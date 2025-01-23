Количество литовцев, эстонцев и латышей падает драматическими темпами. В Прибалтике публикуют демографическую статистику за ушедший 2024 год. Ситуация становится все более плачевной. Местные демографы делают драматические прогнозы.

Сергей Корсун ИА Регнум

Специалисты предрекают, что через несколько десятков лет в регионе может просто не остаться даже минимально необходимого количества жителей, заинтересованных в существовании этих государств. Однако власти в Таллине, Риге и Вильнюсе обозначают совсем другой приоритет: «сдерживание России».

Рубеж преодолён

По состоянию на 1 января 2025 года численность населения Эстонии составляла 1 369 285 человек — что на 5402 человек меньше, чем годом ранее. В 2024 году в Эстонии родилось 9646 и умерло 15 596 человек — то есть психологический барьер в менее 10 тысяч рождений оказался преодолен.

По словам ведущего аналитика госдепартамента статистики Терье Трасберг, в целом с точки зрения эстонской демографии 2024 год оказался схож с 2023-м — наблюдались те же процессы депопуляции. Впрочем, как отметила аналитик, в 2024 году по сравнению с 2023-м сокращение числа рождений ускорилось.

«В прошлом году родилось 9646 детей, то есть более чем на тысячу меньше, чем в 2023 году. С тех пор как в 1919 году началась регулярная публикация статистики, это третий год подряд с рекордно низким числом рождений», — сказала Трасберг.

Есть и некоторые утешительные показатели — число смертей в 2024-м по сравнению с 2023-м сократилось на 400. «Полностью восстановился допандемийный уровень смертности 2010–2019 годов, а ожидаемая продолжительность жизни имеет тенденцию к росту», — рассказала аналитик. Однако, по ее словам, из-за старения населения продолжительного снижения числа смертей не ожидается — скорее, в следующем десятилетии оно может вновь увеличиться.

В 2024 году иммиграция в Эстонию превысила эмиграцию на 548 человек (в страну прибыло 13 826 человек и выехало 13 278).

Такого показателя удалось достичь благодаря беглецам с Украины — более 6200 новоприбывших (45% от общего их числа) имели украинское гражданство.

Впрочем, этот показатель тоже постепенно снижается: в 2022 году в страну прибыло 33 200 граждан Украины, а в 2023 году — 13 100. Среди выехавших из Эстонии около 5300 (40%) также были гражданами Украины.

«Сальдо миграции граждан Эстонии, по предварительным данным, было положительным на 500 человек: страну покинули 4700 граждан, а приехали в Эстонию 5200», — сообщает Трасберг.

В 2024 году эстонский ВВП снизился на один процент (изначально прогнозировали + 0,5%). Сейчас местные эксперты, как и год назад, прогнозируют в 2025 рост — на этот раз на 1,4%, хотя не очень понятно, откуда он возьмется.

Отмечавшееся в 2024 году массовое закрытие эстонских предприятий продолжилось и в новом году. Свежайшая новость такого плана — 20 января уездный суд города Тарту признал 20 января банкротом крупное по местным меркам мясоперерабатывающее предприятие Saaremaa Lihatööstuse, где два года назад работало 140 человек.

На этом фоне премьер-министр Кристен Михал 21 января сообщил, что государство должно увеличить военные расходы с 3 до 5% от ВВП. По его словам, для покрытия этих затрат необходимо привлечь централизованное финансирование Евросоюза, продолжать сокращение расходов и брать займы.

Очевидно, что Михал посылает сигнал новому хозяину Белого Дома, оперативно реагируя на заявления Дональда Трампа о необходимости повысить военные расходы членов НАТО именно до такого уровня.

Единственное, чем приходится утешаться эстонцам в этих условиях — ко дну медленно идут не только они, но и весь огромный корабль ЕС.

«Судя по тому, как бодро начинает Трамп, Европу впереди ждут тяжёлые времена. Начнут с того, что повысят расходы на оборону до 5% ВВП, а это означает новые налоги. Затем начнутся торговые войны, которые Европа проиграет в одни ворота. А если к этому добавить тупость руководства ЕС, которое не желает отказываться от зелёной повестки и других либеральных идей, через четыре года Европа будет лежать в развалинах», — саркастически пишет депутат эстонского парламента от оппозиционной Центристской партии Александр Чаплыгин.

Президент-гей* переживает за рождаемость

В Латвии официально насчитывается 1,8 млн населения (в 1991-м было около 2,7 млн). Полные демографические данные за 2024 год пока еще не доступны — но и то, что уже известно, ввергает латышей в глубочайший пессимизм.

Так, минувшей осенью оказались зафиксированы новые антирекорды в сфере рождаемости: в период с января по сентябрь 2024-го суммарное число родившихся детей впервые (по крайней мере, с середины 90-х) не достигло 10 000. А в октябре впервые в истории постсоветской Латвии число новорожденных оказалось меньше тысячи в месяц.

При этом наблюдается и общее сокращение численности женщин детородного возраста — тут в качестве причин выступают пережитые страной в недавнем прошлом «демографические ямы», волны эмиграции и продолжающиеся (хотя и в гораздо меньшем масштабе, чем десять-пятнадцать лет назад) отъезды.

20 января президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил в телеэфире, что в 2025 году одним из приоритетов государства должна стать демографическая ситуация. По его словам, если нынешняя тенденция продолжится, то «через пятнадцать-двадцать лет некому будет создавать, защищать, развивать это государство».

