Жительнице Ростовской области Веронике 36 лет, она никогда не была замужем. Женщина несколько раз пыталась построить отношения — с коллегами, знакомыми, братом подруги, но все мужчины казались ей пассивными и нерешительными.

ИА Регнум

Теперь же Вероника (имя собеседницы ИА Регнум изменено по её просьбе) ищет мужчину в сообществе для знакомств с военными.

«Я хочу, чтобы моя любовь была немодной, несовременной, традиционной. В мегаполисе работа отнимает всё свободное время, я не знаю, где и как люди знакомятся сейчас, если не в интернете», — рассказывает женщина.

В детстве, признаётся она, мечтала о муже-пожарном, но с годами передумала — теперь её привлекают военные. Особенно те, кто «на фронте закалился, выбросил из головы все глупости, стал настоящим мужиком».

«Настоящие мужчины», заявляет собеседница ИА Регнум, обязательно ходят в форме, имеют безупречную осанку и похожи на гусаров из кино. А главное — хотят построить традиционные отношения и семью: много детей, ласковая жена-домохозяйка. А еще такой мужчина никогда не предложит девушке оплатить пополам счёт в ресторане.

«Мне кажется, все сошли с ума, но я действительно не могу найти в нашей «мирной жизни» мужчину, которому нужна была бы жена, а не сожительница с таким же набором функций и обязанностей. А смотришь на фото военных, хотя их и публикуют так немного, и не важно, какой он — высокий или нет, брюнет или блондин, сразу видишь — гусар, защитник!» — объясняет девушка.

Вероника ищет партнёра на разных платформах уже несколько месяцев, дважды встречалась с заинтересовавшими ее мужчинами, но пока неудачно. Что именно не понравилось, девушка рассказать отказалась.

Она уверена: женщины, которые хотят таких же отношений, что и она, обладают главным качеством, которого нет у других, — умеют верно ждать своих мужчин и встречать их с радостью и любовью. А это стоит ценить, считает Вероника.

Камуфляжная эстетика

«Выйти замуж за военного» — распространённый среди россиянок запрос в сфере онлайн-знакомств. Таковым он был и до начала СВО, но за минувшие два года женские анкеты с заголовком «Ищу мужа-военнослужащего!» стали появляться значительно чаще. На популярных платформах для знакомств и свиданий выделились отдельные разделы, предназначенные для поиска партнёров именно среди военных.

При этом в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте» и на разных сайтах всегда уточняется: здесь женщины ищут не только военнослужащих, но и спасателей, пожарных, разведчиков — «мужчин в форме и на государственной службе».

С первого взгляда женские анкеты и общение в специальных чатах создают впечатление романтической мечты об особой, «камуфляжной» эстетике. Многие девушки и женщины пишут, что, во-первых, мужчина в форме всегда красив, во-вторых, он точно ответственный и надёжный, «защищает Родину и других — значит всегда защитит и меня», а в-третьих, скорее всего, ведёт здоровый образ жизни, не будет пить — и дети будут здоровыми.

И еще один частый запрос: если у женщины отец был военным, значит и муж должен быть при погонах — «лучше всю жизнь в казармах, чем с безответственным столичным мальчиком».

Также многие девушки пишут, что готовы ждать любимого из долгих командировок. Дамы уверены: в разлуке любовь крепнет, а в каждой встрече проявляется больше любви, чем в рутинной совместной жизни.

При этом если на других платформах люди обычно относятся к безопасности в сети небрежно, в чатах для военных ситуация иная: администраторы напоминают, что находящимся на фронте или в отпуске мужчинам не стоит писать с открытых страниц, присылать фотографии документов, называть номер подразделения. Ведь «заинтересованной в знакомстве девушкой» момент может оказаться, например, сотрудник ГУР МО Украины.

Существует и другая опасность — мошенники. Мужчинам категорически не советуют отправлять новым знакомым деньги на билеты или что-то другое.

