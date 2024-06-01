Москва, 1 июня, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Выполнение задач на линии фронта — это первоочередные задачи, но участники спецоперации должны чувствовать поддержку государства, это не менее важно, заявил 1 июня президент России Владимир Путин.

Александр Река/ТАСС

«Выполнение задач на передней линии, на линии фронта — это, конечно, первоочередные вещи. Но если люди не чувствуют заботы со стороны государства, то тогда и эти задачи решать сложнее. Это всё в одном комплексе», — заявил президент на встрече с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой.

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На встрече Путин поблагодарил команду фонда за работу. Как уточнил глава государства, в организации работают более 3,5 тысячи координаторов, которые трудятся не за заработную плату. В свою очередь Цивилёва отметила, что и ветераны, и члены их семей поддержали решение о создании фонда, назвав его своевременным и важным. Она добавила, что фонд помогает военным вернуться к мирной жизни, а также минимизировать бюрократические проволочки, с которым они могу столкнуться.

В декабре 2023 года российский лидер заявил, что от боевой работы участников СВО многое зависит. Он подчеркнул, что бойцов спецоперации необходимо беречь. Президент также заявлял, что у всех участников СВО должны быть равные социальные права и льготы. Все участники спецоперации, по словам президента, должны быть в равных условиях, независимо от того, из какого региона их призвали.

Российский лидер также отмечал важность полномерной поддержки семей военнослужащих — участников спецоперации. Он призвал не жадничать в вопросах поддержки семей бойцов СВО.

Путин 14 декабря отметил хорошую работу фонда поддержки участников СВО. Во время прямой линии президент предложил расширить контроль фонда за выделяемыми средствами, в том числе на реабилитацию бойцов. Глава государства поблагодарил россиян, добровольно помогающих военным на фронте, направляя им пожертвования.