Якутск, 18 июня, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Программа дальневосточной ипотеки продолжит действовать и распространится на участников военной спецоперации на Украине. Об этом президент России Владимир Путин заявил 18 июня на встрече со специалистами, работающими на Дальнем Востоке.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

«Сохранили ипотеку под 2%, и будем держать её в таком качестве, в таком виде… И мы её расширяем, кстати говоря, в том числе и на участников СВО», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что власти продолжат принимать меры по привлечению специалистов в регион, который активно развивается. Здесь будут создавать привлекательные условия для врачей, преподавателей, работников культуры, сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин поручил распространить программу дальневосточной и арктической ипотеки на участников спецоперации. Это было указано в перечне поручений по итогам рабочей поездки президента в Архангельскую область в декабре 2023 года.

В ноябре 2023 года правительство дополнительно направило 95 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование «Льготной», «Дальневосточной» и «Семейной» ипотечных программ. По итогам Восточного экономического форума Путин дал ряд поручений. Среди них — распространить дальневосточную ипотеку на сотрудников ВПК, находящихся в регионах Дальневосточного федерального округа и Арктики.

Помимо этого, живущие в арктической зоне россияне получили возможность взять кредит по льготной ставке 2% на строительство или покупку жилья. Это стало возможным благодаря расширению программы «Дальневосточная ипотека» на данный регион. Максимальная сумма кредита по «Арктической» ипотеке составила 6 млн рублей. Программа стала доступна для врачей и учителей, проработавших в Арктике не менее пяти лет, молодых семей не старше 35 лет, а также одиноких родителей, на воспитании у которых находится ребёнок в возрасте до 18 лет включительно.