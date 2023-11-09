В истории с гипотетическим пятым расширением Евросоюза, в которое — так же гипотетически — может попасть Украина, наконец-то произошли подвижки.

Иван Шилов ИА Регнум Урсула фон дер Ляйен

Еврокомиссия рекомендовала Евросовету начать формальные переговоры с тремя странами, которые в 2022 году получили статус кандидатов на вступление в ЕС: с Боснией и Герцеговиной, Молдавией и с Украиной, ставшей кандидатом в ускоренном порядке. Грузии, которая наряду с самопровозглашённым Косово числится «потенциальным кандидатом», предложено дать полноценный кандидатский статус.

Об этом говорится в докладе, который ведомство Урсулы фон дер Ляйен опубликовало 8 ноября.

Фон дер Ляйен назвала день, в который ЕК рекомендовала дать старт переговорам с Украиной, «историческим».

«История Украины и всей Европы сделала правильный шаг», — тут же подхватил Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина заслуживает членства как своей защитой европейских ценностей, так и развитием государственных институтов. Зеленский уже дал распоряжения кабинету Дениса Шмыгаля для подготовки к переговорам о членстве Киева в ЕС.

Но и глава ЕК, и глава киевского режима очевидно поторопились ставить историческую точку (или хотя бы «историческую запятую») в истории евроинтеграции Украины.

Сама же фон дер Ляйен уточнила: на практике вопрос решится 14–15 декабря на саммите ЕС. Где, добавим, вполне вероятно, не все страны-члены выскажут удовлетворение по поводу «исторического решения» Брюсселя.

Трое на баррикаде

Кандидатство, как известно, не обеспечивает гарантированного вступления в ЕС или даже более-менее скорого и безболезненного процесса вступления. Так, Хорватия шла по «европейскому пути» десять лет, с 2003-го по 2013-й.

Классический антипример — Турция. Она в далёком 1963 году подписала соглашение об ассоциации ещё с Европейским экономическим сообществом (аналог соглашения об ассоциации Украины и ЕС 2014 года). В кандидатах в ЕС Турция ходит с 1999 года, и прогресса явно не предвидится. Черногория, активно рвущаяся в ЕС, ждёт своей участи с 2010 года, почти столько же, сколько сомневающаяся в европейском выборе Сербия (кандидат с 2012 года).

Вступление в Евросоюз требует единогласного одобрения всех стран на каждом этапе, а рекомендация ЕК является лишь частью долгого процесса, когда в течение нескольких лет прогресс стран-кандидатов будет оцениваться по различным показателям.

Но первый же «риф» на этом пути — декабрьский саммит. Уже можно ожидать более чем сильных возражений от двух стран — членов ЕС.

«На Украине война, не соблюдаются свобода СМИ и слова, выборы не проводят. Поэтому было бы абсурдно в таких условиях принимать решение о том, как работают институты верховенства права на Украине», — напомнил очевидные вещи глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Венгерский премьер Виктор Орбан полуофициально считается главным препятствием на «европейском шляху» Украины.

Далее в духе нового враждебного курса Варшавы в отношении Киева высказался польский МИД, подняв старые и вполне очевидные исторические обиды.

Пока не будет окончательно решён вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни, Украине не стоит мечтать о присоединении к Евросоюзу, объявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский.

Как уже отмечало ИА Регнум, исторические претензии Варшавы — это лишь повод. У Польши, как и у Венгрии, всегда найдутся актуальные аргументы против приема «молодой украинской европейской демократии» в ЕС.

Действующие польские власти, показательно защищая национальное крестьянство, вполне могут потребовать от Киева прекратить демпинговать на европейском сельскохозяйственном рынке.

Также показательно, что «историческое решение» фон дел Ляйен было озвучено на фоне протестов польских дальнобойщиков, требующих оградить их от конкуренции с коллегами с Украины. «Дальнобои» будут блокировать польско-украинскую границу до 2024 года, то есть во время декабрьского саммита представителям Анджея Дуды придётся учитывать и отстаивать водителей.

Будапешт же, скорее всего, выступит в духе политики «своих не бросаем». Евросоюз не заинтересован защите прав закарпатских мадьяр, поэтому Венгрии остаётся только использовать право вето — как в ЕС, так и в НАТО, заявлял РИА Новости лидер партии «Наша родина» Ласло Тороцкаи. Но главным защитником разделённых границами соотечественников является лидер консервативно-националистической партии ФИДЕС, премьер Орбан.

«Может и Словакия подключиться, у нее тоже есть граница с Украиной», — напомнил ИА Регнум директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Настроения внутри ЕС переменчивы, что хорошо демонстрирует пример Братиславы, где новое правительство Роберта Фицо считается антиукраинским или по крайней мере «украиноскептичным».

Нельзя исключать, что против выступит не только «троица» Венгрии, Словакии и Польши.

