Военнослужащие, которые с 1 августа и до 31 декабря заключат контракт для службы в зоне СВО, получат единовременно 400 тысяч рублей. Соответствующий указ 31 июля подписал президент Владимир Путин. Единовременная выплата распространяется на граждан России и иностранцев, которые подпишут контракт сроком на год и более.

Иван Шилов ИА Регнум

Помимо федеральных денег, предполагаются и региональные выплаты. В указе рекомендовано руководству субъектов федерации выделить из своего бюджета также по 400 тысяч рублей на контрактника.

В указе Путина также поясняется: новая федеральная выплата не будет суммироваться с установленной в ноябре 2022 года. Напомним, бойцам ВС РФ и Росгвардии, заключившим контракт с осени 2022 года, единовременно выплачивается по 195 тыс. рублей.

Решение президента связано не с каким-либо изменением задач в зоне СВО, а с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников спецоперации, пояснил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Прежде всего — это забота государства о тех людях, которые оставляют свою работу, оставляют семьи, и уходят на СВО. Конечно, здесь финансовая помощь очень необходима. Конечно, мы очень позитивно воспринимаем это решение», — сказала ИА Регнум руководитель Комитета семей воинов Отечества (КСВО), член Совета при президенте по правам человека Юлия Белехова.

По мнению собеседницы, решение о единовременных выплатах повлияет и на привлечение мужчин на контрактную службу. «Сегодня нужно привлекать профессиональных бойцов, которые будут защищать страну», — подчёркивает Белехова.

По её мнению, регионы последуют рекомендации в указе президента — и помимо федеральной выплаты контрактники получат и «местные». «Президент — национальный лидер, и если лидер принял решение и сделал, то и остальные сделают достаточно быстро и в полном объеме», — подчёркивает руководитель КСВО. Руководители регионов отозвались на президентский указ, объявив о размере дополнительных начислений: где-то это 400 тысяч, но в основном больше.

Например, в Смоленской области разовая выплата увеличена до 600 тыс. руб. Таким образом, 1 млн руб. будут получать смоленские добровольцы, заключившие до конца года контракт о прохождении военной службы. Также в пункте отбора бойцам выдают экипировку, необходимую на первое время. Кроме того, как заявил губернатор Василий Анохин, в регионе действует 40 мер поддержки участников СВО и их семей.

В Чувашской Республике региональная единовременная денежная выплата участникам СВО, заключившим контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года, составит 500 тысяч рублей, а в Кабардино-Балкарии контрактники разово получат на руки 1,5 млн рублей — «путинские» и региональные вместе.

В первую очередь, выплаты могут дополнительно замотивировать людей «с гражданки», заметил в беседе с ИА Регнум майор ВС РФ, который служит в одном из регионов Дальнего Востока. И не только их, выплаты вполне могут простимулировать офицеров и других военных, служащих по контракту в других регионах России, «передислоцироваться» в зону спецоперации.

«Определённая волна желающих пойти, думаю, будет. Не надо забывать, что очереди военных на поездки в зону СВО есть и на сегодняшний день. Когда военнослужащий туда едет, он привозит неплохие командировочные. Многие хотят поехать снова, выполнение задач их не страшит», — отмечает собеседник.

Опять-таки надо понимать, что служба в СВО, «вопреки представлению многих гражданских», это не обязательно служба на передовой, в зоне обстрелов и т.п., указывает майор. «В зоне СВО востребовано много военных специальностей и военных работ. Да, всё это будет связано с определённым риском для жизни, но, конечно, не в той степени, как у спецназовцев, у тех, кто работает на переднем крае», — отмечает собеседник ИА Регнум.

При этом, добавляет офицер, в очень многих случаях бойцы просили перевестись из ближайшего тыла именно в передовые части — «и здесь играли роль не деньги, а понимание необходимости защищать Родину». Для тех, кто принимает такое решение, финансовая сторона далеко не первична: важно осознание участия в большом деле помощи своей Родине, настоящей мужской работы и её нужности. Об этом говорит и всплеск интереса со стороны женщин: «выйти замуж за военного»— распространённый среди россиянок запрос в сфере онлайн-знакомств.

Таковым он был и до начала СВО, но за минувшие два года женские анкеты с заголовком «Ищу мужа-военнослужащего» стали появляться значительно чаще. На популярных платформах для знакомств и свиданий выделились отдельные разделы, предназначенные для поиска партнёров именно среди военных. Россиянки хотят видеть рядом с собой настоящего мужчину. А его обеспеченность — это знак уважения со стороны государства.

«Каждый военнослужащий, который отстаивает интересы России, должен быть уверен в том, что его семья будет обеспечена», — в свою очередь, сказал ИА Регнум доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Такое проявление заботы государства — вкупе с другими мерами поддержки — в целом укрепит армию, добавил собеседник.

Этих мер в последнее время было принято немало: от квот при поступлении и льготной ипотеки, до собственно повышений компенсации бойцам.

Президент, напомним, в начале года поручил правительству ускорить принятие новых льгот и выплат участникам СВО.

В мае рабочая группа под руководством секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака представила лидеру страны доклад с набором инициатив — в том числе речь шла о нормах выделения бесплатных участков земли бойцам. 18 июня Путин на встрече со специалистами, которые работают на Дальнем Востоке, сообщил — программу ипотеки в этих регионах распространят и на участников СВО.

23 июля Госдума приняла в третьем чтении закон, защищающий выплаты за участие в специальной военной операции на Украине от списания при банкротстве граждан.

Нынешний указ президента о выплатах — не только одна из важных мер федеральной поддержки в ряду прочих. Она устанавливает и похожие правила игры для регионов. На это в комментарии ИА Регнум обратил внимание политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Ранее эксперты и общественники обращали внимание на то, что в разных регионах были разные стартовые условия: где-то выплаты были больше, где-то меньше. И это несправедливо. Президент своим решением эту несправедливость убрал. Теперь для всех будут приблизительно одинаковые стартовые условия», — указал эксперт.

Ранее, 4 июля замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, на совещании по доукомплектованию ВС России контрактниками, привёл данные: с начала этого года более 190 тысяч россиян заключили контракт с Минобороны.

Темп набора в объединённую группу войск — около 1 тысячи человек в день, отметил тогда Медведев. «В целом задача, поставленная президентом по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах объединённой группировки войск в 2024 году, выполняется», — констатировал зампред Совбеза.

При этом напомним, что 1 июня президент на встрече с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой (ныне — заместитель министра обороны) отметил: «Выполнение задач на передней линии, на линии фронта — это, конечно, первоочередные вещи. Но если люди не чувствуют заботы со стороны государства, то тогда и эти задачи решать сложнее. Это всё в одном комплексе». Участники СВО должны чувствовать поддержку государства, подчеркнул Верховный главнокомандующий.