«Жена военного — желанный статус, но это не о любви»

Авторы книг и статей о популярной психологии давно бьют в набат о «кризисе маскулинности», о том, что женщины в поисках традиционной семьи готовы связываться с заключенными, радикалами, кем угодно, лишь бы рядом оказался мужчина, сам принимающий решения: «за которым как за каменной стеной».

Многими дамами, ищущими возлюбленного среди участников СВО, движут искреннее чувство патриотизма, желание поддержать, помочь. Из этих чувств потом рождается и любовь. Но бывает и менее очевидная мотивация, рассказывает ИА Регнум психолог, автор книги «Я знаю, как будет лучше для тебя!» Владислав Кочерыжкин.

«Это когда профессия, статус, должность или иная характеристика выводится в приоритет. По этому принципу девушки выбирали мужей среди рабочих, потом среди представителей организованной преступности, далее наблюдался спрос на силовиков и госслужащих, теперь в социальных сетях мы видим желание познакомиться с участниками СВО, сотрудниками МВД, ФСБ», — говорит психолог.

В этом случае, подчёркивает он, неправильно говорить о любви и даже влюбленности. Девушка знакомится не потому, что заинтересована в конкретном человеке: она сознательно или подсознательно хочет обрести одобряемый в обществе статус — «жена военного», «супруга участника боевых действий», «спутница защитника Родины».

Выбор мужа по критериям не всегда заканчивается крахом, но и к счастью приводит редко, предупреждает Кочерыжкин. Мужчинам он советует понимать, что в подобных случаях женщина зачастую ищет именно «ярлык».

«Одобрение статуса женщины со стороны общества может снизиться, а источники угроз однажды изменятся. Тогда придётся либо соответствовать новым требованиям спутницы, либо мириться с расставанием. Подобный способ поиска партнёра довольно часто приводит к изменам в паре, это тоже нужно иметь в виду», — сообщил собеседник ИА Регнум.

Не стоит забывать и о деньгах. Как ни цинично звучит, но солидные зарплаты военных нередко привлекают девушек и женщин, особенно в провинции. Теперь найти мужа-миллионера можно и среди участников СВО.

Ищут героя или его деньги

Нет единого сценария, по которому развиваются отношения с военными, рассказывает ИА Регнум психолог Татьяна Белкина, работающая с адаптацией военнослужащих. Никакой статистики на этот счёт нет. Но можно выделить наиболее распространённые ситуации, отмечает Белкина.

«Для многих женщин военный — это возвышенный романтизированный образ, хочется быть женой героя. Среди военных ведь тоже люди разные, есть неженатые, а есть те, чьи браки распадаются.

Отсутствие военного дома вообще — лакмусовая бумажка, муж и жена порой отвыкают друг от друга, разводятся, у него появляются другие женщины. Они ведь там находятся в чисто мужском обществе, поэтому и биологически, и эмоционально очень падки на женскую нежность. Тем более когда женщина подпитывает их эмоционально, говорит, что он герой», — объясняет психолог.

В этих случаях, когда мотивы для знакомства искренни, дело нередко доходит до свадьбы. Причём очень быстро: многие военные, отмечает Белкина, спешат расписаться, чтобы возлюбленная в случае их гибели не осталась без помощи.

Но и с меркантильными мотивами военнослужащие сталкиваются нередко, признаёт психолог.

«Наши мальчишки рассказывали историю: у женщины муж ушёл на СВО, погиб, она получила компенсацию, и очень приличную. Познакомилась с другим мужчиной, он тоже погиб, и снова — компенсация. Ну и ей… понравилось. Теперь она целенаправленно ищет именно СВОшника. И она такая не одна в России», — рассказывает Татьяна.

Третий же распространенный мотив, о котором психолог знает не понаслышке, а из своей собственной семьи — пример отца, дедушки, брата. Муж Белкиной служит в СВО добровольцем, а их дочь поставила жениху условие: её муж будет только военным. Теперь парень заканчивает магистратуру и собирается в армию.