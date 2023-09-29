Министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро вчера, 28 сентября, в ходе пресс-конференции подтвердил ранее прозвучавшие «утечки» о некоторых итогах расследования падения 15 ноября 2022 года ракеты, убившей двух жителей польского села Пшеводув.

Иван Шилов ИА Регнум

Сразу после этого инцидента Варшава возложила ответственность за инцидент на Россию. Но потом позиция польских властей изменилась, они стали предполагать, что ракета-убийца имела украинское происхождение и была выпущена силами ПВО Украины. Киевский режим в этот момент категорически отрицал причастность украинских военных.

Как сообщал по горячим следам пресс-секретарь Национальной прокуратуры Польши Лукаш Лапчиньский, «разбирательство по делу об инциденте, произошедшем 15 ноября в деревне Пшеводув, ведет Мазовецкое региональное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве». В свою очередь официальный представитель ВВС Украины Юрий Игнат пообещал «максимальную поддержку в расследовании причин взрыва ракеты в Польше».

Различные польские политики и общественные деятели всё время, пока шло следствие, начали возлагать ответственность на киевский режим. Но только в начале этой недели стало известно, что их суждения имеют экспертное обоснование. Газета Rzeczpospolita, ссылаясь на свои источники, сообщила, что в заключении прокуратуры, получившем подтверждение Военного института технологии вооружений, говорится не только о безусловном «украинском происхождении» ракеты, но и удалось установить конкретное место и часть ПВО, которая ее выпустила.

И польские следователи сумели это выяснить практически самостоятельно. Если польские прокуроры «сотрудничали с Украиной по важным для нее делам, выезжали на Украину и проводили следственные действия даже с риском для собственного здоровья и жизни», то ответной любезности в «ракетном деле» не было, подчеркнул Зёбро.

«Я с грустью отмечаю, что в данном случае аналогичное отношение украинской стороны к польским следователям и нашим запросам отсутствует, и это продолжается уже несколько месяцев. Я не думаю, что это решения были приняты на уровне прокуратуры. Я думаю, что это скорее решения, принятые на высоком политическом уровне украинского государства», — заключил министр юстиции.

Такая оценка позволяет считать, что Варшава не оставит без правовых последствий гибель двух сельчан. Хотя сделать это будет ей трудно.

Комментируя расследование, военный правовед Веслав Гожджевич в интервью еженедельнику Polityka называл его целями выяснение «потенциальной ответственности тех, кто непосредственно виновен в гибели польских граждан в этом инциденте», а также «международную ответственность государства, которое можно назвать его виновником».

В случае с киевским режимом трудно надеяться на то, что он признает свою вину. Украина таким не славится. Так, она до сих пор отрицает юридическую ответственность за сбитый силами украинской ПВО во время учений 4 октября 2001 года пассажирский самолет Ту-154, направлявшийся из Тель-Авива в Новосибирск.

EPA/WOJTEK JARGILO POLAND OUT/ТАСС Польша. Пшеводув. Полицейские патрулируют местность. 15 ноября 2022 год

Рассуждая в ноябре прошлого года о том, кто должен компенсировать ущерб от падения ракеты в селе Пшеводув, польские правоведы высказывали мнение, что родственники жертв ракетного удара «могут рассчитывать на поддержку польского государства». Но добиться компенсации от непосредственного виновника будет сложно.

«Если будет подтверждено, что взрыв стал результатом действий ПВО Украины, то в контексте установления ответственности за ущерб нельзя не учитывать форс-мажорные обстоятельства, к которым, несомненно, относится война, за которую, в свою очередь, несомненно, несет ответственность российская сторона», — подсказывала киевскому режиму адвокат Ева Вонсович.

Но тогда между Варшавой и Киевом царила идиллия, чего не скажешь о нынешних конфликтах на польско-украинском треке.

Бывший советник президента Украины Алексей Арестович в этой ситуации советует Киеву выразить соболезнования родственникам погибших поляков, сказать, что у нас «общий враг», выплатить компенсацию, организовать целую кампанию по улучшению добрососедских отношений с акцентом на укрепление системы ПВО современными средствами. Правда, сам он не верит в то, что украинские власти пойдут на это.

Мяч сейчас на стороне киевского режима. Национальная прокуратура Польши направила Киеву запрос о предоставлении «юридической помощи». Чем там ответят?

Так вышло, что в тот день, когда Зёбро в ходе пресс-конференции рассказывал о неудовлетворительном сотрудничестве с украинскими коллегами, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Интерфакс-Украина» делился своими опасениями, связанными с Польшей.

Он назвал «стратегически угрожающим» активно раскручивающийся тезис «о якобы неблагодарности украинцев» польскому народу и польскому правительству. По словам Кулебы, его распространение в Польше может иметь чрезвычайно негативные последствия для безопасности — Европы в целом, поляков и украинцев.

Отказ киевского режима признать очевидное, свою вину за гибель двух поляков в селе Пшеводув, нежелание выплатить компенсации и принести извинения будет только усиливать в Польше тезис о «неблагодарности украинцев». Посмотрим, какие юридические действия предпримет и предпримет ли Варшава в ответ.