1 декабря эстонская Центристская партия, считающаяся «пророссийской», подписала договор о создании коалиции по управлению Таллином с партией «Отечество», возглавляемой одним из наиболее антироссийских местных политиков. Новоявленные союзники определили, кто станет мэром столицы.

Иван Шилов ИА Регнум

Такое стало возможным после того, как политические силы, правящие государством, разгромно проиграли местные выборы 19 октября.

То голосование стало поводом для мобилизации русских жителей страны. Значительную часть из них в этом году уже лишили возможности ходить на выборы, а для другой части этот шанс стал последним.

В результате «русская» партия, которую провластные политологи уже списали со счетов, восстала из пепла.

Как в последний бой

Эстония подходила к октябрьским муниципальным выборам в обстановке массового общественного недовольства. Что неудивительно, ибо вся эстонская экономика сейчас доведена до крайней степени упадка и фактически задыхается.

При этом русские, составляющие 25% населения Эстонии, чувствуют себя угнетенными. Их оскорбляют и называют «ждунами», которые «мечтают о приходе путинской армии». Унижать русских в Эстонии можно совершенно безнаказанно.

Мало того, государство предпринимает конкретные шаги, направленные на их ущемление. Так, минувшей весной парламент большинством голосов утвердил лишение местных жителей, у которых есть гражданство России и Белоруссии и эстонские виды на жительство, имевшегося у них с начала 90-х права голосовать на выборах в органы самоуправления.

Такого же права лишены и десятки тысяч обладателей так называемых «серых паспортов», эстонские «неграждане: им разрешили в последний раз проголосовать на муниципальных выборах в октябре 2025-го (а права голосовать на парламентских выборах они были лишены изначально).

Потому многие и пошли на участки фактически как в последний бой. Общая явка избирателей составила 59,2%, что для Эстонии стало одним из самых высоких показателей за последние годы.

Местное законодательство предусматривает возможность создания временных объединений кандидатов — так называемых «независимых избирательных союзов». Вот именно они на сей раз и набрали больше всего голосов. Почти 24% избирателей, отказавших в доверии каким-либо политическим партиям, отдали предпочтение временным «союзам».

Второе место заняла оппозиционная Центристская партия (ЦП), набравшая более 21% голосов. На третьем — оппозиционная правая партия «Отечество» с результатом свыше 18,5%. Лишь на четвертой и пятой строчке рейтинга оказались Партия реформ (ПР, около 10%) и Социал-демократическая партия (9,9%), которые до недавнего времени совместно рулили страной (в марте соцдемов из-за разногласий выбросили из правящей коалиции).

Праворадикальная Консервативная народная партия (EKRE) получила чуть более 8%, «Правые» — около 5% голосов. Но наиболее серьезный крах постиг «Эстонию 200», также входящую в парламентскую правящую коалицию: она набрала лишь 1,7%.

Русские Эстонии традиционно голосуют за Центристскую партию: это единственная из крупных политических сил, дающая нетитульному населению возможность хоть как-то влиять на правящие элиты. Когда-то ЦП, которую многие годы возглавлял один из самых популярных в стране политиков, ныне покойный Эдгар Сависаар (кстати, сторонник дружбы с Россией), считалась столь респектабельной, что в нее массово вступали и этнические эстонцы, и русские.

В течение многих лет центристы входили в правительство и получали пост мэра Таллина, который занимали Сависаар и другие члены этой партии — Юри Ратас и Михаил Кылварт.

Однако с началом СВО конкуренты стали шельмовать Центристскую партию как «агентов влияния России» и «коррупционеров».

Их выкинули из правительства. Из ЦП массово побежали члены, а Михаила Кылварта, тогдашнего мэра Таллина весной 2024-го удалось досрочно сбросить с поста путем грязных махинаций.

В городе воцарилась разношерстая коалиция, которую скроили «реформисты», «отечественники», социал-демократы и «двухсотые». Мэром они выдвинули соцдема Евгения Осиновского.

Новые власти начали усердную зачистку Таллина он всяких признаков «русского духа». Одним из наиболее значимых деяний стала «деколонизация» таллинского Русского театра, который теперь называется Театром Сюдалинна («Сердце города»)

Акт протеста

Однако за полтора года своего хозяйничанья в столице «эстонизаторы» успели смертельно надоесть большинству его жителей. Оказалось, что они сильны лишь в «дерусификации», а хозяйственниками оказались никакими.

Кроме того, очень многое в их действиях свидетельствовало о желании лишь осваивать суммы из городской казны — не важно, какими методами. От многих заключенных ими тендеров ощутимо веяло коррупцией.

Один из многих примеров, вызвавших особое негодование таллинцев: — слом вполне функциональных остановок общественного транспорта и замена их точно такими же, но со спинками на скамейках. Получила широкую огласку и вырубка скверов и аллей ради покупки новых саженцев.

