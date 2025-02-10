В минувшую субботу Эстония, Латвия и Литва отключились от электросистемы БРЭЛЛ, объединявшей их с Россией и Белоруссией. В течение суток Прибалтика существовала в режиме энергетического «острова», а в воскресенье регион подключился к электросистеме ЕС.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В Прибалтике велено праздновать это событие, как большую «перемогу». Правда, за «свободное электричество» надо платить — в том числе большими инвестициями в развитие электросетей, так как в нынешнем своем состоянии они обрекают Балтию на положение электродефицитного региона.

Калининград без электричества не остался

Что в ситуации с выходом Прибалтики из энергокольца БРЭЛЛ волновало русских и белорусов в первую очередь? Людям хотелось, чтобы в «час икс» не произошло каких-либо перебоев в энергоснабжении областей, граничащих со странами Балтии. Этого удалось избежать.

Прибалты еще летом прошлого года предупредили Москву и Минск о том, что покинут БРЭЛЛ в феврале 2025 года. За это время российские и белорусские энергетики провели все необходимые тесты, показавшие, что рассинхронизация с Прибалтикой не нанесет никакого ущерба.

Более того, рассинхронизация стала процессом обоюдным — фигурально говоря, рубильниками одновременно щелкнули во всех пяти странах, ранее входивших в БРЭЛЛ: в Литве, Латвии, Эстонии, России и Белоруссии.

Особый вопрос — с Калининградской областью, которая не соприкасается с другими территориями России и ранее получала часть своей электроэнергии из Литвы. По данным таможенной статистики, в последние годы область импортировала из Литовской Республики 150-170 млн кВтч электроэнергии в год. Для сравнения: общий спрос на электроэнергию в регионе составляет около 4,5 млрд кВтч в год.

Для снижения рисков энергодефицита в области с 2017 г. были введены в строй четыре новые теплоэлектростанции общей мощностью почти 980 МВт — Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская. Государство позаботилось и о том, чтобы вдосталь обеспечить регион энергоносителями — в том числе доставляя их на кораблях.

Кстати, как говорят знающие люди, одним из поводов заняться энергообеспечением Калининграда стало в своё время то, что он оказался в числе городов, где в 2018-м проходили игры чемпионата мира по футболу. Было бы очень неприятно, если бы в кульминационный момент на стадионе вырубился свет.

Позже вкладываться в энерогобезопасность Калининграда побудило ухудшение геополитической обстановки. И приложенные усилия теперь приносят результат — российский эксклав надёжно обеспечен электричеством и сейчас функционирует в виде энергетического «острова».

Системно вредят сами себе

Прибалты не закупают российскую электроэнергию еще с 2022 года. Теперь они приобретают электричество у Финляндии, Швеции и Польши. Однако пока энергокольцо БРЭЛЛ действовало, каждая из пяти его стран-участниц держала наготове на случай аварийных ситуаций по 150 Мвт резервных мощностей.

Если происходило какое-то непредвиденное ЧП (авария на электростанции или обрыв линии электропередач от бури), то пострадавшая страна всегда могла рассчитывать на оперативную поддержку других участников энергокольца. Поэтому подача энергии не прекращалась даже в случае серьёзных аварий.

Другими словами, после выхода из БРЭЛЛ в случае каких-то аварий прибалтам придётся всякий раз отдельно договариваться, чтобы их подстраховал кто-то из соседей: либо финны, либо шведы, либо поляки. Какой окажется стоимость данной услуги, никто не знает — ведь цены на европейское электричество постоянно колеблются. Опять же, неясно, как скоро соседи смогут оказать необходимую поддержку.

Таким образом, становится понятен главный риск, постигший Прибалтику после отключения от БРЭЛЛ: надёжность работы энергосистем Литвы, Латвии и Эстонии снизилась.

В сентябре 2024 года средняя цена на электроэнергию в Польше составляла 94,99 евро за один мегаватт-час, в то время как в Латвии — 83,69 евро, а в Литве — 83,28 евро. Подобная разница поддерживалась именно благодаря кольцу БРЭЛЛ, позволявшему странам Балтии существовать изолированно от более дорогого европейского рынка электроэнергии.

После отделения же цены стремительно поползли вверх. Если средняя цена мегаватт-часа в Прибалтике в январе составляла 92 евро, то сегодня, на третий день после выхода из БРЭЛЛ, она скакнула практически до 147 евро.

Характерно, что в Латвии власти сначала уверяли население, что выход на потребительских тарифах никак не скажется. Однако 3 февраля председатель совета латвийского регулятора коммунальных услуг Алда Озола сообщила, что с 1 июля произойдет повышение цен на электроэнергию для населения на 5%.

В свою очередь, доктор технических наук, глава энергетической комиссии АН Эстонии Арви Хамбург предупредил, что сразу после выхода из БРЭЛЛ стоимость электричества вырастет на 2-3%, а потом и на 20-30%. Это произойдет в том числе и потому, что предстоит сильно вложиться в создание новой энергетической структуры.

