Власти Эстонии приняли историческое решение, лишив постоянно проживающих в этой стране граждан России, Белоруссии и русских неграждан (суммарно — более 150 тысяч человек) права голосования на муниципальных выборах.

Иван Шилов ИА Регнум

В 1990-х власти пошли на компромисс и наделили эти категории населения правом избирать самоуправления — ведь в Эстонской Республике существовала угроза того, что компактно проживающие русские захотят обособиться от нелюбимого государства.

Таким образом возникло некое подобие общественного договора — русскоязычной общине предоставили минимальные права в обмен на отказ от сепаратистских намерений. Теперь этот договор уничтожен.

Отвергнутый компромисс

В 1991 году, когда Эстония вышла из состава СССР, там начали в большом количестве принимать дискриминационные законы, сведшие местную русскую общину до положения людей второго сорта. Родной язык значительного числа жителей страны объявили иностранным, русских начали массово увольнять из структур госуправления, объявили о намерении ликвидировать русские школы, а большинству «инородцев» предоставили невиданный дотоле в мировой практике статус «неграждан».

Поскольку большинство новоявленных неграждан компактно проживали на северо-востоке Эстонии, в городах Нарва, Силламяэ и их окрестностях, там вскоре возник массовый запрос на обособление от государства, поправшего элементарные гражданские права.

Вскоре нашлись организаторы — и на северо-востоке Эстонии прошёл референдум за автономию. В Нарве «за» были 97% проголосовавших, а в Силламяэ — 95%. Но в Таллине объявили волеизъявление недействительным. Тогдашний президент России Борис Ельцин отказался от вмешательства в конфликт, однако призрак того референдума долгое время не давал покоя как эстонским властям, испугавшимся возникновения «второго Приднестровья».

Тогдашнее правительство под руководством премьер-министра Марта Лаара согласилось обезвредить «бомбу» и пойти на уступки. В 1993 году негражданам (а впоследствии и постоянно проживающим в Эстонии гражданам России и других стран) разрешили голосовать в муниципалитетах. Главный критерий — человек должен прожить на территории этого самоуправления не менее пяти лет. Необходимо заметить, что в 90-х многие эстонские неграждане приняли гражданство Российской Федерации, но остались жить в Эстонии.

Статус кво сохранялся тридцать лет, но в 2023-м власти поставили вопрос о том, чтобы лишить «граждан страны-агрессора» права голосовать в Эстонии. Первым это предложение выдвинула оппозиционная правая партия «Отечество», возглавляемая экс-министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу — злостным русофобом.

В августе 2023 года специальная комиссия под руководством министра юстиции Калле Лаанета (Партия реформ) представила соответствующий законопроект. Сначала эстонские политики говорили, что хотят лишить права голоса в муниципалитетах лишь обладателей паспортов РФ и РБ. Но потом их позиция ужесточилась — они захотели отобрать это право ещё и у эстонских неграждан.

Суммарно угроза лишения избирательных прав нависла над 150 тысячами человек. Однако соответствующие права зафиксированы в эстонской конституции, то есть, нужно было вносить изменения в основной закон страны.

В Социал-демократической партии Эстонии усомнились — быть может, достаточно отобрать избирательные права лишь у граждан России и Белоруссии, а неграждан оставить в покое? «Национальных патриотов» такой «непозволительный компромисс» возмутил.

«Окропить помещение»

Категорически против изменения конституции выступила только оппозиционная Центристская партия, издавна привыкшая опираться на голоса русского населения. Сдавать права своих избирателей они не пожелали — тем более, что удар был направлен именно на электоральную базу ЦП.

В этой ситуации всё зависело от колеблющихся социал-демократов — они могли либо придать при голосовании в Рийгикогу должный перевес сторонникам новых ограничений, либо заблокировать законопроект. При этом надо учесть, что эстонские социал-демократы тоже испытывали заинтересованность в русских голосах, следовательно, оттолкнуть и оскорбить русских, лишить их избирательных прав было не в их интересах.

До недавнего времени в государстве правила коалиция, состоявшая из Партии реформ, «Эстонии 200» и Социал-демократической партии. Но в начале марта внутренние противоречия коалиционеров обострились и соцдемов из коалиции вытолкнули. После этого многие вздохнули с облегчением — казалось очевидным, что социал-демократы не станут голосовать за дискриминационный законопроект, бьющий к тому же по их собственным электоральным перспективам.

Однако сторонников логики ожидал неприятный сюрприз.

В среду, 26 марта на голосование в Рийгикогу был поставлен законопроект по смене конституции, лишающий граждан стран, не входящих в Евросоюз, права голосовать на муниципальных выборах в Эстонии.

Что касается неграждан (они же «серопаспортники»), то в их отношении была сделана небольшая уступка — было решено, что они смогут проголосовать еще ровно один раз, на выборах в самоуправления, которые состоятся 19 октября. «За» законопроект проголосовали 92 депутата, в том числе и социал-демократы. Против оказались лишь семь депутатов — все члены Центристской партии. Поправки еще должен утвердить президент Алар Карис, но сомнений в том, что он это сделает, мало.