Одновременно продолжало нарастать массовое недовольство и правительством. В результате, по оценкам экспертов, выборы в столице превратились в своеобразный марш протеста. Центристская партия получила 37 мандатов в горсобрании Таллина (42% всех поданных голосов), а социал-демократы, «Отечество», Партия реформ и «Правые» в общей сложности — 42 места.

Успех «центристов» мог бы оказаться еще более убедительным, если бы не овладевшая частью русских избирателей апатия — люди погружаются в тотальный пессимизм, не веря, что выборы могут что-то изменить.

Центристам, если они хотели вернуть власть в Таллине, нужно было сколотить коалицию с кем-нибудь из других партий. Но такая перспектива приводила правительство в ужас — Партия реформ очень не хотела выпускать столицу из рук.

Премьер-министр Кристен Михал, член ПР, спустил вниз нарратив о том, что «победа Центристской партии — это победа Кремля». То есть центристы, вернув себе Таллин, втянут его «в орбиту влияния России».

Это, разумеется, не так. Партия в полном соответствии со своей программой является политсилой весьма умеренной и далекой от какого-либо «пророссийского радикализма».

Да и организации, открыто демонстрирующей подобного рода «радикализм», в Эстонии жить спокойно не дадут. Всем памятен разгром партии «Koos/Вместе», лидер которой Айво Петерсон два с половиной года назад был арестован по обвинению в «работе на Россию».

Петерсон сотоварищи и сейчас находятся за решеткой и под следствием с перспективой получить длительные тюремные сроки. Вожаки «центристов» такой участи себе явно не хотят.

С другой стороны, пребывание Центристской партии у власти все равно полезно для русских Эстонии, ибо они всегда старались блокировать наиболее вопиющие русофобские инициативы.

Кроме того, некоторые из влиятельных центристов обладают смелостью очень жестко по местным меркам критиковать русофобский курс эстонского государства. В известной мере бегство приспособленцев пошло партии на пользу.

При этом перед ней встал вопрос — с кем создавать коалицию? Ведь русофобскими по духу являются все остальные партии, избравшиеся в горсобрание. В конечном итоге решено было завязать переговоры с «Отечеством», с которым у ЦП обнаружилось меньше всего противоречий.

Параллельно мэр Осиновский начал сколачивать собственный вариант коалиции: соцдемы, «реформисты», «правые» и те же «отечественники». Так что вопрос заключался в том, на чью сторону склонится «Отечество».

«Русские» лучше правительства

«Отечество» же испугалось, что коалиция с дискредитировавшими себя реформистами обрушит их рейтинги в преддверии парламентских выборов 2027 года. Сотрудничество с «русской» партией оказалось для них меньшим злом, чем коалиция с нынешними правящими кругами.

И действительно, эксперты предсказывают, что результатом поражения Партии реформ и «Эстонии 200» на муниципальных выборах станет постепенный распад пока еще правящей коалиции. Меэлис Атонен, в прошлом один из ведущих политиков-реформистов, предполагает, что к следующим выборам во фракции останется в лучшем случае 20 депутатов из нынешних 39.

«Двухсотые», которые получили три мандата во всей Эстонии, следующие выборы вообще не переживут.

Формально у Партии реформ и «Эстонии 200» всё ещё большинство в Рийгикогу (парламенте), однако в таком составе парламентские выборы они проиграют.

Стоит отметить также недовольство таллинцев чиновниками, управляющими столицей с весны 2024-го. Популярный у русской общины депутат парламента от ЦП Александр Чаплыгин объяснял, что если Осиновский сумеет сколотить свой вариант коалиции, то город ждут еще более тяжелые времена.

Работавшие на Осиновского издания кричали, что если глава «Отечества» Урмас Рейнсалу заключит союз с «русской партией», то совершит практически акт государственной измены. Для Рейнсалу, являющегося одним из наиболее антироссийски настроенных политиков в Эстонии, этот довод должен был оказаться очень чувствительным.

И все же прагматизм победил: «Отечество» не стало пристегивать себя к идущим на дно и сделало выбор в пользу Центристской партии, которая сейчас явно пошла на новый взлет. Правда, и цену они взяли за это немалую — новым мэром станет их кандидат Пеэтер Раудсепп.

Новоявленные партнеры договорились, что отменят плату за места в городских детсадах, повысят зарплаты педагогов, родительские пособия и пенсии.

Также обещано, что город не будет давить на учителей и педагогов бывших русских школ (Партия реформ своим указом перевела эти школы на эстонский) и постарается, чтобы языковой переход оказался мягким. Вовсе отменить это решение Центристская партия в нынешних условиях не может.

Союзники обязались добиваться на общегосударственном уровне отмены введенного правительством налога на моторные транспортные средства и регистрационного сбора, крайне досаждающего простым эстонцам.

Будущее покажет, прогадали ли «центристы», связавшись со столь сомнительным партнером, как «Отечество». Однако уже сейчас можно зафиксировать, что в глазах многих политиков сотрудничество с «русскими» является более предпочтительным, чем с правительством.