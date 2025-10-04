В Литве скандальным образом отстранили от должности министра культуры Игнотаса Адомавичюса, которому не дали поработать больше недели.

ИА Регнум Игнотас Адомавичюс

С одной стороны, это событие стало частным проявлением политического кризиса, бушующего в Литве на протяжении уже нескольких месяцев. С другой — отстранение Адомавичюса от министерской должности проходило под лозунгами спасения Литвы от «участи Венгрии и Словакии».

То есть, по мнению литовского истеблишмента, в обществе вырос запрос на уход с передовой линии противостояния с Россией и перемещение в лагерь нейтральных государств. А вот этого правящие элиты допустить не могут.

«Куча экскрементов»

В течение последних месяцев в Литве обострилась схватка двух противоборствующих лагерей. Консерваторы из «Союза отечества — Христианских демократов Литвы», потерявшие власть год назад по итогам парламентских выборов, практически сразу же начали атаку на новую правящую коалицию, созданную Социал-демократической партией.

Минувшим летом консерваторы смогли добиться ухода в отставку премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса, уличенного в коррупционных грешках. После этого президент Гитанас Науседа поручил создание нового Кабинета министров бывшей профсоюзной деятельнице Инге Ругинене, которую тоже пытались свалить, но не наскребли на нее достаточного компромата.

Формирование кабинета Ругинене шло трудно и медленно. При этом консерваторы отнюдь не прекратили свои атаки, но теперь они сосредоточили их на партии «Заря Нямунаса», являющейся самой проблемной частью будущей коалиции.

«Проблемность» ее, с точки зрения литовских элит, заключается в том, что «Заря Нямунаса» — популисты, пытающиеся ориентироваться в том числе и на ту немалую, хотя и молчаливую ныне, часть электората, которая хотела бы возвращения Литвы из нынешней милитаристской истерии в русло нормализации отношений с Россией и Белоруссией — не стоит забывать, что немало литовцев связаны с белорусами родственными, дружескими и деловыми узами.

Соответственно, оппоненты уличают «Зарю Нямунаса» и ее лидера Ремигиюса Жемайтайтиса (эдакого литовского мини-Жириновского) в том, что они не готовы «стоять до конца с Украиной», что в сегодняшней Литве является главным критерием лояльности. И это при том, что Жемайтайтис и его сподвижники не осмеливаются открыто критиковать нынешний проукраинский и антироссийский курс литовского государства.

Но уже тот факт, что они не бегают с украинскими флагами, заставляет «национальных патриотов» коситься в их сторону. Первым объектом для нападения консерваторы избрали 42-летнего Игнотаса Адомавичюса, которого «Заря Нямунаса» выдвинула в министры культуры.

Тут надо пояснить, что в странах, оказавшихся под западным влиянием, Минкульт всегда рассматривается в качестве ключевого ведомства. Ведь именно там формируются пропагандистские нарративы, вкладываемые в головы населения.

Однако, с точки зрения литовских евроатлантистов, Адомавичюс — не тот человек, которому можно доверить столь стратегически важный пост. И дело даже не в том, что раньше он работал коммерческим директором фирмы, занимающейся производством макарон. Проблема, с точки зрения евроатлантистов, заключалась в том, что он не является клиническим русофобом.

Как только об этом назначении стало известно, была развернута мощная кампания шельмования, потребовавшая, судя по всему, привлечения немалых ресурсов. Сначала Адомавичюса просто поливали грязью, для чего привлекли авторитетных людей из сферы культуры.

Так, директор Литовского национального драматического театра Мартинас Будрайтис не стеснялся в выражениях насчет нового министра: «Мы наступили в огромную кучу экскрементов и до сих пор в ней стоим. Запах уже распространяется далеко».

Сотрудница Минкульта Гинтаре Мастейкайте от лица «всего культурного сообщества» потребовала, чтобы это ведомство никогда не было передано в руки «Заре Нямунаса». По её словам, «достигнута последняя черта, от которой может зависеть будущее государства».

Наконец, директор Литовского национального художественного музея Арунас Гелунас обвинил «Зарю Нямунаса» в «попытках поставить под сомнение основы существования литовского государства и литовской культуры».

Примечательно, что «Заре Нямунаса» быстренько припомнили неосторожные заявления ее лидера, сделанные им пару лет назад, — о том, что, дескать, неправильно обвинять литовцев в пособничестве гитлеровцам во время Холокоста.

Холокост в Литве — тема до сих пор во многом табуированная, и до сих пор идеологический мейнстрим скорее сводился именно к точке зрения Жемайтайтиса: литовцев в этом обвинять нельзя. Но когда потребовалось свести с ним счеты, расковыряли и эту болячку.