После окончания голосования большинство его участников разразились аплодисментами. «После того, как я наблюдал искреннюю радость моих коллег по поводу лишения права голоса 150 тысяч человек, мне захотелось пригласить священника, чтобы окропить помещения святой водой», — зло высказался по этому поводу парламентарий-«центрист» Александр Чаплыгин.

Неприятно поразился ликованию, устроенному его соплеменниками в соцсетях, и оппозиционный публицист Эйно Ингерман: «Замечательный народ. Его обдирают как липку, ставят под угрозу существование государства — хавает. А тут ему бросили вонючую кость, и он разразился радостным визгом, сильно напоминающим смех гиен: вот вам, тиблы (оскорбительное прозвище русских в Эстонии — прим. ред.), получайте!».

Важно отметить, что ряд депутатов, проголосовавших за лишение русских права голоса, сделали свою политическую карьеру именно благодаря русскоязычному электорату. До недавнего времени они состояли в Центристской партии, но сбежали из нее в 2022-23 году, когда эту партию провозгласили «агентами влияния Москвы» и членство в ней перестало давать политические перспективы.

Особенное негодование вызывает парламентарий Мария Юферева-Скуратовски. Некогда она, будучи центристкой, пробилась в Рийгикогу, громко пообещав русским Эстонии защищать их права. Теперь же Юферева, перебежав в Партию реформ, сначала поддержала ликвидацию русских школ, а теперь и лишение «серопаспортников» права на голосование.

Дошло до трагикомизма: выступая в телеэфире, этническая русская Юферева уличила этнического эстонца, центриста Лаури Лаатса, выступавшего против законопроекта, в том, что он не понимает интересов Эстонии.

Похоже, именно таких депутатов публицист Ингерман и назвал «гнидами».

Наступление на русских продолжится

Ярость русских Эстонии вызвало и предательство со стороны социал-демократов. Те несколько раз меняли свою позицию — то высказывались «за» лишение права голоса, то против этого. При этом, сделав свой окончательный выбор, они попытались напоследок еще и обвести русских вокруг пальца.

Видные представители партии соцдемов мэр Таллина Евгений Осиновский и мэр Нарвы Катри Райк заявили, что остаются при особом мнении и не поддерживают решения большинства однопартийцев. «Смысл этого представления понятен и ребёнку: да, социал-демократы помогли отобрать у 150 тысяч постоянных жителей Эстонии права голоса, но среди соцдемов есть хорошие люди, которые этого не поддержали. Мол, русские, голосуйте за Осиновского и Райк», — объясняет Чаплыгин.

Кстати, по его мнению, расчет партий, поддержавших дискриминационный законопроект, на то, что без этих 150 тысяч избирателей они смогут показать на муниципальных выборах лучшие результаты, может и не оправдаться.

До сих пор русский избиратель в Эстонии был традиционно пассивен: на выборы приходила едва треть «нетитульного» электората. Именно по этой причине на прошлых выборах Центристская партия не смогла получить в горсобрании Таллина большинство, что позволило в 2024 году отстранить её от власти в столице.

Но если в октябре русский избиратель консолидируется (в частности, «серопаспортники», скорее всего, не захотят упустить свою последнюю возможность проголосовать), то это компенсирует все потери — и правые партии, которые лишили часть из русских права голоса, не смогут одержать победу.

Такого мнения придерживаются и политический обозреватель Тоомас Сильдам, предупредивший, что обделенные категории населения могут осенью до конца использовать возможность протестного голосования.

Многие русские в Эстонии опасаются, что власти не ограничатся уже сделанными шагами и пойдут дальше.

В частности, есть страх перед тем, что следующими в очереди на дискриминацию могут оказаться натурализованные граждане Эстонии. Это бывшие неграждане, которые приняли навязываемые государством правила игры и прошли все унизительные процедуры натурализации.

Эстонские националисты давно уже поговаривают, что эта часть граждан тоже не отличается «лояльностью» и что их нужно как-то «нейтрализовать». Уже сейчас находящиеся при власти партии начали атаку на центристов, пытающихся защищать права русского населения.

Партия «Эстония 200» (местные русские зло называют её «груз 200») обвинила их в том, что те «открыто боролись за право граждан стран-агрессоров — России и Беларуси — голосовать, чтобы обеспечить себе как можно больше голосов от неэстонских избирателей». По мнению «двухсотых», это доказывает, что «в Эстонии есть партия, обслуживающая интересы иностранного государства».

Обвинение очень серьёзное, на уровне государственной измены. И в данном случае не имеет значения, что по последним данным рейтинг «Эстонии 200» не превышает 1,4%. Находясь в правящей коалиции, «двухсотые» могут раздавать приказы спецслужбам и прокуратуре и вполне способны организовать преследование всех тех, кого они называют «агентами влияния Москвы».