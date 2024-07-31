Москва, 31 июля, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина увеличить до 400 тыс. рублей единовременную выплату заключившим контракт на участие в специальной военной операции связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО, заявил 31 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИА Регнум

«Нет, это не связано [с изменением задач в зоне СВО]», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА Регнум, военнослужащие, заключившие с 1 августа и до конца года контракт для службы в зоне специальной военной операции, получат единовременную выплату в 400 тыс. рублей, соответствующий указ 31 июля подписал президент России Владимир Путин.

Выплата устанавливается для граждан России и иностранцев, которые заключили контракт с Вооружёнными силами РФ с 1 августа по 31 декабря 2024 года сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции.

При этом руководству российских регионов также рекомендовано установить собственную выплату в размере 400 тыс. рублей за счёт местного бюджета.