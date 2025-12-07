Кая Каллас — лицо западной «партии войны». Бывшая гражданка СССР ныне выступает в роли одного из самых непримиримых антироссийских «ястребов». Дочь известного приспособленца нашла для себя наиболее выгодную нишу, обеспечившую ей карьерный взлет.

Иван Шилов ИА Регнум

Благодаря своей русофобии Каллас сумела политически выжить даже после провального пребывания на посту премьер-министра Эстонии, где она заслужила неприязнь большинства граждан. И сейчас она упорно продолжает делать единственное, что умеет, — разжигать ненависть к России.

Дочь советского номенклатурщика

Недавние события вокруг переговоров по окончанию боевых действий на Украине еще раз подтвердили, что одним из главных противников мира является верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Своей русофобией она успешно соперничает с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, а вместе эта парочка делает всё возможное для затягивания боевых действий.

При этом биография 48-летней Каллас по-своему интересна и поучительна. Знакомство с ее жизнью показывает, что ненависть к России не столько искреннее чувство, сколько выверенная политическая позиция, в недалеком прошлом спасшая карьеру этой дочери бывшего советского бюрократа.

Эта семья жителям Эстонии хорошо известна. В настоящее время Кая любит рассказывать, что происходит из семьи «жертв советских репрессий», умалчивая о деталях. Между тем реальность заключается в том, что бабушка Каллас вместе со своей шестимесячной дочкой, будущей матерью Каи Кристи Картус попали в 1949 году под кампанию депортации.

В тот момент в Прибалтике достигла максимального накала борьба с «лесными братьями», терроризировавшими лояльное советской власти население, — и правительство решило лишить бандитов социальной базы.

Бабушка Каллас попала под подозрение, как представительница семьи члена праворадикального вооруженного формирования «Омакайтсе», сотрудничавшего в период оккупации с германскими нацистами. Участники «Омакайтсе» занимались уничтожением евреев, сторонников советской власти, несли караульную службу в концлагерях и т.д.

Ссылка членов семьи Картус продолжалась около десяти лет, и в 1958 году они вернулись из Красноярского края на родину. Впоследствии Кристи выросла, получила образование врача и вышла замуж за многообещающего молодого чиновника Сийма.

Сийм Удович Каллас, являвшийся с 1972-го по 1990-й членом КПСС, очень хорошо встроился в советскую систему. В 1979 году он возглавил республиканский филиал Сберегательного банка СССР.

Затем государство доверило Сийму Калласу пост на идеологическом фронте: в 1986-м он стал заместителем редактора газеты «Рахва Хяель» — органа ЦК Коммунистической партии Эстонии, Совета Министров Эстонской ССР. А в 1989 году Сийм Каллас оказался народным депутатом Верховного Совета СССР.

Много лет спустя, в феврале 2022-го, Кая Каллас дала знаковое интервью изданию Financial Times, в котором рассказала о своём советском детстве, наполненном, с её слов, всяческими испытаниями и лишениями.

«У нас ничего тогда не было, не было выбора, ничего не было даже в магазинах… Когда не было конфет, мы ели сметану с сахаром. Это было самое приятное из того, что мы могли получить, поэтому я помню те дни», — поведала она.

И добавила: «Если сравнивать мое поколение с поколением моей бабушки, то у них было всё: свобода, выбор и открытый мир. У них всё забрали».

Это «экспортное» интервью у многих из тех, кто знал номенклатурную семью Каллас уже давно, вызвало недоумение.

Нашла удобную нишу

В постсоветское время Сийм Каллас тоже не пропал — в 1994–1995 годах работал главой Банка Эстонии. Причем тогда ходили слухи, что он использовал этот пост для самообогащения, проворачивая разные аферы с государственными финансами.

Но Каллас-старший сумел выйти сухим из воды и впоследствии занимал различные министерские должности, затем стал премьер-министром Эстонии, а позже членом Еврокомиссии.

Уже в ЕК Сийм устроил новую авантюру — сумел «раскрутить» Евросоюз на финансирование заведомо убыточной железнодорожной трассы Rail Baltica, которую страны Балтии строят с 2015 года и всё никак не могут достроить.

С уверенностью можно сказать, что, не будь отца, политическая карьера Каи Каллас не состоялась бы. Ибо в политику молодой юрист вошла в качестве члена основанной Сиймом Партии реформ, где ей, естественно, оказывался режим максимального благоприятствования.

«Номенклатурная девочка», получившая доступ к партийному ресурсу, уже через год успешно избралась в эстонский парламент, а в 2014 году оказалась в Европарламенте. В 2018-м она возглавила папину Партию реформ, а в начале 2021-го в результате вспыхнувшего в стране политического кризиса, покончившего с прежней правящей коалицией, Кая стала премьер-министром Эстонии.

При этом она с самого начала больше интереса проявляла не к внутренним, а к внешним делам, очень точно учуяв, что восходящим трендом западного сообщества является русофобия.

В этом плане следует отметить полузабытые ныне события начала 2022-го. До начала СВО оставалось менее двух недель — и канцлер Германии Олаф Шольц, президент Литвы Гитанас Науседа, глава кабмина Латвии Кришьянис Кариньш и Кая Каллас провели встречу, в ходе которой решали, как ответить на выдвинутые Москвой требования в сфере безопасности.

