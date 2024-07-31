Москва, 31 июля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Новая выплата для военнослужащих, заключивших контракт для участия в СВО, является необходимой и важной мерой поддержки участников спецоперации. Об этом 31 июля корреспонденту ИА Регнум заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, комментируя соответствующий указ президента России Владимира Путина.

Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Российский лидер подписал указ, согласно которому военнослужащие, заключившие с 1 августа и до конца года контракт для службы в зоне специальной военной операции, получат единовременную выплату в 400 тыс. рублей. При этом руководству российских регионов также рекомендовано установить собственную выплату в размере 400 тыс. рублей за счёт местного бюджета.

«Это ещё одна важная мера поддержки военнослужащих. Каждый военнослужащий, который отстаивает интересы России, должен быть уверен в том, что его семья будет обеспечена. Эта мера будет способствовать укреплению Вооружённых сил России», — подчеркнул Глазунов.

В свою очередь политолог, доцент Финансового Университета при Правительстве РФ, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов отметил, что эта мера является логическим продолжением и развитием политики президента России на поддержку участников спецоперации и их семей. Она справедливо выравнивает стартовые условия для добровольцев.

«Ранее эксперты и общественники обращали внимание на то, что в разных регионах были разные стартовые условия: где-то выплаты были больше, где-то меньше. И это несправедливо. Президент своим решением эту несправедливость убрал. Теперь для всех будут приблизительно одинаковые стартовые условия», — пояснил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, выплата устанавливается для граждан России и иностранцев, которые заключили контракт с Вооружёнными силами РФ с 1 августа по 31 декабря 2024 года сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции.

Как отмечается в указе, новая федеральная выплата не будет суммироваться с установленной в ноябре 2022 года. Военнослужащим ВС РФ и Росгвардии, заключившим контракт с осени 2022 года, единовременно выплачивается по 195 тыс. рублей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение президента России Владимира Путина увеличить до 400 тыс. рублей единовременную выплату заключившим контракт на участие в специальной военной операции связано с непрекращающимися шагами и мерами по поддержке участников СВО.

4 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования российских вооружённых сил контрактниками заявил, что порядка 190 тыс. граждан России заключили контракт с Минобороны с начала 2024 года.

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что рост количества желающих заключить контракт на службу в рядах Вооружённых сил России является лишним свидетельством высокой степени мобилизации общества и его консолидации вокруг президента, а также задач СВО.