Брюссель, 8 ноября, 2023, 20:16 — ИА Регнум. Европейская комиссия (ЕК) не будет обращать внимание на ситуацию с русским языком при оценке готовности Украины к вступлению в ЕС, сообщил 8 ноября «РИА Новости» европейский чиновник в Брюсселе на условиях анонимности.

«Я буду предельно ясным: использование русского языка — это не то, на что Еврокомиссия будет обращать внимание», — сказал он.

По его словам, в Еврокомиссии заинтересованы в завершении на Украине реформы по закреплению прав венгров, румын и болгар согласно рекомендациям Венской комиссии, которые касаются государственного языка, СМИ и образования.

Европейский чиновник пояснил, что реформа в этом вопросе касается предоставления нацменьшинствам возможности частично получать образование на их языке, а также взаимодействовать с институтами и читать СМИ. Здесь страна должна найти баланс — об обучении полностью на собственно языке речь не идёт.

«Венская комиссия в этой связи требует от Украины адаптировать законодательство, вести диалог с нацменьшинствами, что страна и делает», — объяснил он.

Источник утверждает, что Киев уже сделал многое для внедрения этой реформы, остались лишь недостающие элементы.

Как передавало ИА Регнум, 8 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам».

Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз при соблюдении ряда условий. Отмечается, что для вступления в ЕС Украина должна завершить переговоры по реформированию политической, экономической, общественной и культурной жизни страны.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия утвердит текст рекомендации начать формальные переговоры с Украиной об условиях вхождения в состав Евросоюза. ЕК должна дать рекомендацию странам — членам ЕС начать формальные переговоры с Киевом после проведения реформ.

В октябре агентство Reuters написало, что на саммите лидеров Евросоюза, который состоится 14–15 декабря, вероятно, будет вынесено окончательное решение о членстве Украины в ЕС. Не исключено, что Киеву могут выдвинуть новые условия для вхождения в организацию.