Ирония судьбы здесь заключается в том, что сам Ринкевич — открытый гей, он сделал «каминг-аут» еще более десяти лет назад. Используя свое влияние, он многое сделал для внедрения в учебные заведения страны гей-пропаганды и для официального признания в стране однополых «браков». Президент лично приветствовал первых лиц, вступивших в такой «брак» на территории Латвии: одним из них был латыш Янис, а вторым — российский релокант Максим.

Под стать демографии и макроэкономика.

Еще в декабре прошлого года Банк Латвии ожидал, что ВВП страны в 2024-м вырастет на 2%. Но уже в марте прогноз снизился до 1,8%, в октябре — до 0,6%, а на практике оказалось сейчас 0,1%.

Местные экономисты отмечают, что частное потребление остается слабым, и домохозяйства предпочитают скорее восстанавливать накопления, уменьшившиеся во время недавней высокой инфляции, чем тратить. Экономику поддерживают расходы государства, но это не может быть долгосрочным сценарием. «Длительные же задержки в реализации проектов на средства еврофондов сокращают и без того слабые инвестиции», — констатирует латвийский Центробанк.

Там всё же уверяют, что в следующие годы развитие ускорится: ожидается, что в 2025-м рост ВВП может увеличиться до 2,1%, в 2026-м — до 3%, в 2027-м — до 3,3%. Правда, основания для такого оптимизма непонятны. Никаких предпосылок для выхода латвийской экономики из стагнации не просматривается.

Однако вырастут военные расходы — по словам Ринкевича, они могут скакнуть с нынешних 3,45% от ВВП до 5%.

Повышение этой статьи расходов означает, что государство при нынешней слабой экономике не сможет вкладывать достаточно средств в развитие социальной сферы, здравоохранения и образования — и то, и другое, и третье пребывает сейчас в Латвии в плачевной ситуации. А значит и нынешнюю негативную демографическую тенденцию преодолеть не удастся.

Обогнать эстонцев

В Литве нынче проживает около 2,9 млн человек (в 1991-м было около 3,8 млн) В прошлом году в государстве было зарегистрировано 18 979 новорожденных — это самое низкое их количество с 1990 года.

По словам специалистов-демографов, повсеместно испытываемые финансовые трудности и «культурные изменения» (под этим эвфемизмом скрывается, в частности, усиление гей-пропаганды) приводят к тому, что молодые люди откладывают рождение детей. А те, кто решаются на рождение малыша, чаще всего ограничиваются одним-двумя детьми.

Хотя население Литвы за последние годы несколько увеличилось, это произошло благодаря миграции — очень много приехало украинцев, а в последнее время в республике все чаще видят выходцев из Средней Азии.

Литовский министр социальной защиты и труда Инга Ругинене сетует: «Жизнь становится дороже, и наша молодежь подсчитывает: молодой семье крайне сложно купить жилье. Нужно иметь достаточный доход, поэтому молодые люди трудятся на нескольких работах, чтобы накопить на первый взнос. Вот почему планирование семьи откладывается на потом».

Уровень рождаемости в Литве постоянно снижается в течение последних десятилетий. В 2023 году местный коэффициент рождаемости составлял 1,18, что значительно ниже коэффициента воспроизводства населения, равного 2,1.

Некоторые муниципалитеты пытаются улучшить демографическую ситуацию с помощью роста денежных выплат.

Например, с этого года в городе Радвилишкисе и его окрестностях за каждого родившегося ребенка семье будут давать 1,5 тыс. евро — это больше всего в стране.

«Хотелось бы привлечь к нам молодые семьи, которые, возможно, думают о том, чтобы уехать из нашего района. Хотелось, чтобы они не торопились с отъездом, чтобы они увидели, что у нас есть перспективы», — говорит глава самоуправления Казимерас Рачкаускис.

Но особенно бурной радости эта инициатива не вызвала.

«Выплата одноразовая. Ну и что? Потратил ты эту тысячу, и всё. А вырастить ребенка — это много времени. Это не в тысячу евро обходится», — говорит скептически настроенный житель Радвилишкиса.

Тем не менее, Литва остаётся самой многолюдной из стран Прибалтики, а ее экономика чувствует себя лучше всех в этой тройке — в 2024 году был достигнут рост в 2,4%.

Эти результаты обусловлены ростом оптовой и розничной торговли и увеличением инвестиций на 2,6%. Значимую роль сыграла и обрабатывающая промышленность, поддерживаемая увеличением внутреннего потребления и экспортной активности

У этого успеха есть и оборотная сторона: министр финансов Римантас Шаджюс заявил, что к концу 2025 года государственный долг страны может достичь 44% ВВП.

Причем заемные средства правительство намерено тратить в основном не на социальную сферу, а — разумеется! — на армию.

Литовцы намерены обогнать по этому показателю эстонцев с латышами. «Мы договорились, что в период 2026–2030 годов на оборону будет ежегодно выделяться от 5 до 6% ВВП», — сказал журналистам президент Гитанас Науседа 17 января, выходя с заседания Государственного совета по обороне.

Поставлена цель: к 2030 году литовскую армию должна пополнить новая мотопехотная дивизия, оснащенная самыми современными видами оружия, включая целый батальон, укомплектованный танками «Леопард». Выполнение этого замысла столкнулось с большими сложностями, но Науседа все же надеется уложиться в срок.

Он требует «значительно активизировать усилия по укреплению обороны и направить на это больше ресурсов». Вопрос в том, что избытка этих ресурсов в Литве не наблюдается, и если страна решила стать чемпионом по «сдерживанию России», то вполне возможно обгонит Эстонию не только по военным расходам, но и по скорости вымирания.

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