После того как президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя 8 ноября фундированный доклад о расширении Европейского союза, заявила, что рекомендует начать переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС, из европейских столиц начала поступать реакция на это решение.

Иван Шилов ИА Регнум

В частности, откликнулся президент Польши Анджей Дуда. Он сообщил в соцсетях, что «расширение Евросоюза является одним из приоритетов польского председательства в Совете ЕС в 2025 году», и поэтому Дуда приветствует рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз.

Однако накануне заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Radio ZET поставил жесткое условие. По его словам, Украине без снятия темы об эксгумации жертв Волынской резни «не приходится мечтать о вступлении в ЕС». Как подчеркнул дипломат, без разрешения этого «спора» невозможно говорить о нахождении в одном союзе и долгосрочном примирении.

Учитывая, что Яблоньский, как и Дуда, связан с партией «Право и Справедливость» (PiS), которая, судя по всему, к концу этого года уступит власть трем оппозиционным блокам, возникают вопросы, кто именно, президент или уходящий замминистра, наиболее точно отражает позицию пока еще правящей партии.

Кадр из видео Павел Яблоньский

Но прежде раскроем важные нюансы заявления главы Еврокомиссии.

«Какой смысл вступать в переговоры о вступлении в ЕС с большой страной с населением 40 млн человек, которая в настоящее время сама по себе экономически нежизнеспособна и к тому же находится в состоянии войны с Россией? — спрашивает австрийская газета Der Standard и отвечает. — Рекомендация ЕК о начале переговоров является глубоко политическим решением».

Это «глубоко политическое решение» входит в клинч как с формальными правилами Евросоюза, так и с экономическими интересами существующих стран — членов ЕС. Эксперты называют несколько государств, которые, скорее всего, будут тормозить переговорный процесс с Украиной. Во-первых, Венгрия, Польша и Словакия.

Во-вторых, Франция. По крайней мере, замечает директор французского Института международных и стратегических отношений (IRIS) Паскаль Бонифас, «как только Украина войдет в состав Европейского союза, она дестабилизирует его, поглощая очень большую часть кредитов и выступая в качестве ретранслятора позиций США». В итоге ЕС утратит какие-либо шансы стать «глобальным игроком».

Это одна сторона медали. Но есть и вторая.

Определенные силы в Брюсселе используют украинский вопрос как таран, чтобы сломить сопротивление ряда европейских правительств реформе Евросоюза, превращающей его в централизованную сверхдержаву.

Так, одобрение идей реформаторов лишит страны — члены ЕС права налагать вето на то или иное решение Европейского совета, большие государства усилят свое влияние в Еврокомиссии и Европейском парламенте за счет малых, Брюссель возьмет под свой контроль внешнюю и оборонную политику, а также ряд других компетенций, принадлежащих сейчас национальным правительствам.

«Польше, восстановившей полный суверенитет менее четырех десятилетий назад, трудно с этим смириться. Удастся ли ей преодолеть свои глубокие страхи во имя геополитической революции, которую повлечет за собой принятие Украины в Евросоюз?» — задается вопросом газета Rzeczpospolita.

Ответ будет зависеть от того, кого попросят его дать.

По мнению сотрудника Вроцлавского университета Кароля Щульца, ключевая игра будет связана с Будапештом и Варшавой. Но если «Венгрию, как мафиозное государство на данный момент, можно купить соответствующими обещаниями», то в случае с Польшей «многое зависит от того, кто будет править в нашей стране».

«Право и Справедливость» неизменно отстаивает концепцию сохранения странами — членами ЕС суверенитета и независимости, выступая за «Европу наций» в противовес «Соединенным Штатам Европы». Что касается трех оппозиционных блоков, набравших на выборах в Сейм Польши в совокупности около 60% голосов, то с ними не всё так однозначно.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Польская крестьянская партия, входящая в коалицию «Третий путь», например, солидаризуется с PiS в деле отстаивания «Европы наций». Однако есть основания считать, что навстречу реформаторам Евросоюза пойдет «Гражданская платформа», чью главу Дональда Туска пророчат на пост нового премьер-министра Польши.

В этой ситуации заявление Яблоньского, связавшего согласие «Права и Справедливости» на присоединение Украины к ЕС с началом эксгумации жертв Волынской резни, выглядит попыткой PiS во время перехода в оппозицию максимально осложнить своим сменщикам из числа оппозиционных блоков как диалог с киевским режимом, так и участие в переговорах по вступлению Украины в ЕС. Даже если у президента Польши Анджея Дуды противоположное мнение.

Вместе с тем не стоит думать, что эксгумация жертв Волынской резни является чем-то принципиальным для «Права и Справедливости».

Партия разыгрывала эту тему во время первого срока правления (2015–2019 годы), когда украинским президентом был Петр Порошенко, которому глава PiS Ярослав Качиньский заявлял, что Украина с Бандерой в Европу не войдет.

Иначе Варшава вела себя с Владимиром Зеленским.

В апреле сего года во время визита в Польшу его с супругой ни Дуда, ни польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не настаивали особо на том, чтобы украинские государственные деятели извинились за Волынский геноцид и дали разрешение на проведение польскими командами эксгумации на местах братских могил.

Отношение к Волынской резне носит для большинства польских политиков, включая «Право и Справедливость», инструментальный характер. Поэтому публичное поднятие этой темы и ее раскрутка в медийном поле будет симптомом процессов, связанных с текущим польско-украинским диалогом, а также эксплуатацией украинского вопроса в игре Варшавы с Евросоюзом.