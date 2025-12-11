Жителя эстонского города Нарвы Игоря Лобина, арестованного ранее в этом году, суд приговорил к пяти годам заключения за «шпионаж в пользу России». Лобин всю жизнь работал на станции техосмотра, у него не было доступа ни к важным документам, ни тем более к государственной тайне. Однако множество несуразиц в выдвинутом обвинении не смутили эстонский суд, поставивший подобные приговоры на конвейер.

В странах Прибалтики спецслужбы достигли всесилия и теперь, выполняя план по ловле «российских шпионов», штампуют уголовные дела, не особенно утруждаясь поиском доказательств. «Шпионами» часто назначают проживающих в Прибалтике русскоязычных, в особенности если у них есть российское гражданство.

Отягчающим обстоятельством может стать что угодно — от поездок в Россию до участия в мероприятиях ко Дню Победы.

Пять лет за шапку

В прокуратуре сообщили, что с 2017 года Лобин «поддерживал контакты с ФСБ, собирал и передавал в том числе сведения об обороне Эстонии, внутренней безопасности, деятельности силовых структур».

В частности, как утверждается, Лобин откуда-то (откуда именно — не сообщается) добывал информацию об учениях эстонских Сил обороны и территориального ополчения «Кайтселийта». А еще он якобы передавал информацию о процессе ликвидации в Эстонии русскоязычных школ и о степени готовности различных госструктур к кризисам.

Государственный прокурор Трийну Олев-Аас, специализирующаяся на «шпионских» делах, подчеркнула, что «подобная деятельность угрожает конституционному порядку Эстонии и карается многолетним тюремным заключением».

По оценке эстонских властей, «Лобин действовал как инструмент российского влияния с целью дестабилизации эстонского общества, а через это — и стран ЕС и НАТО». Суд рассматривал дело в порядке согласительного производства. То есть подсудимый согласился признать свою вину и благодаря этому по такой тяжкой статье отделался всего пятью годами тюрьмы.

И информация о суде мало кем была замечена. Что неудивительно, ибо в современной Прибалтике «шпионские» дела клепают настолько регулярно, что на подобное уже никто не обращает особого внимания.

Однако историей Лобина заинтересовался латвийский оппозиционный журналист и правозащитник Владимир Линдерман. Это человек, имеющий за спиной богатейший опыт противостояния националистическому режиму и неоднократно оказывавшийся под судом — как раз на данный момент ему грозит тюремный срок за сотрудничество с российской прессой, а также за «оправдание российской агрессии» и «возбуждение ненависти к латышам и украинцам».

Линдерман, который в течение многих лет старается помогать политическим заключенным, обладает огромным багажом знаний о грязных приемах, используемых спецслужбами стран Балтии. И, по его словам, он сразу обратил внимание на «белые нитки», вылезающие из дела Лобина.

Итак, с точки зрения эстонской полиции безопасности (КаПо), Игорь Лобин сотрудничал с ФСБ уже в течение восьми лет. Но что же сотрудники КаПо обнаружили при обыске? Во-первых, «множество различных курток, толстовок, шарфов и футболок с российской символикой». А также — это подчеркнуто в публикации — одну шапку. Ну и, наконец, ручку, открытку и конверт с символами России.

Однако самыми «страшными» доказательствами стали «российские флаги, значки, ленты, эмблемы, наклейки, магниты, вымпелы, грамоты», а также бумажка с надписью «Крым — наш» и изображение серпа и молота в рамке.

Настоящую причину ареста Лобина долго искать не надо.

Его истинным «преступлением» стала общественная деятельность. Во-первых, он в свое время имел отношение к организации «Бессмертного полка»; во-вторых, занимался восстановлением памятников советским воинам; в-третьих, собирал подписи против уничтожения советского мемориального наследия. По этой причине он и попал в число «подозрительных».

Ссылаясь на личный опыт, Линдерман описывает общую схему фабрикации подобных дел.

«Человек занимался общественной деятельностью, ездил в Россию, сотрудничал с какой-нибудь российской организацией. Получал от них раз в год бесплатно рулон георгиевской ленты или значки. Полиция безопасности могла прихватить и за такую безобидную деятельность, но это ей неинтересно. Потому что есть политический заказ на «русских шпионов», — отмечает эксперт.

Таким образом, стараниями прибалтийских «охранок» общественные активисты превращаются в «шпионов».

Обычно утверждается, что российскую организацию, с которой сотрудничал обвиняемый, «курирует ФСБ». А раз уже фигурирует спецслужба враждебного государства — вот тебе и статья.

«Лобин признал вину. Скорей всего, ему сказали: признаешься в шпионаже — получаешь пять лет и через четыре года выходишь по УДО. Идешь в несознанку — получаешь «десятку» и сидишь от звонка до звонка. Для прокурора главная выгода от сделки в том, что не надо предъявлять доказательства в суде. С доказательствами всегда проблема, особенно когда их нет», — заключает Владимир Линдерман.

