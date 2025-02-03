Ещё три года назад в Латвии проживали 51 тысяча граждан России, сейчас уже на 10 тысяч меньше. Власти вытесняют русских самыми грубыми методами — не только дискриминацией и угрозами, но и депортациями. Ситуация начинает принимать очертания гуманитарной катастрофы. Однако свято место пусто не бывает.

Иван Шилов ИА Регнум

На смену вытесняемым русским в Латвию прибывают жители Средней Азии, главным образом узбеки. Латышские националисты уже вовсю бьют тревогу по этому поводу.

Добровольно-принудительно

В 1991 году парламент воссозданной Латвийской Республики перевел свыше 700 тысяч её русских жителей в невиданный прежде в мировой практике статус «неграждан». Впоследствии эти неграждане частично разъехались, частично воспользовались введенной спустя несколько лет в их отношении возможностью натурализоваться, а частично приняли российское гражданство, но остались жить в Латвии.

В течение почти тридцати лет латвийские власти против этого не возражали. Но в 2022 году парламент внезапно принял закон, лишающий живущих в Латвии граждан России их видов на жительство.

Им поставили условие: восстановить ВНЖ можно, но на определённых условиях. Самое сложное — доказать совершенное владение латышским языком. Для людей, которые сдавали экзамены по латышскому уже давно (а без этого в Латвии невозможно официально устроиться ни на какую работу), с тех пор успели выйти на пенсию и проживали в компактной русскоязычной среде, повторный экзамен является весьма серьёзным испытанием.

Поэтому возникло множество кандидатов на высылку. Но Рига не была заинтересована в том, чтобы одномоментно погрузить тысячи русских жителей государства (в большинстве пребывающих в весьма преклонном возрасте) в автобусы и вывезти их на границу с Россией. Ведь на массовую депортацию могло бы обратить внимание даже слепое и глухое во всех иных случаях руководство ЕС.

Поэтому чиновники избрали иную стратегию — точечно выдворять людей по одному, устраивая моральное давление, так чтобы старики сами собирали свои вещи и выезжали. Им старались внушить, что сопротивление бесполезно, что в Латвии их ничего хорошего не ждёт, что лучше уехать самостоятельно, не дожидаясь, пока к ним заявятся на дом силовики и насильственно проводят к границе. Тех, кто не справился со сдачей экзамена, лишали пенсионных выплат и доступа к бесплатному здравоохранению.

Поэтому принудительно депортированных русских оказалось немного: в основном большинство уехали номинально сами, «по доброй воле». Это позволяет латвийским властям на голубом глазу утверждать, что, мол, никакого принуждения не было.

И вот в январе 2025-го чиновники подвели промежуточный итог развернутой ими кампании по вытеснению жителей с паспортом России. Глава Управления гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе сообщила, что с момента принятия русофобских поправок к иммиграционному закону Латвию покинули уже около 10 тысяч россиян. По данным УДГМ, если в 2022 году в Латвии проживало около 51 тысячи граждан России, то на сегодня — уже около 41 тысячи, то есть страну покинул каждый пятый.

«Но для латышских властей эта цифра также кажется гигантской, и они продолжают совершать преступление — выгонять из своих домов людей, многие из которых не только всю жизнь прожили в стране, но и родились в Латвии», — отмечает журналист Алексей Стефанов, политэмигрант из Латвии.

Конечно, в наилучшем положении оказались те старики, у кого есть родня в России, готовая их принять и помочь. В таком случае люди часто делают закономерный выбор: не унижаться, а уехать.

Политик из Даугавпилса Ольга Петкевич, занимающаяся организацией помощи гражданам России, которым грозит депортация, сообщает о том, что ей известно о более чем тысяче случаев, когда вместе со своими стариками, не желая их бросать, перебираются в Россию их дети и прочие члены семей — уже полноправные граждане Латвии.

Разделённые семьи

Процесс выдавливания русских из Латвии продолжается. К концу 2024-го власти выдали ещё 76 новых распоряжений о выезде граждан России. Из них 25 человек уже покинули Латвию, 30 смогли добиться отмены распоряжения, а остальные всё ещё продолжают бороться за право остаться в родном доме.

У некоторых пенсионеров, которым грозит выселение, есть лазейка — достижение возраста в семьдесят пять лет освобождает от языкового экзамена. Также можно попытаться получить освобождение от экзамена, доказав плохое состояние своего здоровья, но для этого нужно собрать множество дорогостоящих справок.

Недавно стало известно, что следующими потенциальными претендентами на выдворение оказались ещё тысяча человек, которые, по мнению властей, недостаточно активно занимаются переоформлением своих ВНЖ.

«В Латвии у них остаются жены/мужья, дети и внуки. И люди боятся, что спецслужбы в случае обнародования фактов преступлений латышского режима будут им мстить. А то, что Латвия разделяет семьи вопреки международным законам, вообще не принимается в расчет «демократическими» европейскими властями», — подводит итог Стефанов.

