Эстония, еще недавно пытавшаяся атаковать танкеры российского «теневого флота», вдруг предостерегла украинцев от аналогичных действий на Балтике.

Иван Шилов ИА Регнум

До самого последнего времени в Таллине создавали брутальный образ страны, готовой чуть ли не принести себя в жертву ради того, чтобы запалить фитиль войны между Россией и НАТО.

Однако, как показывает практика, идти до самого конца по лестнице эскалации эстонцы не готовы. Всего пары небольших уроков, преподанных российскими флотом и ВКС, хватило для того, чтобы эстонцы и сами стали воздерживаться от повторения провокаций, и другим советовать перестали.

Неожиданная умеренность

Одним из самых громких событий последних дней стала атака украинских безэкипажных катеров (БЭКов) у берегов Турции на танкеры, направлявшиеся в Новороссийск.

1 декабря это событие, неожиданно завиляв, прокомментировал в радиоэфире эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна. Он заявил, что украинцам было бы разумно не наносить военные удары по российским кораблям в Балтийском море, поскольку это может привести к «крупной экологической катастрофе».

На вопрос, посылала ли Эстония украинцам сигнал о том, что от таких атак следует воздерживаться, министр ответил: «Мы не говорили (украинцам. — Прим. ред.) «не приходите сюда», но разумнее им было бы этого не делать. Ведь это действительно может привести к эскалации ситуации в Балтийском море».

Цахкна годами создавал себе имидж радикального русофоба, сторонника бескомпромиссной поддержки киевского режима и всестороннего давления на Россию. Поэтому, произнеся эти слова, он тут же испугался: а вдруг слушатели сочтут, что он сменил позицию и теперь выступает за деэскалацию?

Министр принялся путано оправдываться: «Украина имеет право уничтожать военные и стратегические объекты и на территории России. Международные воды — это немного другая тема».

Ситуацию откомментировал и член парламентской комиссии по государственной обороне Раймонд Кальюлайд, также известный как злостный русофоб. Он очень осторожно высказался в том духе, что если в Киеве решат, что дела их совсем плохи и терять уже нечего, то могут нанести такой удар по танкерам, перевозящим нефтепродукты российского происхождения, что это обернется серьезным экологическим ущербом для какой-либо из стран ЕС (читай, Эстонии).

И все равно, мол, Евросоюз даже в таком случае не откажется от поддержки Украины — поэтому киевский режим не будет дорожить безопасностью своих европейских союзников.

Самого Кальюлайда, судя по тональности его слов, перспектива появления украинских беспилотников в Финском заливе весьма тревожит.

В эстонских СМИ прозвучали и оценки экспертов.

Что характерно, никто из них не высказал Киеву однозначной поддержки. Так, профессор Хельсинкского университета Вели-Пекка Тюнккюнен сказал, что «в обычном понимании» такие атаки, безусловно, «не являются законными», поскольку нарушают принцип свободного передвижения в международных водах.

Но чтобы его не причислили к «агентам Кремля», тут же добавил, что «по сравнению с незаконными действиями России на море атаки украинских дронов являются мелочью», а Киев «имеет право на самозащиту».

Преподаватель университета эстонского города Тарту, специалист по морскому праву Александр Лотт сказал: «С точки зрения международного права важно учитывать, что атаки являются законными только против военных целей, но не против гражданских объектов. Основной вопрос заключается в том, являются ли коммерческие суда, которые ходят под флагом нейтрального государства, военными целями».

В целом, по его мнению, «это довольно сложный казус, в случае которого, к сожалению, нет черно-белого ответа».

Испугались силы

Такая осторожность понятна — ни один из политиков и экспертов, которых приглашают высказываться в эстонской официозной прессе, не может открыто обвинить Украину в нарушении норм международного морского права: отсюда вся эта половинчатость и оговорки.

Однако эти эксперты не смогли скрыть своей озабоченности, когда речь зашла о том, что украинцы могут повторить свои атаки и в Балтийском море. Причем и Вели-Пекка Тюнккюнен, и Александр Лотт отметили, что такого рода инциденты там действительно могут произойти.

Нынешняя осторожность эстонцев резко контрастирует с той разнузданностью, которую они демонстрировали еще в начале этого года. В первые месяцы 2025-го там не только активно призывали к охоте на суда «теневого флота», но и перешли к конкретным действиям: остановкам, досмотрам и задержаниям танкеров, направлявшихся в гавани Ленинградской области.

Однако после двух майских происшествий все в одночасье закончилось. Во-первых, российский истребитель отогнал эстонцев, пытавшихся заставить танкер Jaguar войти в свои территориальные воды и взять его там на абордаж.

Во-вторых, в России показательно арестовали танкер Green Admire, вышедший из эстонского порта Силламяэ с грузом сланцевого масла и намеревавшийся воспользоваться территориальными водами РФ. Таким образом, до эстонцев было наглядно доведено, что любое их действие повлечет за собой равноценное противодействие.

Судя по всему, в правительстве думали, что Москва снесет все оплеухи и ограничится словесным негодованием. Когда же такой расчет не оправдался, начался поиск виновных и перекидывание ответственности.

