Москва, 28 июня, 2024, 13:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военным, проходящим службу по контракту в зоне СВО.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Установить военнослужащим, заключившим контракт о прохождении военной службы начиная с 24 февраля 2022 года и принимавшим участие в специальной военной операции <…> дополнительно к денежному довольствованию ежемесячную компенсационную выплату в размере 100 процентов пенсии за выслугу лет», — следует из указа президента.

Глава государства также поручил правительству в двухмесячный срок определить порядок осуществления компенсации военным-контрактникам.

Путин поручил осуществлять ежемесячную компенсацию в том числе в случае, если военнослужащие выведены из состава воинских частей для восстановления или обучения не более чем в течение трёх месяцев, находятся на лечении не более одного месяца, находятся в основном отпуске не более 30 суток, направлены в служебные командировки в течение не более 10 суток.

Указ вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске 14 июня заявил, что в зоне специальной военной операции находится почти 700 тысяч российских военных. Глава государства призвал в первую очередь беречь на СВО людей, а не только боекомплект.

Премьер-министр Михаил Мишустин 27 июня сообщил, что участникам спецоперации в Запорожской и Херсонской областях предоставят статус ветеранов боевых действий. Речь идёт не только о военнослужащих и добровольцах, но и о гражданском персонале Вооружённых сил, врачах, военкорах и работниках структур, которые помогали наладить жизнь в новых регионах.