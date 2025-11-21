Президент Белоруссии Александр Лукашенко сумел заставить Литву открыть общую границу, заблокированную Вильнюсом три недели назад. Премьер-министр Инга Ругинене села в лужу.

Иван Шилов ИА Регнум

Единственное, что остается литовским властям: доказывать, что они якобы уже добились всех целей, которые преследовали при закрытии границы, поэтому эту меру уже можно отменить. Однако столь наивное и жалкое вранье мало кого вводит в заблуждение: по факту это победа именно Минска.

Не просчитали последствия

29 октября Вильнюс сообщил, что полностью закрывает границу с Белоруссией. В качестве повода были использованы случаи регулярного пролета над границей воздушных шаров с дешевыми белорусскими контрабандными сигаретами.

Литовская сторона хотела протестировать возможность полного закрытия границ с Белоруссией и Россией: такой сценарий оживленно дискутируется во всех трех странах Балтии.

«Тестирование» было признано столь важным, что Вильнюс не погнушался воспользоваться откровенно нелепым поводом: понятно, что на полетах шаров закрытие пограничных шлагбаумов никак не скажется.

Причем Литва напрочь отказалась взаимодействовать с белорусской стороной, чтобы найти решение. Со стороны Белоруссии по разным линиям — и таможенников, и спецслужб, на уровне правительства и МИДа — неоднократно звучали предложения: давайте думать и урегулировать положение.

Президент Александр Лукашенко заявил, что белорусское государство никак не может быть причастно к делам литовских контрабандистов, которые регулярно приезжают в соседнюю страну, закупают сигареты в местных магазинах и таким оригинальным способом отправляют их на родину.

Слова белорусского президента фактически подтвердили литовские прокуроры. Там сообщили, что в настоящее время ведут расследование двадцати двух дел о сигаретной контрабанде с использованием метеорологических зондов. «В суд передано девятнадцать дел, и двадцать два человека осуждены», — извещает прокуратура.

Также там проинформировали, что во время проведения обысков в логовищах контрабандистов были обнаружены десятки GPS-устройств, мобильные телефоны, сигареты, огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотики и автомобили, используемые для преступных действий. Обыски проводились в окрестностях городов Вильнюс и Друскининкай, в Варенском и Шальчининкайском районах — именно там контрабандисты оборудовали свои тайные базы. Все они оказались гражданами Литвы.

Однако с точки зрения литовских властей это ничего не значит: виноват «режим Лукашенко», и всё тут.

Но, подписывая приказ о закрытии границы, Инга Ругинене совершенно забыла, что на белорусской территории находятся свыше 1100 фур, принадлежащих литовским транспортным компаниям.

Когда в Вильнюсе спохватились, то потребовали, чтобы Лукашенко организовал для этих фур специальный коридор и позволил им пересечь границу. В Минске решительно отказались: там заявили, что грузовики в любой момент могут вернуться на родину, стоит только Литве вернуть режим трансграничных сообщений, существовавший до 29 октября.

Пока же президент Белоруссии велел отогнать литовские большегрузы в специально отведенные места. Их владельцы стали нести баснословные убытки не только из-за простоя, но и из-за необходимости оплачивать услуги охраны.

Дополнительный же гнев литовских транспортников вызвало, что в то время как Литва закрыла свои два погранперехода с Белоруссией, соседняя Польша, напротив, вдобавок к двум, уже работавшим у нее на белорусской границе КПП, открыла еще два.

Поляки «коварно» (с литовской точки зрения) воспользовались ситуацией, решив на ней заработать — и заработать хорошо. Литовские перевозчики стали давить на власти: они долбили их своими требованиями открыть границы, угрожая забастовкой и перекрытием автомагистралей.

Грамотно поддавливал и Минск, вновь и вновь напоминая, что выпустит застрявшие фуры только в случае открытия границ. Литовская премьер посопротивлялась из принципа, но в итоге стала склоняться к капитуляции — ничего другого ей и не оставалось. По факту Ругинене, затевая эту провокацию, не сумела просчитать последствий и оказалась в проигрыше.

«Сами виноваты»

В минувшие выходные грузоперевозчики провели в Вильнюсе акцию протеста. В ходе митинга звучали речи о том, что власти по сути презирают бизнес, на налоговых отчислениях с которого живет государство.

Предприниматели проклинали правительство и за то, что оно лишило их удобных транспортных коридоров, и за то, что оно даже не удосужилось предупредить их, чтобы они успели вывезти из Белоруссии свои машины. В итоге официальные лица стали всё отчетливее осознавать: если они хотят вывести свой рейтинг из пике, то надобно идти на попятную.

Изначально власти Литвы закрывали белорусскую границу до 30 ноября, намекая на продолжение. Но 17 ноября министр иностранных дел Кястутис Будрис сообщил, что граница может открыться и раньше запланированного срока.

Но как сделать это, вконец не опозорившись?

Ситуацией могли бы воспользоваться противники правящих социал-демократов из оппозиционного ныне «Союза отечества — Христианских демократов Литвы» (консерваторов). Эти политики, потерявшие власть осенью 2024 года по итогам парламентских выборов, теперь непрерывно интригуют, пытаясь свалить своих удачливых соперников.