Ведь если с Россией Эстонию соединяли семь линий электропередач, то с Финляндией — всего два подводных кабеля. И то, один из них недавно вышел из строя в результате несчастного случая. Кстати, в момент обрыва этого кабеля цены на электричество в Эстонии на некоторое время резко скакнули вверх, превысив финские в пятьдесят раз!

Эстонцы вообще вполне системно вредят своей энергетике.

Их страна имеет крупные месторождения горючих сланцев, но все последние годы Таллин, прогнувшись под «зеленый курс» ЕС, старательно ликвидировал свою сланцевую энергетику. И теперь в крупнейшем эстонском издании Postimees сетуют, что «отказ от сланцевых электростанций в таком ускоренном темпе не был необходимостью».

В то же время там напоминают, что ещё двадцать лет назад в Эстонии говорили о необходимости поиска альтернатив сланцам. Однако за два десятилетия были построены в основном только «солнечные и ветровые электростанции, которые бесполезны в тёмную и безветренную январскую ночь, когда в мороз происходит пиковое потребление электроэнергии».

Прыгали от радости

Прибалтийские власти устроили из выхода из БРЭЛЛ пропагандистское шоу.

Населению объявили, что это событие нужно считать большим праздником. «Думаю, сегодня все энергетики прыгали от радости, ведь мы около двадцати лет к этому шли. В каком-то смысле это самое значимое наше достижение в этом веке», — ликовал глава компании эстонской энергетической госкомпании Elering Калле Кильк.

В свою очередь, руководитель литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid Рокас Масюлис подчеркнул, что пути назад нет в любом случае. Потому что литовцы уже почти полностью разобрали все одиннадцать линий электропередач, ранее связывавших их с Белоруссией. Начался и демонтаж шести ЛЭП, связывавших Литву с Калининградской областью.

При этом, однако, Масюлис не скрыл, что в ближайшие пять лет стране придется вложить в свои электросети 2 млрд евро. Потому что, например, с соседней Польшей Литву сейчас связывает одна-единственная линия.

Президенты стран Балтии вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен собрались отпраздновать выход из БРЭЛЛ в Вильнюсе. «Мы это сделали. Прощай, Россия! Прощай, Ленин!», — патетически воскликнул бывший член КПСС президент Литвы Гитанас Науседа. «Мы закрываем одну главу нашей истории и открываем новую», — добавил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Но наиболее радикально высказался президент Эстонии Алар Карис: «Энергетическая зависимость стран Балтии от России полностью прекратилась. Россия больше никогда не сможет использовать энергетику как оружие против нас».

Однако, по его мнению, «еще не все сделано». Войдя в раж, президент Эстонии призвал Евросоюз ввести полное эмбарго в отношении любой торговли с Россией. Санкции же, по его мнению, «должны оставаться в силе не только до окончания войны, но и до тех пор, пока Россия полностью не компенсирует весь ущерб Украине».

Ещё Кариса не устраивает, что «Европа по-прежнему покупает у России сжиженный природный газ, а российский теневой флот по-прежнему создает нам проблемы в Балтийском море». Эти его слова заставляют насторожиться — особенно в совокупности со свежей публикацией в Politico о том, что Финляндия, Эстония и другие балтийские страны НАТО обсуждают возможность начать «охоту» за судами, перевозящими российские энергоносители.

Рады далеко не все

Русскоязычные жители стран Балтии большей частью отнеслись к натужной радости власть предержащих иронически. «После перехода с авторитарной частоты на толерантную изображение в телевизоре стало более радужным», — шутят люди в интернете.

Однако своей скептицизм высказали и некоторые оппозиционные политики, принадлежащие к «титульным» народам.

Независимый депутат эстонского парламента Варро Вооглайд иронизирует в соцсети над «детскими укусами» прибалтийских политиков: «"Россия больше никогда не сможет использовать электроэнергию в качестве оружия против нас». Конечно же, возникает вопрос: а когда Россия это делала? Насколько мне известно, никогда».

Еще более жестко высказался бывший кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус: «За время нашей независимости у нас не было проблем с подключением электросетей к России. Но три страны Балтии уже потратили 1,8 млрд евро на отключение».

В свою очередь калининградский политолог Александр Носович констатирует: «Россия запросто может жить без Прибалтики. Но Прибалтика не может жить без России».

Как полагает Носович, если после выхода из энергокольца БРЭЛЛ у стран Балтии начнутся проблемы с электричеством, они обязательно обвинят в этом Россию и Белоруссию. «Неизбежно в следующем акте на сцену выйдут российские диверсанты, призраки-подводники и внутренние враги — агенты Лукашенко, которые злостно мстят Прибалтике за то, что выбрала свободу, и обрывают электрокабели», — предрекает Носович.