фонд «Добрый город Петербург». И вот уже в течение месяца люди «за пятьдесят» посещают этот курс. Мы побывали на одном из таких занятий, пообщались с преподавателем и учениками.

Чему учат?

Как рассказала преподавательница курса Ирина, она с коллегами долго думала над тем, какой стоит запустить проект, чтобы люди, познакомившись, стали самоорганизовываться в группы и сообщества. Изначально хотели обучать работе на электронных планшетах, однако позднее решили, что людей в возрасте необходимо учить не работе на конкретном инструменте, а использованию популярной соцсети в целом, чтобы ликвидировать некий дефицит в знаниях о современных технологиях.

«Дети выросли, и им некогда объяснять, внуки часто еще не подросли. Мы подумали, что Instagram — хорошая соцсеть, которая всё больше набирает популярность. Потом уже мы осознали, что они все (слушатели курса — прим.ред.) — состоявшиеся люди. Поэтому одно дело научить, а другое — сказать, что с этим делать. Если у них у всех есть интересные дела, направления, то почему бы нам не научить продвигать их свои услуги через Instagram?» — объясняет наставница.

Анастасия Полозкова Группа на занятии

В целом курс состоит из десяти занятий. На первых трех—четырех уроках ученики разбирали чисто технические моменты: как выкладывать фотографии, писать текст, оставлять комментарии, разбирали, что такое хэштеги и зачем они нужны. На первое занятие многие пришли даже без установленного приложения: с этим помогли сразу при встрече. На курсах объяснили, как запускать прямые эфиры, записывать Stories. Еще несколько занятий изучили дополнительные приложения для ведения своего профиля, а на последних дошли уже до более профессиональных вещей, например, до способов безбюджетного продвижения.

«Мне, наверное, повезло. У нас группа сформировалась очень классная. Во-первых, они сами все живые и активные. Во-вторых, они быстро соображают: почему-то принято считать, что у человека ближе к пенсии чуть ли не атрофия мозга происходит. Ничего подобного! У нас подобралась такая группа, что все с высшим образованием, плюс у всех за плечами богатый опыт. К тому же они с гибким мышлением, то есть эмоционально готовы к обучению», — говорит преподавательница.

Сейчас на занятия систематически ходят шесть женщин разного возраста и разных профессий. На первое занятие пришло вдвое больше, но впоследствии половина «отвалилась». По мнению ведущей курса, так произошло потому, что кто-то понял, что ему просто не нужен Instagram, кто-то не успевал за темпом обучения, зато остались те, кто действительно готов заниматься.

Участницы

Среди учениц немало тех, кто вполне конкретно с помощью соцсетей надеется развить своё дело. Например, Татьяна — педагог по программе Монтессори — обучает детей от нуля и до трёх лет. Она пошла на курс, чтобы вести страницу «Вконтакте» и других соцсетях своего центра, который должен вот-вот образоваться. Пока же Татьяна работает в студии по обучению детей в рамках библиотеки. На «Инстакурсе 50+» Татьяна не только смогла получить навыки для ведения страницы в соцсети, но и завела новые знакомства со сверстниками.

Анастасия Полозкова Татьяна (справа) и Ольга (слева)

Научиться развитию личного бренда решила и юрист, проработавшая 24 года в прокуратуре, — Фатима. Сама себя она описывать как «многозадачную девушку». Она председатель жилищно-строительного кооператива, исполнительный директор некоммерческой организации, а также жена, мама и бабушка троих внучек. Как у многих участников курса, пока у Фатимы относительно небольшая аудитория в Instagram, где она пытается продвигаться как семейный юрист, однако женщина рада, что число ее подписчиков выросло с десяти до почти 200, получает отклики и помогает людям. А её внучка очень довольна тем, что бабушка записывает вместе с ней Stories.

«Пришла на курс, потому что начала активничать в Instagram, и мне не хватало знаний. Хотела научиться у профессионалов, как правильно пользоваться, узнать, какие есть фишки. Многому уже научилась. В своём блоге я стараюсь сложные юридические темы доносить человеческим языком», — объясняет Фатима.

Анастасия Полозкова Фатима (юрист)

Елена тоже решила освоить азы Instagram, чтобы попробовать реализовать свою мечту. Елена работает в швейной промышленности: и на производстве, и в собственной мастерской по созданию театральных и концертных костюмов для детских коллективов. Женщина постоянно находится в процессе обучения, а дети считают её продвинутой.