И хотя все участники этой встречи были настроены антироссийски, наиболее оголтело вела себя именно Каллас. Она решительно потребовала, чтобы страны Запада не шли ни на какие уступки России, даже самые небольшие — мол, нельзя их делать под дулом пистолета.

Кая Каллас тогда сказала, что «дипломатия и настоящий диалог» должны сопровождаться «надежным сдерживанием», а требования России о гарантиях безопасности назвала «абсурдом».

Каллас призвала помочь киевскому режиму «всеми возможными способами» — подчеркнув, что это «соответствует нашим интересам в области безопасности».

Столь жесткие заявления вызвали у многих недоумение: чего она добивается? Здравомыслящим людям вполне было понятно, что альтернативой переговоров могут быть лишь боевые действия, в лучшем случае жесткая гонка вооружений, которая окончательно обескровит и без того скудный госбюджет Эстонии.

Начало СВО стало «звездным часом» Каллас — она оказалась на переднем крае европейской русофобии. Политик откровенно заявляла, что санкции Евросоюза должны бить по всем гражданам России. По ее мнению, таким образом россияне должны расплачиваться за поддержку президента страны Владимира Путина.

«Санкции — экономический инструмент в руках Евросоюза. Считаю, что их эффект должно почувствовать население России, потому что у Путина высокая поддержка внутри страны», — рассуждала эстонский премьер-министр.

По сути, Каллас относится к когорте политиков типа Бориса Джонсона — сделавших всё от них зависящее, чтобы кровопролитие на Украине продолжалось как можно дольше. Эту «заслугу» в 2022-м отметили присвоением ей в Лондоне премии Гуго Гроция от аналитического центра Policy Exchange.

Премия была вручена в знак признания вклада Каллас в «поддержание основанного на главенстве права миропорядка и в противостояние российской агрессии». Глубоко символично, что эту награду передал Каллас именно Джонсон. И очень быстро к ней приклеилось прозвище «принцесса войны».

Утраченный авторитет

В то время как Каллас боролась с Россией, в самой Эстонии происходило «схлопывание» экономики, во многом связанное с обрывом привычных связей с Россией. Но ее жесткая антироссийская риторика позволила Каллас из неумелого и некомпетентного политика превратиться в «звезду» европейского масштаба.

Её призывы любой ценой победить Россию отбрасывали на второй план все остальные вопросы, будь то стремительный рост цен и налогов, энергетический кризис или ковид.

И, надо сказать, большинство этнических эстонцев в 2022-м внимали ей, будто пророку, — люди искренне уверовали, что именно эта дама сумела уберечь страну от худшего. Они рассуждали так: у нас, дескать, сейчас всё плохо, но, если бы не Кая, мы уже были бы захвачены, оккупированы, уничтожены.

Даже стародавнюю мечту националистов — ликвидацию в Эстонии русских школ и детских садов — Каллас умудрилась провозгласить делом национальной безопасности.

Умные люди уже тогда говорили, что, как только она потеряет возможность вещать о «российской агрессии» с высоких трибун, народ может вспомнить, чем обернулось для эстонцев её правление — например, посчитав, насколько за последние годы обесценилась средняя эстонская зарплата. Поэтому в интересах Каллас было держаться за власть до последнего.

Цены продолжали расти, доходы населения падали, газ и электричество становились мало-помалу дефицитным товаром, но «принцесса войны» продолжала спасать родину от «чужеземной агрессии».

В итоге так и получилось — уже в 2023-м размеры коммунальных счетов заставили избирателей взглянуть на своего кумира по-другому. Тем более что она тогда впуталась в грязный скандал, показавший, что ее лозунги — обычное приспособленчество и лицемерие.

Она требовала от эстонских предпринимателей разорвать любые связи с Россией, но в августе 2023-го внезапно выяснилось, что муж Каи Арво Халлик зарабатывает деньги на бизнесе, напрямую связанном с РФ. Тогда большая часть эстонского политикума потребовала отставки Каллас, но она намертво вцепилась в свое кресло и уходить наотрез отказалась. Эта история полностью обрушила ее рейтинги.

На фоне такого скандала возможность перепрыгнуть из кресла премьера в Таллине в кабинет руководителя внешней политики Евросоюза стала для Каллас редкостной удачей — и она, разумеется, не преминула ею воспользоваться.

И одновременно это показало всю ущербность кадровой политики Брюсселя — столь ответственный пост доверили политику откровенно слабому и некомпетентному, вся заслуга которого заключалась только в непримиримой российской риторике.

Так или иначе, эстонцы, избавившись от этого «сокровища», вздохнули с облегчением. А вот европейцы в массе своей оказались совсем не в восторге от такого «подарка»: она оказалась никудышным дипломатом.

Мозг Каллас производит впечатление «органчика» из произведений Салтыкова-Щедрина, способного озвучивать лишь пару примитивных лозунгов.

Сейчас авторитет Каллас как чиновницы высокого ранга низок, как никогда. Ее отовсюду критикуют. Как показывает практика, администрация президента США Дональда Трампа ее ни во что не ставит и предпочитает вовсе не иметь с ней дела, напрямую взаимодействуя с национальными администрациями.

Неудивительно, что многие, услышав весть об обыске в офисе Каллас, откровенно возрадовались. Хотя, как выяснилось, полиция приходила не по ее душу, а в связи с расследованием коррупционных делишек ее предшественницы Федерики Могерини.