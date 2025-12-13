Эстонские элиты увидели сильного соперника и постарались выключить его из игры на максимально длительный срок.

Лидер оппозиционной партии «KOOS/Вместе» Айво Петерсон получил четырнадцать лет тюрьмы. Соратники Петерсона Андрей Андронов и Дмитрий Роотси приговорены к одиннадцати годам каждый.

«Магнит для голосования»

55-летний уроженец Нарвы Айво Петерсон испробовал в жизни много профессий. С 1993-го по 2004-й работал в эстонской службе погранохраны, а впоследствии трудился агентом по недвижимости и массажистом.

Петерсон давно уже проявлял политические амбиции, причем ориентировался на русское население Эстонии, имеющее все основания считать себя угнетенным и униженным.

В 2022 году он возглавил общественное движение «KOOS/Вместе», позже перерегистрированное в политическую партию.

Она выступает за построение в Эстонии равноправного общества, за отмену дискриминации русскоязычного меньшинства и за установление хороших отношений с Россией.

Накануне парламентских выборов 2023 года Айво Петерсон съездил в Донбасс, где раздал гуманитарную помощь. Также он посетил Москву, где выступил в эфире нескольких российских телеканалов: ничего криминального даже по эстонским меркам он там не говорил — только обтекаемые фразы о необходимости добрососедства.

По возвращении в Эстонию политик был задержан на границе, а затем на короткое время его оставили в покое.

В ходе тех выборов победу одержала правившая и до того Партия реформ во главе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Такой результат вызвал подозрения оппозиции, обвинившей власти в том, что те подтасовали результаты голосования. KOOS в парламент не пробилась, но Петерсон показал неожиданно высокий индивидуальный результат — 3960 голосов.

Главные СМИ писали, что Петерсон стал «магнитом для голосования в Ида-Вирумаа» (северо-восточный регион Эстонии, населённый главным образом русскоязычными. — Прим. ред). А возглавляемая им партия шла на выборы в условиях информационной блокады.

И то, что даже в таких условиях Петерсон сумел набрать приличное по эстонским меркам количество голосов, обеспокоило правящие круги.

В прокуратуре сначала говорили, что не видят оснований для преследования Петерсона. Однако 11 марта Петерсона вместе с двумя однопартийцами взяли под стражу.

Общественность с деталями дела на тот момент не ознакомили.

Впрочем, представитель Полиции безопасности (КаПо) Харрис Пуусепп пояснил, что задержанные подозреваются в совершении «преступления против государства» через «установление и поддержании связи с иностранным государством», обернувшейся «пособничеством разведывательной деятельности», а также в «ненасильственной антиэстонской деятельности».

Вменявшаяся на тот момент статья Уголовного кодекса предусматривала максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.

«Организованный пресс-тур»

Вместе с Петерсоном за решёткой оказались бизнесмены Андрей Андронов и Дмитрий Роотси. Андронов — гражданин России, имевший постоянный вид на жительство в Эстонии. Его с сыном арестовали на границе — они собирались выехать в РФ.

Хотя детали совершенного «преступления» выглядели очень сомнительно, суд отказался выпустить схваченных под подписку о невыезде. Позже, впрочем, было вынесено издевательское решение о том, что Петерсон может выйти на свободу под залог в 150 тысяч евро. Но ни у самого подсудимого, ни у его сподвижников такой суммы не нашлось — и политик остался за решеткой.

Осенью 2023-го прокуратура переквалифицировала обвинения: Айво Петерсону и Дмитрию Роотси предъявили «государственную измену», а Андрею Андронову — «ненасильственные действия со стороны иностранца, направленные против Эстонской Республики».

По версии прокуратуры, Роотси якобы передал Петерсону предложение от российских властей: помогать партии, желающей изменить текущий политический курс Эстонии. Мол, Айво Петерсон согласился — и, как сочли в суде, прохождение партии «KOOS/Вместе» в парламент «открыло бы возможность для скрытого влияния на принятие решений на политической арене Эстонии». В рамках того же эпизода Петерсону и Роотси вменялось в вину создание в Нарве организации гражданской обороны.

