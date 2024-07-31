Москва, 31 июля, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Военнослужащие, заключившие с 1 августа и до конца года контракт для службы в зоне специальной военной операции, получат единовременную выплату в 400 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Выплата устанавливается для граждан России и иностранцев, которые заключили контракт с Вооружёнными силами РФ с 1 августа по 31 декабря 2024 года сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции.

При этом руководству российских регионов также рекомендовано установить собственную выплату в размере 400 тыс. рублей за счёт местного бюджета.

Как отмечается в указе, новая федеральная выплата не будет суммироваться с установленной в ноябре 2022 года. Военнослужащим ВС РФ и Росгвардии, заключившим контракт с осени 2022 года, единовременно выплачивается по 195 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, 4 июля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам доукомплектования российских вооружённых сил контрактниками заявил, что порядка 190 тыс. граждан России заключили контракт с Минобороны с начала 2024 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что рост количества желающих заключить контракт на службу в рядах Вооружённых сил России является лишним свидетельством высокой степени мобилизации общества и его консолидации вокруг президента, а также задач СВО.