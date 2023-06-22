Эстония стала тридцать пятой страной в мире, легализовавшей однополые браки. Это вызвало взрыв негодования значительной части общественности. Дело в том, что в стране на протяжении многих лет наблюдалось жесткое противостояние по этому вопросу.

Иван Шилов ИА Регнум

За официальные гей-браки выступали правящая Партия реформ и премьер-министр Кая Каллас, а против — местная лютеранская церковь и националисты-радикалы из Консервативной народной партии (EKRE), самой влиятельной оппозиционной силы.

Оппозиция добивалась, чтобы этот вопрос выставили на общенародный референдум, который гарантированно признал бы, что брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной. Понимая это, власти навязали принятие желательного им закона минимальным парламентским большинством, в обход народного мнения.

Сорванный референдум

История борьбы вокруг признания гей-браков в Эстонии насчитывает уже не один год.

В 2014 году, когда у власти в Эстонии находилась Партия реформ (позиционирующая себя в качестве «либералов»), в стране был принят «Закон о совместном проживании». Этот акт позволил разным людям, в том числе и однополым парам, возможность зарегистрировать свое сожительство и тем самым урегулировать правовые отношения — в частности, оформить для «партнера» право на наследование.

При этом «партнерство» не рассматривалось в качестве полноценного брака, что вызывало негодование эстонских секс-меньшинств, называвших данный закон «половинчатым». Возмутились этим законом также влиятельные и многочисленные эстонские правые. Они указывали на то, что представители секс-меньшинств составляют ничтожную часть эстонского населения и в то же время умудряются ломать общество через колено, навязывая чуждую «радужную» повестку.

В конце 2016 года Партия реформ, являющаяся главным «локомотивом» по продвижению в Эстонии «толерантности», ушла в оппозицию. В связи с этим в обществе появились надежды на отмену одиозного закона о совместном проживании. Однако в 2017 году на тот момент премьер-министр Эстонии, глава Центристской партии Юри Ратас заявлял, что правящая коалиция не собирается этого делать.

Новая надежда на отмену закона о совместном проживании забрезжила в марте 2019 года, когда по результатам состоявшихся в стране выборов «центристы» вынуждены были принять в правящую коалицию сразу две правые партии — Консервативную народную партию (EKRE) и «Отечество». Лидер EKRE Март Хельме, ставший министром внутренних дел, публично пообещал добиться отмены закона.

Фракция правых инициировала подготовку законопроекта о проведении референдума о браках. Гражданам хотели задать вопрос — следует ли понимать брак только как союз мужчины и женщины или же возможны и однополые семьи? С минимальным перевесом (51 голос — за, 48 — против) закон о референдуме был принят в первом чтении.

Mihkel Maripuu via www. imago-ima/www. imago-images.de/Global Look Press Мартин Хельме

13 января 2021 года в парламенте должно было состояться второе чтение законопроекта. И вдруг случился коррупционный скандал, покончивший с правительством, продвигавшим идею референдума. Отставка подозрительно совпала с уходом с поста президента США Дональда Трампа при том, что глава EKRE показательно ему симпатизировал.

В новую коалицию правых не взяли. Второе чтение законопроекта о «брачном» референдуме оказалось фактически сорвано. На сей раз «центристы» в голосовании не участвовали, и Партия реформ добилась отмены законопроекта.

«Люди Эстонии стали еще более свободными»

В последующем Партия реформ укрепила свою власть в Эстонии, в 2022-м избавившись и от прежних партнеров в лице «центристов». Пребывание «реформистов» у власти охарактеризовалось предельным ужесточением антироссийской риторики, разрывом всевозможных связей с Россией, активизацией борьбы с «нелояльными», ликвидацией советского мемориального наследия и… усилением ЛГБТ-пропаганды.

В деле борьбы за максимальную «толерантность» у ПР нашлись добровольные помощники в лице непарламентской партии «Зеленые Эстонии», передавшей в 2021 году в Рийгикогу (парламент Эстонии) петицию с предложением принять новую редакцию «Закона о браке».

«Мы хотим изменить одну фразу — чтобы брак не был определен полом. Чтобы он был гендерно нейтральным, чтобы это был просто союз двух людей», — пояснила сопредседатель «Зеленых» Зюлейха Измайлова.

В июне 2022-го в городе Тарту состоялось шествие, устроенное «в поддержку ценностей» сексуальных меньшинств. Мероприятие прошло под лозунгом «Доколе?». Участвовавшие в нем эстонские ЛГБТ-активисты заявили, что недовольны тем, что «в течение многих лет государство делало лишь единичные шаги для обеспечения прав сексуальных меньшинств». Помимо местных активистов и чиновников в шествии участвовали и представители западных посольств: временный поверенный в делах посольства США в Эстонии, послы Великобритании и Швеции.