Страшные преступления министра

Литовская оппозиция провела в крупнейших городах страны митинги с требованием не позволять «Заре Нямунаса» заправлять в Минкульте. Мероприятия посетили известные в литовском обществе люди — актеры, музыканты, художники. К участию подключили и школьников, что, вообще-то, противозаконно.

Быстренько была подготовлена петиция с требованием вообще не назначать ни одного члена «Зари Нямунаса» на посты министров. Её подписали около 50 тысяч человек, среди которых, опять же, оказались и известные в Литве художники, писатели, музыканты, танцоры, режиссёры, актёры.

А литературный совет при Министерстве культуры объявил о своей отставке, сообщив напоследок, что чувствуют себя «униженными» самим фактом назначения Адомавичюса.

При этом литовская пресса, уже давно и полностью захваченная сторонниками «евроатлантического» дискурса, развернула кампанию оскорблений в его адрес. Адомавичюса старались представить глупым и малограмотным человеком.

Пропагандист Андрюс Тапинас, курировавший кампанию по свержению Палуцкаса, где-то откопал видеоролик, на котором Адомавичюс веселится на вечеринке в японской бане под песню AC/DC Highway to Hell — в одних плавках, в компании полуобнаженных женщин. К кампании давления присоединилось и посольство ФРГ — оно демонстративно отказалось приглашать Адомавичюса на свое мероприятие, посвященное Дню единства Германии.

А 2 октября журналист «Литовского радио и телевидения» Марюс Эйдуконис уличил Адомавичюса в страшном преступлении — из зала для пресс-конференций Министерства культуры исчез флаг Украины! Вскоре выяснились не менее «вопиющие» факты: флаги Украины исчезли также из кабинета министра и прилегающих к нему помещений.

После того, как Эйдуконис поднял шумиху, желто-голубое знамя спешно вернули в министерский кабинет. С фасада же здания министерства флаг Украины снять так и не осмелились. Адомавичюс, не на шутку струхнув, стал утверждать, что он и не думал никуда убирать столь священную для Литвы вещь.

Однако поздно — новоиспеченного министра уже успели заподозрить в «украинофобии» и спешно пригласили на «разбор полетов».

От приглашения на интервью в издание lrytas. lt Адомавичюс уклониться не смог, но лучше бы он туда вообще не ходил. В ответ на заданный ему в лоб вопрос о том, кому принадлежит Крым (в странах Балтии этот вопрос — аналог украинской «паляницы»), Адомавичюс предпочёл сначала промолчать, а затем попросил журналистку lrytas. lt вовсе не затрагивать эту тему. «Это провокационные вопросы, давайте даже не будем к ним подходить», — сказал он после паузы.

Как легко догадаться, после столь вопиющего по меркам современной Литвы проступка истерика вокруг новоиспеченного министра культуры только усилилась.

Давление будет продолжаться

Бывший министр обороны и ныне руководитель парламентской фракции консерваторов Лауринас Касчюнас немедля обратился в Департамент государственной безопасности. Касчюнас выразил сомнение в том, что Адомавичюсу можно предоставить доступ к тайной информации, касающейся секретов НАТО: «Уклонение министра культуры от ответа на публично заданный вопрос вызывает сомнения: соответствует ли его принципиальная позиция как члена правительства обязательству продолжать поддержку суверенитета Украины?».

До премьер-министра Инги Ругинене довели, что Адомавичюс может стать тем камнем, который утащит на дно все возглавляемое ею правительство. В итоге Ругинене надавила на коллегу — и министр сообщил, что вынужден уйти в отставку. Находясь в состоянии расстройства, он произнес полубессвязную речь, в которой выразил благодарность всему «сообществу», которое его «поддерживает».

Партия «Заря Нямунаса» сообщила, что будет искать в своих рядах нового кандидата на должность министра культуры. Зампред партии Робертас Пуховичюс считает, что теперь Адомавичюс мог бы занять в Минкульте пост замминистра, канцлера или хотя бы советника.

Однако с отставкой Адомавичюса борьба не прекращается — его преемнику, кем бы он ни оказался, предстоит выдержать не менее сильное давление. «Черная метка» партии «Заря Нямунаса» уже вручена.

На сей раз противники этой партии снова выбрали своим спикером сотрудницу Минкульта, главу Информационного центра танца Гинтаре Мастейкайте. По ее словам, в воскресенье по всей Литве состоится «забастовка культурного сообщества» из-за передачи Министерства культуры «Заре Нямунаса».

Этот шаг, по мнению «культурного сообщества», представляет «угрозу борьбе с дезинформацией, свободе слова и другим ценностям демократического мира». Иными словами, от «Зари Нямунаса» ожидают, что она может прикрутить фитилек антироссийской пропаганды, извергающейся в Литве практически из каждой щели.