Председатель оппозиционной Консервативной народной партии Мартин Хельме устроил в парламенте настоящий допрос премьер-министру Кристену Михалу (член Партии реформ).

Хельме задал Михалу вопрос в лоб: кто отдал приказ об атаке на танкер, и напомнил, что прежде, чем приблизиться к эстонским берегам, это судно прошло мимо целого ряда стран НАТО. Так почему на него напала только Эстония?

Премьер-министр тут же извернулся, напомнив, что в начале апреля парламент принял закон, наделяющий вооруженные силы страны правом проводить силовые акции в международных водах, прилегающих к территориальным водам Эстонии.

В качестве обоснования в Таллине сослались на пропагандистскую байку о том, что россияне якобы используют «теневой флот» для проведения диверсионных операций, направленных на повреждение подводных коммуникаций в Балтийском море.

По словам Михала, решение о захвате «Ягуара» принимали сами военные, а приказ отдал начальник штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус от имени командующего Силами обороны генерал-майора Андруса Мерило. «Всё организовано таким образом, что не каждая операция должна согласовываться с политиками», — объяснил премьер.

Однако эстонских военных встревожила такая попытка сделать из них возможных козлов отпущения. Экс-глава ВМС Юри Саска заявил, что решения о подобных операциях принимаются на самом высоком политическом уровне.

Риск потерять кормушку

После встречи в парламенте с премьер-министром Михалом руководящий совет партии EKRE утвердил воззвание, обращенное ко всему эстонскому народу. Руководство партии подчеркнуло, что «обеспечение безопасности — это не война», а ее «предотвращение».

Эстонские консерваторы отмечают, что правящая коалиция подталкивает страну к войне и тем самым совершает преступление против конституции, гарантирующей сохранение эстонской нации, языка и культуры на протяжении веков.

«За разговорами об увеличении расходов на оборону уже невозможно скрывать тот факт, что нынешнее правительство не способно в кратчайшие сроки повысить обороноспособность страны», — подчеркивают в Консервативной народной партии.

Вскоре у эстонцев появились дополнительные поводы для размышлений — соседи-финны предупредили, что, по их мнению, Россия готова и впредь с оружием защищать идущие в ее порты или покидающие их суда.

В результате эстонские власти решили замять тему. Атаки на нефтеналивные суда прекратились, как по мановению волшебной палочки. Занимаясь перехватом танкеров, Таллин действовал не по велению руководства ЕС и НАТО, а по собственной инициативе, и в результате возник страх остаться в одиночестве в случае углубления конфликта.

Нынешняя нерешительность Эстонии и других стран НАТО в отношении России, непонимание ими, какую стратегию выбрать в отношении Москвы, связано с корректировкой внешнеполитического курса Вашингтона.

В условиях повысившейся турбулентности внутри НАТО переход к прямым силовым действиям на Балтике — игра очень рискованная. Отсюда — растерянность в Североатлантическом альянсе и отсутствие единства насчет углубления конфронтации с Россией.

Прибалтийские «ястребы» сфокусированы на психологическом шантаже России, обсуждая способы борьбы с «теневым флотом» и возможную блокаду Калининградской области. Но к чему это приведет на практике?

На более серьезные действия, нежели словесные провокации и очередные санкции, в ЕС пойти пока не готовы. Не готовы на это и в Таллине — что показала и сентябрьская история с якобы нарушением российскими самолетами эстонского воздушного пространства. Истерика по этому поводу была недолгой.

Последние же заявления Цахкны, ясно давшего понять, что Таллин не желает видеть украинские БЭКи в Финском заливе, окончательно подтвердили, что в правительстве Эстонии сидят не сумасшедшие камикадзе. Однажды они, заигравшись, пересекли красную линию, получили урок и прекрасно его усвоили.

Эстонские власти, конечно, готовы сражаться с Россией руками украинцев, но так, чтобы это происходило подальше от них. Одно дело пилить деньги, полученные из структурных фондов ЕС на «повышение обороноспособности», и совсем другое — реально самим участвовать в войне, да еще и на своей территории.

Совсем недавно комиссия эстонского парламента по гособороне презентовала отрывки из отчета под названием «О готовности государства к предотвращению и отражению угроз безопасности в ухудшающейся обстановке». Этот документ стал скандальным еще до своей публикации — причем до такой степени, что в полном виде он света пока так и не увидел. Авторы доклада уверяют, что в эстонской армии царит атмосфера бесхозяйственности.

Новостью, однако, это не стало: еще минувшим летом вышел доклад эстонского Государственного контроля, в котором утверждается то же самое. Аудиторы Госконтроля, равно как и парламентская оппозиция, отмечают, что Силы обороны Эстонии, на которые в последнее время пролился «золотой дождь», стали удобным местом для ловли рыбки в мутной водице.

Большие средства расходуются без жесткого учета и часто уплывают в непонятном направлении. По словам представителей EKRE, премьер Кристен Михал и возглавляемая им Партия реформ риторикой о «российской угрозе» создали себе неисчерпаемый ресурс: гигантские средства, отчисляемые «на оборону», утекают сейчас в карманы лиц, близких правящей партии.

Естественно, эти деляги хотят, чтобы такое счастье продолжалось как можно дольше. А вот реально воевать они не хотят.