В посольстве США сообщили, что «гордятся» участниками гей-парада, и специально направили для участия в нём делегацию своих сотрудников. Американский дипломат Брайан Рорафф заявил: «Счастливого прайда! Права человека — это права ЛГБТ-плюс, а права ЛГБТ-плюс — это права человека».

В марте 2023 года в Эстонии состоялись очередные парламентские выборы, по итогам которых Кая Каллас вплотную приблизилась к осуществлению своего давнего плана — полноценному признанию гей-браков. Соответствующий законопроект был подан на рассмотрение Рийгикогу. Все крики правых о том, что такие фундаментальные вопросы можно решать только общенародным волеизъявлением, были проигнорированы.

Кадр из видео Шествие «в поддержку ценностей» сексуальных меньшинств в Тарту

20 июня парламент большинством голосов (55 — «за», 34 — «против», один — воздержался и 11 в голосовании не участвовали) утвердил закон о том, что с 1 января 2024 года лица могут заключать в Эстонии официальные браки вне зависимости от пола. Также однополые пары получили право на усыновление детей — правда, только в том случае, если один из данной пары является родителем этого ребенка и получено согласие другого родителя.

«Это действительно исторический момент. Момент, когда мы окончательно избавимся от советского пространства ценностей и культуры, когда мы сможем сказать, что люди Эстонии стали еще более свободными, чем были вчера», — торжественно сказал депутат от коалиционной эстонской Социал-демократической партии Эдуард Одинец.

«Дорожный каток»

После утверждения скандального закона премьер-министр Кая Каллас заявила, что «гордится Эстонией». Для нее день 20 июня оказался праздничным вдвойне — провалился вотум недоверия, объявленный премьеру сорока оппозиционными депутатами.

Участники этой инициативы выдвинули премьеру четыре претензии. Во-первых, по их мнению, действия правительства ведут к усугублению наблюдающегося в Эстонии демографического кризиса. Во-вторых, как считает оппозиция, у правительства нет права на запланированное Каллас повышение налогов. Кроме того, оппозиционеры считают неприемлемой риторику премьер-министра, сравнившего деятельность оппозиционных партий с действиями России на Украине. По мнению «центристов», EKRE и «Отечества», коалиция пытается исключить парламент из политического процесса.

Именно провал вотума за недостатком голосов привел к тому, что 20 июня парламент одним пакетом принял законопроекты о повышении акцизов на алкоголь и табак, о повышении ставки налога с оборота, ставки подоходного налога, ставки налога на азартные игры и — наконец — тот самый закон об однополых браках. Все эти законопроекты были поставлены на голосование в привязке к вотуму доверия правительству, что позволило избежать рассмотрения поправок.

Хватаясь за соломинку, EKRE попросила президента Эстонии Алара Кариса не утверждать принятые по ускоренной процедуре законы. Пикантность ситуации усиливается тем, что в EKRE подозревают «реформистов» в подтасовке итогов мартовских выборов.

По оценке EKRE, в Эстонии возник кризис парламентской системы правления, который «дискредитирует конституционные институты и доверие к государству в глазах его граждан». А парламентарий Александр Чаплыгин, избранный по списку Центристской партии, заявил, что депутаты оппозиции — не сборище «клоунов», воспринимаемых правительством докучливой помехой.

«Мы имеем дорожный каток, когда важнейшие законы прокатывают через парламент по ускоренной процедуре, а министры даже не соизволят внятно объяснить депутатам свою позицию», — жалуется оппозиционер.

Негодуют и церковники.

Mihkel Maripuu via www. imago-ima/www. imago-images.de/Global Look Press Архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийльма

Еще на этапе дискуссий по этом вопросу архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийльма парировал, что «парламент не вправе менять Божью волю в отношении самого понятия брака». Вице-председатель Союза церквей Эстонии Эрки Тамм заявил: «Опыт других стран показывает, что принятые решения не принесут мира на землю, а скорее откроют дверь новым, неестественным явлениям, разделяющим общества».

Свое негативное отношение к новому закону высказал и глава Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений, призвавший «не принимать содомский грех как норму». За это некоторые активисты правящих партий призвали депортировать митрополита в Россию.

Сейчас, когда Эстония пополнила список стран, «утрамбованных» под гей-комьюнити, следующей его целью стала соседняя Латвия, которую тоже сейчас «продавливают» на предмет признания ЛГБТ-браков. Тем более, что появился «красивый» повод — недавно Латвия стала первым в мире государством, где президентом заделался открытый гей Эдгар Ринкевич.