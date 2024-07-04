Москва, 4 июля, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Порядка 190 тысяч граждан России заключили контракт с Минобороны с начала 2024 года, заявил 4 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования российских вооружённых сил контрактниками.

РИА Новости

По его словам, среднесуточный темп набора в объединённую группу войск составляет около тысячи человек.

«В целом задача, поставленная президентом по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в интересах объединённой группировки войск в 2024 году, выполняется», — сказал зампред Совбеза.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 28 июня подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту в зоне СВО.

Министр обороны России Андрей Белоусов 14 мая заявил на пленарном заседании Совфеда, что в стране не идёт речи о мобилизации. При этом важным остаётся вопрос комплектования Вооружённых сил. Он пояснил, что нужны плановые меры и процесс уже запустили. Это и призыв, и контрактование, что особенно важно.

3 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что рост количества желающих заключить контракт на службу в рядах Вооружённых сил России является лишним свидетельством высокой степени мобилизации общества и его консолидации вокруг президента, а также задач СВО.