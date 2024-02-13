Москва, 13 февраля, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ускорению предоставления льгот и выплат участникам специальной военной операции.

Алексей Майшев/РИА Новости

Поручение дано по итогам большой пресс-конференции и прямой линии президента, которая состоялась 14 декабря 2023 года. Правительство должно предоставить доклад в срок до 1 марта.

«Проанализировать нормативно-правовую базу и правоприменительную практику в части, касающейся предоставления льгот, выплат и оформления документов участникам специальной военной операции, и представить предложения по ускорению и оптимизации соответствующих процедур», — сказано в перечне поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года Владимир Путин пообещал решить проблему с социальными выплатами, когда братья и сёстры погибших участников спецоперации получают пособия, а их дети после 23 лет — нет.

Также в январе 2024 года по итогам встречи с членами семей погибших участников СВО глава государства поручил перечислять выплаты семьям погибших бойцов специальной военной операции в срок не более трёх месяцев.

В декабре 2023 года президент предложил принять поправки в закон, чтобы добровольцы СВО получали ту же поддержку, что и остальные участники специальной военной операции.

Участники СВО имеют следующие льготы: их трудовые договоры приостанавливаются, но не прекращаются, этот период идёт в стаж, рабочее место и социально-трудовые гарантии сохраняются. Бойцам положена скидка 50% на оплату ЖКХ, пользование всеми видами услуг организаций связи, культуры и физкультурно-спортивных организаций, право на приобретение билетов на все виды транспорта вне очереди, бесплатное санаторно-курортное лечение с оплатой проезда и другие.

Власти 85 регионов России установили и дополнительные меры соцподдержки. Наиболее распространённые из них — единовременные выплаты в размере до полумиллиона рублей, ежемесячные доплаты на период военной службы до 70 тыс. рублей, освобождение от транспортного налога. Льготы положены и детям бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Также 13 февраля президент поручил в срок до 15 мая создать в Белгородской области особую экономическую зону, продолжить работу по модернизации первичного звена здравоохранения и распространить льготную ипотеку в регионах, вернувшихся в состав России в 2022 году, на вторичный рынок жилья. Поручения были также даны по итогам совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции Владимира Путина.