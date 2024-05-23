Москва, 23 мая, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Очередной доклад рабочей группы по СВО направлен президенту РФ. В документе отражены новые имущественные, а также социальные гарантии для бойцов и их семей.

ER.ru Андрей Турчак

Как рассказал глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, одной из ключевых инициатив является уточнение норм выделения бесплатных земельных участков для участников СВО. Об этом пишет mkset.ru.

Он добавил, что нынешнее законодательство предусматривает, что получить землю от государства безвозмездно можно только лишь один раз и по одному основанию. По его мнению, эта норма существенно ограничивает права воспитанников из многодетных семей, участвующих в СВО, которые ранее уже получали долю в родительском участке.

Также предлагается освободить участников СВО от выплаты процентов по ипотечному кредиту, поскольку в настоящее время заморозка процентной ставки на период кредитных каникул для бойцов действует по другим видам кредитов, за исключением жилищных.

Рабочая группа предлагает освободить ветеранов боевых действий и от уплаты госпошлины за регистрацию в качестве юрлица либо ИП. Отмечается, что данная норма также должна быть распространена и на жен бойцов.

В документе добавлена возможность ополченцам ЛДНР, демобилизованным по ранению до 2022 года, повторно пройти военно-врачебные комиссии. Турчак пояснил, что многие из них считаются уволенными со службы на основании «общего заболевания», а эта формулировка лишает их возможности обрести статус инвалида боевых действий, а также других выплат и льгот.

Рабочая группа выступает и за упрощение процедуры получения гражданства иностранцами, которые имеют статус ветерана боевых действий и государственные награды РФ. Их также необходимо включить в нацпроект по предпринимательству и обучающие программы для ветеранов спецоперации.

Как пишет сайт er.ru, Турчак также доложил Владимиру Путину и о реализации ранее подготовленных рабочей группой предложений.

В частности, он отметил, что нижней палатой приняты законы о распространении льгот, положенных Героям РФ и героям СССР, на членов их семей, также закон о новых ежемесячных выплатах кавалерам ордена Святого Георгия. Приняты поправки, позволяющие получать одновременно две пенсии семьям погибших участников СВО, воспитывающим детей до 23 лет.