Три года за вино

Однако зачастую «шпионом» может оказаться и совсем уж случайный человек, не имеющий перед националистическими режимами даже такой вины, как Лобин.

Так, 26 августа эстонский суд признал виновной в «разведывательной деятельности, направленной против Эстонской Республики», а также заодно и в «попытке нарушения санкций» 63-летнюю Эрну Моисееву.

Женщину пенсионного возраста, имеющую и российское, и эстонское гражданства, приговорили к трем годам лишения свободы. Она постоянно жила в приграничном городке Печоры Псковской области России, но регулярно ездила в Эстонию на работу — Моисеева трудилась в санатории поселка Вярска.

По версии прокуратуры, Моисеева в конце 2023 года вступила в общение с сотрудником ФСБ, которому передавала информацию о «лицах, представляющих интерес для российских спецслужб, а также о проживающих в Эстонии выходцах из РФ». Кроме того, она якобы получила задание «передавать сведения о военной технике, находящейся в Эстонии, и сотрудниках полиции».

Реальная же «вина» Моисеевой заключалась в том, что она в обход санкций пыталась вывезти в Россию семь бутылок дорогого вина стоимостью свыше 300 евро каждая. И, судя по всему, кто-то в КаПо решил получить лишнее звание, сделав обычную неудачливую контрабандистку «шпионкой».

Теперь пожилая женщина сидит в тюрьме, ее обязали оплатить процессуальные издержки в размере 3140,14 евро.

Поскольку даже в глазах эстонской «патриотической общественности» история Моисеевой выглядит не слишком убедительно, потребовались дополнительные разъяснения. По словам прокурора Трийну Олев-Аас, наивные люди часто думают, что российские спецслужбы интересуются только государственной тайной, но на самом деле для них важна любая крупица информации.

«Они отслеживают настроения в эстонском обществе и взгляды жителей, чтобы находить новых кандидатов для вербовки или осуществлять операции по влиянию. Поэтому даже незначительная на первый взгляд информация может иметь ключевое значение», — стращает прокурор.

При этом, однако, «за кадром» осталось самое главное: откуда сотрудница санатория могла знать о находящейся в Эстонии военной технике НАТО и о состоянии дел в эстонской полиции? Неужели она выпытывала эти сведения у клиентов санатория?

Шесть с половиной лет за «люкс»

Очень похожая история случилась и с жителем Нарвы Павлом Капустиным, которого в июле эстонский суд приговорил к шести с половиной годам тюрьмы.

Капустин — из числа бывших неграждан, впоследствии получивших российское гражданство. В последние годы он зарабатывал так называемым «тушканством», то есть тайком ввозил в Россию подсанкционные товары. Ему заказывали различные вещи класса «люкс», а Капустин организовывал их покупку и транспортировку в Россию.

Когда же этот аполитичный «фарцовщик» отказался в руках эстонских силовиков, чью-то голову осенила мысль сделать «шпионом» и его.

«Павел Капустин сознательно установил связь с ФСБ, собирал и передавал информацию и средства, представляющие интерес для российской спецслужбы», — сообщила прокуратура.

О какой же конкретно информации идет речь?

Летом 2022 года по приказу эстонского правительства в Нарве (абсолютное большинство ее горожан — русские и русскоязычные) был демонтирован мемориальный танк Т-34, а также еще ряд памятников советским воинам-освободителям. Тогда власти жестко предупредили нарвитян, что любые проявления недовольства будут жестоко пресекаться. Поэтому общественное недовольство ушло вглубь, на уровень кухонных разговоров.

Вот об этих-то разговорах якобы и сообщал ФСБ Павел Капустин.

По словам гособвинителя, «ФСБ нередко рассматривает пересекающих эстонско-российскую границу граждан как потенциальные объекты вербовки». В связи с этим КаПо «настоятельно не рекомендует ездить в страну-агрессор без крайней необходимости».

В свою очередь государственный прокурор Таави Перн подчеркивает: «Российские спецслужбы шантажируют тех людей, которые хотят своей деятельностью в РФ получить для себя какую-то выгоду».

В целом главная цель эстонской шпиономании легко просматривается.

Хватают главным образом людей, как-то связанных с Россией и регулярно ее посещающих. Эстонские власти, усердно строящие «железный занавес» на границе, давно уже дискутируют насчет того, стоит ли окончательно отгородиться от России на законодательном уровне — по образцу Финляндии.

Пока что политической воли на это у Таллина не хватает. Поэтому власти предпочитают действовать исподволь и внушить каждому жителю Эстонии мысль — ездить в Россию опасно, рискуешь оказаться «шпионом». И на часть населения такое запугивание действует.