В суде сочли, что Петерсон готовился к возникновению в Нарве вакуума власти — и на этот случай готовил структуру, способную выполнять функции самообороны. В организацию якобы планировалось привлекать представителей силовых структур, то есть людей с разрешением на ношение оружия.

Однако, поскольку «не было установлено, что Айво Петерсон или Дмитрий Роотси получили указания на создание такой организации от России», суд не счел эту деятельность «помощью иностранному врагу». Не нашли подтверждения и обвинения в том, что они привели программные положения KOOS «в соответствие с позицией России по вопросам внешней политики».

А вот что суд счел доказанным — так это то, что Петерсон согласился участвовать в «организованном в России на государственном уровне пресс-туре на оккупированные территории Украины». Такие туры, по мнению эстонской прокуратуры, проводятся для того, чтобы участники поездок «создавали и распространяли среди своей домашней аудитории посты с выгодным для России месседжем».

Утверждается, Андрей Андронов занимался организацией подобных поездок. А перед ее началом Айво Петерсон якобы пообещал россиянам, что «будет делать посты, пугающие распространением войны, которые будут агитировать западную и эстонскую аудиторию прекратить поддержку Украины», а также «заставят сомневаться в НАТО и защищенности Эстонии».

Взамен ему, как гласит обвинение, «обещали покрыть расходы, связанные с поездкой, выдать командировочные, а также обеспечить безопасность в России».

Другими словами, Петерсона обвинили в том, что он согласился «манипулировать политическим выбором людей, создавать или усиливать разногласия между различными группами общества на фоне страха перед войной». Также ему припомнили и то, что в августе 2022 года его задерживала полиция за протест против демонтажа мемориального танка Т-34.

Что касается Роотси, его обвинили в «преступной корысти», так как «создание партии, ориентированной на сотрудничество с Россией, создало бы больше возможностей для запланированной им в Эстонии предпринимательской деятельности».

При определении степени вины Андронова суд учел, что речь шла об «активной и целенаправленной деятельности, продолжавшейся более полугода».

Обвинение основано на домыслах

Столь суровый приговор потряс русскую общину Эстонии. Это далеко не первый случай приговора за «работу на Россию», за «шпионаж на Россию» — но прежде сроки заключения выдавались гораздо меньшие. Смысл случившегося ясен всем и каждому: запугивание.

Правление партии «KOOS/Вместе» подчеркивает, что абсолютно все детали обвинения основаны на домыслах, а не на чётких доказательствах фактического вреда. Так, утверждение о том, что обвиняемые «содействовали России в её антиэстонской деятельности», строится на трактовке встреч и разговоров, которые сами по себе не являются преступлением и не содержат объективных признаков нанесённого государству ущерба.

Петерсон и его сподвижники не призывали к насилию, не совершали действий, наносящих ущерб государству, не передавали никому никакой секретной информации. Доказательств их сговора с россиянами представлено не было — одни только предположения сотрудников КаПо. Однако высказывания, поездки и публикации были квалифицированы как «угроза конституционному строю».

Таким образом, Эстония в очередной раз доказала, что является тоталитарным государством, где любые непопулярные мнения могут быть объявлены преступлением. Утверждение о том, что Айво Петерсон планировал создать вооружённые отряды под видом гражданской обороны, также основывается исключительно на домыслах прокуратуры.

Все трое фигурантов последовательно отрицали предъявленные обвинения. Возникает закономерный вопрос: не стало ли причиной столь суровых наказаний именно отрицание вины? Недавно эстонский суд дал нарвскому общественнику Игорю Лобину пять лет за «шпионаж на Россию» — причем Лобин согласился признать себя «шпионом» из-за угрозы, что в противном случае срок окажется гораздо больше.

То есть эстонская Фемида идет по пути сталинского судопроизводства, где признание считали царицей доказательств. Между тем в правовом государстве наказание должно зависеть от фактов и доказательств, а не от степени согласия обвиняемого с позицией прокуратуры.

В «KOOS/Вместе» обещают обжаловать приговор и требуют, чтобы дело было рассмотрено повторно. Однако надежда на то, что апелляция существенно улучшит судьбу Андронова, Роотси и Петерсона, достаточно призрачна.