Действительно, многие жертвы предпочитают молчать.

Редакции ИА Регнум известен случай, произошедший недавно с одним русским гражданином Латвии, женатым на гражданке России. Женщина живет с супругом в Латвии много лет, получила там ВНЖ, сдала экзамен на знание латышского языка, а их общий с мужем ребенок тоже имеет латвийское гражданство. На днях чета решила посетить родственников, проживающих в Санкт-Петербурге. Но когда они отправились в обратный путь, латвийские пограничники запретили женщине въезд без всяких объяснений.

Сейчас эта насильственно разделенная семья охвачена жутким стрессом, не понимая причин произошедшего, — они всегда отличались крайней законопослушностью и никогда с латвийским государством не конфликтовали.

Теперь мужчина намерен воссоединиться с женой и перебраться в Россию на постоянное место жительства. Чета не хочет предавать этот случай огласке, опасаясь неприятностей от латвийского государства — ведь мужчине еще нужно продать дом и выехать с ребенком.

Еще один вопиющий пример бесчеловечия властей: депортация грозит даже двадцати монахиням рижского православного Св. Троице-Сергиева монастыря, которые являются гражданками России. За них попыталась заступиться даже бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, посоветовавшая освободить монахинь от экзамена по латышскому языку. Она сослалась на то, что образ жизни сестер и их преклонный возраст (всем им за семьдесят) существенно ограничивают их возможности освоить государственный язык.

«Они вообще используют старославянский язык, а не современный русский. Однако они каждый день варят суп и раздают его беднякам здесь, в Латвии, все эти годы», — отметила Фрейберга. По её мнению, можно было бы принять в отношении этих монахинь послабление, «поскольку иначе нас могут упрекнуть в недостатке гуманизма, вмешательстве в религиозную жизнь». Однако в госструктурах дали понять, что никакой поблажки монахиням не предоставят — они должны будут сдать экзамен, как и все.

Десятки тысяч гастарбайтеров

Действительные виды на жительство в Латвии сейчас имеют более 130 000 граждан стран, не входящих в западное сообщество. 35 000 из них — граждане Украины, прибывшие в качестве беженцев. Еще примерно 30 000 имеют действующие визы. Впрочем, многие из них нашли Латвию слишком негостеприимной и перебрались в другие страны ЕС.

Также в Латвию очень активно приезжают выходцы из Индии и Средней Азии, в частности из Узбекистана. Сотрудник госпогранслужбы Риналдс Белый рассказал, что прямыми рейсами из Узбекистана в Ригу еженедельно прибывают несколько сотен узбеков.

Латвийские чиновники утешают себя тем, что большинство приезжих якобы в Латвии не задерживается. Однако специалисты, знакомые с ситуацией не понаслышке, это опровергают. Страна испытывает жуткий демографический кризис, и местный бизнес отчаянно нуждается в рабочих руках.

Недавно этим вопросом заинтересовалась одиозная журналистка Элита Вейдемане — она неоднократно допускала в отношении латвийских русских ненавистнические заявления, которые вполне можно охарактеризовать как нацистские по духу. Но сейчас Вейдемане озабочена другой «угрозой»: на смену русским, которые умирают или разъезжаются, прибывают среднеазиаты.

Некая бизнесвумен, имя которой Вейдемане не называет, рассказала ей, что получила уже несколько предложений от фирм, занимающихся ввозом гастарбайтеров, — «купить» рабочие руки из далеких стран. Типовое предложение выглядит примерно так: «Предлагаем сотрудничество по отбору персонала из Узбекистана и Молдовы. Мы готовы обеспечить ваше предприятие работниками. Обеспечиваем полный пакет документов, снабжаем рабочих спецодеждой, предоставляем жилье и транспорт».

Латвийские бизнесмены с удовольствием принимают такие предложения, ведь гастарбайтеры получают минимальную зарплату. Ставку можно и снизить, поскольку работники-иностранцы не привередливы. Общие расходы на низкоквалифицированного работника составляют для работодателя 8–10 евро в час, а на мастера — 10–15 евро в час. Но почасовая ставка снижается, если работодатель покрывает расходы на ввоз и проживание гастарбайтера.

«Таких «фирм по трудоустройству» довольно много, так как предложения поступают чуть ли не каждый день. Эти «фирмы» втягивают в Латвию тысячи мигрантов, большинство которых — мусульмане, то есть они в любом случае захотят построить здесь мечеть. В прошлом году в Латвию приехали 28 тысяч узбеков. Небольшая их часть уехала дальше, в другие страны ЕС, большинство осталось в Латвии», — информирует Вейдемане.

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Рига понемногу «смуглеет», и с некоторых пор это стало очень бросаться в глаза.

Латышей неприятно поразил видеоролик, сделанный во время встречи нового 2025 года в Риге, — он широко разошелся по соцсетям. Ролик демонстрирует сотни приезжих, упоенно танцующих под восточную музыку в центре Риги.

Местные русские созерцают это видео со смешанными чувствами.