«Моя мечта — уйти с работы и запустить свою линию эксклюзивной детской одежды. Чисто для себя, мне не нужен большой бизнес. Я понимаю, что сейчас все продвигаются в соцсетях. И я решила тоже этому поучиться. Пока это ещё моя мечта», — рассказывает Елена.

Анастасия Полозкова Елена (работает в швейной промышленности)

Среди учениц оказались и те, кто был знаком с основами ведения блога, но хотел углубить знания. Ольга (психолог) пришла на курс по обучению Instagram с этой целью. Она поделилась, что хотела наладить контакты, потому что сейчас настроена на то, чтобы расширить горизонтальные связи, кроме того, планировала больше узнать о Фонде «Добрый город Петербург». В результате она побывала уже на разных мероприятиях, а в скором времени пойдёт на семинар по инфографике.

Анастасия Полозкова Ольга и Елена за работой

Активной пенсионеркой можно назвать Галину. У неё уже есть свой клуб путешественников для тех, кому за пятьдесят лет. Женщина устраивает международные культурно-познавательные поездки из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, у Галины есть подопечные — воспитанники блокадного Ленинграда, которым она помогает.

«Я учусь, развиваюсь. Люблю это. Для меня это важно. И для работы это может пригодиться», — рассказывает про курс Галина.

Анастасия Полозкова Галина (в голубой футболке)

Вообще многие участницы отмечают, что одной из главных мотиваций для них было познакомиться с новыми людьми. С этой целью на курс пришла Елена. Говорит, что вся группа сдружилась, недавно у них прошла фотосессия, а в планах уже есть несколько совместных мероприятий. По образованию Елена инженер-экономист машиностроительного производства. Вот уже больше года, как она стала возрастной моделью, а также является основателем и председателем правления Ассоциации «Санкт-Петербургская Мода 50+».

«Я начала вести Instagram ровно с того момента, как пошла на «Инстакурс». До этого мой Instagram вёл сын очень лениво и плохо, потому что считал мои активности блажью. Поэтому пришлось прийти сюда, научиться. Теперь сын сильно удивляется, что я многое умею», — делится Елена.

Анастасия Полозкова Елена (возрастная модель)

В блогосфере она имеет богатый опыт: больше года писала блог в рамках интернет-портала «Светская жизнь на Неве», участвовала ещё в нескольких проектах, любимый из которых — «Ленинград моей памяти». Кроме того, Елена выпустила два диска сказок, которые написала сама, а читали их петербургские артисты. Теперь, помимо Instagram, Елена научилась пользоваться и Twitter. Правда, жалуется на недостаток времени для ведения соцсетей, говорит, что получалось бы быть активнее, если бы в метро интернет работал стабильней.

Планы на будущее

Выпускным заданием для участниц станет грамотно подготовленный пост для Instagram, в котором каждая из женщин расскажет своим подписчикам о ком-то из сокурсниц с упором на её профессиональные навыки. Помимо этого, все дошедшие до финального занятия получат специальные сертификаты как напоминание о том, что научились чему-то новому и могут пользоваться соцсетью наравне со своими детьми и внуками.

Анастасия Полозкова Участницы курса берут друга у друга интервью

Для Петербурга обучение людей в возрасте основам Instagram стало новым опытом. И хотя первая группа оказалась небольшой, но зато достаточно эффективной. Как рассказала ведущая курса, появилось уже немало желающих записаться в следующую группу. По словам организаторов, по окончанию занятий первых выпускниц «Инстакурс 50+» необходимо будет проанализировать проделанную работу, а запуск второй группы планируется не ранее февраля 2019 года.

Люди предпенсионного и пенсионного возраста имеют за плечами такой багаж знаний и опыта, не делиться которым с широкой аудиторией в актуальных условиях было бы просто нечестно. Поэтому, как мне кажется, включение мужчин и женщин условно за пятьдесят в среду социальных сетей полезно. Во-первых, в силу того, что им есть что рассказать и чему научить, а более молодые пользователи соцсетей получат новых профессионалов в разных областях. Во-вторых, обучение офлайн онлайн-технологиям позволяет людям заводить новые знакомства и чувствовать себя активно включёнными в социальную среду. И в-третьих, потому что соцсети дают возможность людям в возрасте быть практически на одной волне с детьми и внуками, то есть отчасти уменьшить межпоколенческий разрыв, который, к сожалению, так часто становится причиной тотального непонимания «отцов» и «детей». Так давайте продолжим!