Возможно, что и недавние горячие сторонники Киева найдут и другие весомые аргументы против вступления Украины в ЕС, полагает Топорнин. Например, Чехия и даже Прибалтика могут оказаться не в восторге от открытия своих рынков (в том числе рынков труда) для всё ещё многомиллионной Украины.

«Если примут Украину, то значительная часть субсидий Евросоюза будет перенаправлена с той же Польши на Киев. С финансовой точки зрения быть горячим сторонником Украины совершенно невыгодно сейчас», — добавил в комментарии ИА Регнум профессор кафедры мировых политических процессов факультета политологии МГИМО Олег Барабанов.

Противодействия отдельных стран ЕС — это лишь один из как минимум двух подводных камней на ожидаемом Украиной пути в ЕС.

Возражения по сути

Если же на декабрьском саммите будет получено добро, то «работа должна начаться немедленно», подчеркивает фон дер Ляйен. «Украина должна еще завершить некоторые реформы, и к марту мы сможем сообщить об их прогрессе», — огласила глава ЕК европейские планы.

«Некоторые реформы» подразумевают приведение в порядок антикоррупционного законодательства и принятие мер по борьбе с коррупцией, а также «деолигархизацию».

В тот же день, 8 ноября, глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов публично признал в эфире канала «Рада»: на Украине процветает бытовая коррупция. Страны ЕС «постоянно будут на это обращать наше внимание», цитировал Данилова ТАСС.

Киев якобы не скрывает ни одного факта коррупции, утверждает глава СНБО. Этот тезис совсем недавно — в середине октября — и притом публично (на проходившей в Киеве конференции National Media Talk 2023) опровергла главный редактор портала ZN. UA Юлия Мостова. С её слов, Зеленский не под запись потребовал от украинских СМИ замалчивать факты коррупции в стране, если журналистам станет известно о таковых, передаёт издание The New Voice.

В рейтинге восприятия коррупции за 2022 год, по версии иноагента Transparency International, Украина получила 33 баллов из 100. Столько же баллов, 33, получили Филиппины и Ангола, и это гораздо меньше показателей даже восточноевропейских стран ЕС. (Счёт ведется «с хвоста», в топе находится Сомали с 12 баллами, больше всего баллов, 90, у Дании). За военный 2022 год Украина прибавила один балл к коррупционности.

Предшественник Урсулы фон дер Ляйен на посту главы ЕК Жан-Клод Юнкер называл Украину насквозь коррумпированной и потому неспособной стать членом Евросоюза в скором времени.

Если Брюссель признает Киев внезапно излечившимся от хронической коррупции, то остаются другие требования.

Один из блоков: приведение в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии украинского законодательства о государственном языке и нацменьшинствах. Евросоюз «забудет» о вопиющем нарушении прав этнических русских и русскоговорящих на Украине. Так скорее всего и произойдёт — Еврокомиссия дала указание игнорировать русский вопрос на декабрьском саммите. Но останутся представители титульных наций ЕС — те же закарпатские венгры, а также румыны Северной Буковины, болгары Южной Бессарабии и галицкие поляки.

Издание The Economist отмечает, что у европейских столиц будет от 300 до 400 причин наложить вето на любого нового участника, включая Украину. «Сам процесс вступления очень долгий, там около 35 отраслевых тем, все из которых ЕС с Украиной нужно будет подробно обсуждать», — комментирует Олег Барабанов. Едва ли такой длинный список удастся согласовать с первого раза, особенно в свете повышенного внимания к Украине и другим странам «пятого расширения» (Молдавии и Боснии) со стороны многих членов Европейского Союза.

И, наконец, но не в последнюю очередь, в отличие от более-менее стабильной Боснии и от Молдавии (которая не контролирует всю территорию, но где возобновление приднестровской войны — лишь вероятность) Украина ведёт боевые действия против соседней страны, России. «Будет ли Крым частью единого рынка?» — передаёт рассуждения одного из европейских политиков The Economist.

Исходя из вышесказанного, «кандидатам 2022 года», и в первую очередь Украине, не стоит рассчитывать на какие-то льготы на пути евроинтеграции, полагает Топорнин. Они уже получили поблажку в виде статуса кандидатов. Для приема в ЕС им придется пройти через такие же жесткие процедуры и реформы, через которые прошли государства, ранее вступившие в ЕС, говорит эксперт.

Более того, в Европе признают, что для приема Украины и Молдавии в ЕС страны сообщества сначала должны реформировать сам Евросоюз.

«У нас идет внутренняя дискуссия, — признала фон дер Ляйен. — Мы также должны сами ответить на вопрос, что мы готовы сделать, чтобы принять страны, которые достигли необходимого уровня». Вопрос о «необходимом уровне», как уже говорилось выше, более чем дискуссионный.