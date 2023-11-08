Варшава, 8 ноября, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Пока не будет окончательно решён вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни, Украине не стоит мечтать о присоединении к Евросоюзу, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью польскому радио ZET.

Иван Шилов ИА Регнум

«Без решения этого вопроса не будет долгосрочного примирения с Украиной», — отметил он.

Министр подчеркнул, если Польша хочет быть в одном союзе со страной, с которой у неё есть серьёзный спор, его нужно для начала разрешить.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября представители Еврокомиссии встретились, чтобы завершить работу над текстом решения с рекомендацией формально начать переговоры о членстве Украины. В частности, ЕК даст рекомендацию странам — членам Евросоюза начать формальные переговоры с Киевом после проведения реформ и принятия правовых норм в части антикоррупционного законодательства, деолигархизации, а также защиты прав национальных меньшинств.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран, в том числе и Франции, настаивая на вступлении Украины в Евросоюз. Политик напомнил, что скоро ЕК опубликует отчёт, официально призывающий к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он считает, что Франции нужно выйти из Евросоюза, пока ещё не поздно.

Издание Politico отмечало, что Украина становится серьёзной проблемой для Европы. Автор материала обратил внимание на то, что поскольку дверь в НАТО закрыта для Украины, по крайней мере, пока продолжается конфликт, Евросоюзу неизбежно придётся нести ещё большее бремя за будущее этой страны.

Это связано с идеями европейских политиков о присоединении Украины к ЕС, при этом, как указал автор, чем больше разговоров идёт об этом, тем сложнее воплотить в жизнь эту идею.