Ругинене никак не могла позволить им заявить, что «диктатор Лукашенко посрамил правительство Литвы». Такие высказывания уже звучат.

Поэтому был вброшен противоположный нарратив: это Литва победила Белоруссию, заставила ее пойти на уступки — а потому, дескать, можно и границу досрочно открыть.

Литовские СМИ начали рассказывать, что Лукашенко устрашился и велел прекратить «гибридную атаку».

В качестве «доказательства» используется тот факт, что за последние дни работу аэропорта в Вильнюсе больше ни разу не пришлось прерывать из-за появления в небе над ним воздушных шаров.

Правда, Инга Ругинене, спасая лицо, предупредила, что «если ситуация с метеозондами с контрабандой из Беларуси вновь ухудшится, правительство оставляет за собой право возобновить закрытие границы».

Президент Литвы Гитанас Науседа, также пытаясь сделать хорошую мину при плохой игре, сказал, что «не метеорологические осадки обусловили сокращение числа метеозондов с воздушной контрабандой». По его словам, «режим Александра Лукашенко принял меры, поскольку Литва и ее союзники продемонстрировали ясную позицию».

Науседа пытается бахвалиться: «Поступающая к нам информация позволяет думать, что другая сторона предприняла определенные шаги, чтобы эта деятельность (пресловутые «гибридные атаки». — Прим. ред.) была ограничена».

Звучит все это, конечно, крайне неубедительно, но других доказательств своей «победы» у литовских властей нет.

К тому же, обрадовав владельцев фур, литовские власти не удержались от того, чтобы плеснуть ложку дегтя.

Ранее перевозчики предупреждали, что могут потребовать компенсаций от государства, создавшего им такие неудобства. Однако министр коммуникаций и транспорта Литвы Юрас Таминскас заявил, что убытки перевозчиков из-за закрытия границы — их риски, а не ответственность правительства.

«Что касается компенсации, то это не оценивается и не рассматривается», — отрезал Таминскас. С его точки зрения, перевозчики, которые продолжают пользоваться территорией такого государства, как Белоруссия, сами виноваты.

«Если они публично заявляют, что будут осуществлять деятельность на восточном направлении, то зачем требовать от государства покрытия понесенных убытков?» — возмущается министр.

Аргументы перевозчиков о том, что они не торгуют с Россией и Белоруссией, а лишь возят через них грузы в Среднюю Азию, он назвал «несерьезными».

Аналогичного мнения придерживается и Ругинене. Ее позиция проста: если продолжаешь посещать Белоруссию и Россию, то ты сам заранее виноват во всех бедах, которые могут на тебя обрушиться.

Пренебрежение обязательствами

Так или иначе правительство Ругинене приняло решение возобновить с 20 ноября движение через пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай». В тот же день госпогранкомитет Белоруссии получил на этот счет официальное уведомление от литовской стороны.

На момент открытия в «Мядининкай» ожидали своей очереди двадцать девять легковых автомобилей, а в «Шальчининкай» — пятнадцать. Советник Службы охраны государственной границы (VSAT) Гедрюс Мишутис сообщил, что литовские грузовики не спешат возвращаться в республику.

Кончилось тем, что Литва почти напрямую обвинила белорусов в том, что они якобы специально мешают фурам вернуться на родину.

«Вот вам и ответ на вопрос, почему мы закрываем границу и оказываем давление. Всем скептикам, которые говорят, что метеозонды — это миф, что гибридной атаки не было, сейчас дан ответ», — сказала премьер-министр.

Впрочем, она на всякий случай добавила: «Очень надеюсь, что это задержание технического уровня: должны передать какие-то подписи. Пока мы не видим сигналов, свидетельствующих о том, что действия намеренные».

Белорусы ответили на эти обвинения. Пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков сообщил, что решение о возобновлении работы пунктов пропуска было принято с нарушением установленных процедур: литовцы не потрудились заранее официально уведомить об этом Минск.

«Тем самым литовская сторона в очередной раз показала пренебрежение своими международно-правовыми обязательствами», — подчеркивает Варанков.

По его словам, предложение белорусской стороны о проведении консультаций на уровне министерств иностранных дел остается актуальным.

В ходе их предлагается выработать устойчивое решение по функционированию пунктов пропуска и предотвращению подобных ситуаций в будущем.

20 ноября в белорусских СМИ появилось свидетельство водителя фуры, одним из первых въехавшего в страну из Литвы. По его словам, литовские госслужащие намеренно саботируют процесс прохождения границы.

«Они (литовские контрольные службы. — Прим. ред.) просто продержали меня шесть часов. Коллегу моего до сих пор держат. У них якобы система не работает», — рассказал водитель большегруза.

В любом случае ситуация выглядит как обидное поражение литовского руководства, пытающегося теперь компенсировать свой промах мелкими уколами.

С другой стороны, приходится считаться с возможностью повторения подобных выходок в ближайшем будущем. Но в следующий раз в Вильнюсе постараются подготовиться получше, чтобы не умудриться снова просчитаться.