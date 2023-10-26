Накануне саммита ЕС, который пройдёт в Брюсселе 26–27 октября, наконец определился его участник от Словакии. Премьером этой страны в четвёртый раз стал украиноскептик Роберт Фицо.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фицо

Хотя парламентские выборы в Словакии прошли ещё 30 сентября, президент страны Зузана Чапутова затягивала формирование нового правительства. Так, когда 11 октября был подписан меморандум о создании коалиции между партиями Smer-SD («Направление — социал-демократия») трижды экс-премьера Роберта Фицо, Hlas-SD («Голос — социал-демократия») ещё одного экс-премьера, Петера Пеллегрини, и SNS («Словацкая национальная партия») Андрея Данко, президент ушла на больничный.

При этом потенциальная коалиция опиралась на стабильное большинство в 79 мандатов (при минимально необходимых 76): у Smer-SD их 42, у Hlas-SD — 27, а у SNS — 10.

В прошлый понедельник, 16 октября, Smer-SD, Hlas-SD и SNS подписали уже официальное коалиционное соглашение — это было через две недели после того, как Роберт Фицо получил от президента Словакии мандат на формирование правительства. Однако процесс его утверждения и дальше оставался на паузе.

Как писало тогда словацкое издание Aktuality, отдельные министерские кандидатуры столкнулись с сопротивлением со стороны главы государства. По информации издания, Чапутова «готова уважать политические назначения, но готова вмешаться, если экспертиза кандидата или его предыдущая работа будут подвергнуты значительным сомнениям».

В первую очередь речь шла о скандально известном мэре городка Очова Рудольфе Гуляке, который прошел в парламент по спискам SNS и считался одним из кандидатов на должность главы министерства окружающей среды.

В прошлом Гуляк писал в социальных сетях, например, о том, что пожары в Греции были намеренно устроены, чтобы увеличить количество выбросов углекислого газа, или что медведи — это «биологическое оружие Брюсселя для уничтожения словацкой сельской местности». Против его кандидатуры выступили несколько экологических экспертов и неправительственных организаций.

Но на самом деле главная проблема была с кандидатом на пост министра иностранных дел.

В СМИ была запущена информация, что МИД страны может возглавить Мирослав Лайчак, который уже был главой словацкой дипломатии в правительствах Smer-SD в 2009–2010 и 2012–2020 годах. Однако Лайчак давно вошёл в высший эшелон брюссельской номенклатуры и ныне имеет «вечную работу» — является спецпредставителем ЕС по интеграции Западных Балкан.

То есть для Лайчака мнение Брюсселя (который давно заклеймил Роберта Фицо как «пророссийского и антиукраинского политика»), куда важнее позиции премьера одной из стран ЕС, даже если это его родная Словакия, а этот премьер — давний соратник.

Поэтому вряд ли Фицо приглашал такого представителя «европейского глубинного государства» в свой кабинет, как об этом писали словацкие СМИ, а скорее, отбивался от кандидатуры Лайчака. Об этом свидетельствует и сообщение агентства SITA от 18 октября о том, что Фицо даже готов сам временно занимать должности и премьер-министра, и главы МИД.

Эта информация лишь добавила беспокойства Киеву, который в значительной мере сам виноват в, мягко говоря, украиноскептической позиции Роберта Фицо.

Как написала 20 октября брюссельская редакция американского портала Politico, резкий отход лидера Smer-SD от решительно проукраинской позиции предыдущего правительства Словакии лишь частично основывается на исторической симпатии избирателей этой партии к России, поскольку есть также очень личная причина, почему Фицо не любит Украину.

Дело в том, что когда в январе 2009 года украинское правительство во главе с Юлией Тимошенко начало очередную «газовую войну» с Россией, Москва прекратила транспортировать газ в страны ЕС через украинскую территорию. Это повлекло за собой кризис в Словакии в разгар зимы.

«Отключение стоило словацкой экономике около 100 миллионов евро в день, поскольку заводы были вынуждены остановиться. Отчаянный Фицо позвонил Владимиру Путину, который в то время был премьер-министром РФ, и украинскому премьер-министру Юлии Тимошенко с просьбой возобновить поставки газа», — написало издание.

Ранним утром 14 января 2009 года словацкая делегация во главе с Фицо прибыла в Киев, чтобы встретиться с украинским правительством, но украинская сторона заставила словаков долго ждать. Через три часа после прибытия их наконец пригласили на встречу, на которой, к их удивлению, присутствовали представители прессы. Под объективами камер Тимошенко 20 минут ругала Фицо за то, что он принял сторону Москвы в газовом споре.

«Это была совершенно неприятная ситуация. Фицо был красный от гнева. Это была катастрофа. Его унизили», — сказал на условиях анонимности высокопоставленный словацкий чиновник, знающий о случившемся в 2009 году. «Потому определенные политические круги в Словакии не доверяют украинцам», — объяснил чиновник.

После этого словаки улетели в Москву, где их встретил Путин на тщательно продуманной церемонии, состоявшейся в роскошном Георгиевском зале Кремля.

«После этого Фицо начал занимать откровенно антиукраинскую позицию. Он сказал, что нам не нужно поддерживать украинцев, мы не нужны Украине, они не ведут с нами серьезные разговоры. Это личное», — заявил Politico Александр Дулеба, старший научный сотрудник Словацкой ассоциации внешней политики.

Фицо издавна симпатизировал Москве и Советскому Союзу, поэтому изменение политики основывается не только на его горьких воспоминаниях о том, как с ним поступили в Киеве в 2009 году. Но вышеописанные события действительно повлияли на него.

«Он точно помнит, что произошло в 2009 году», — сказал бывший министр иностранных дел Словакии Мирослав Влаховский на Татранском саммите GLOBSEC в начале октября 2023 года.

Примечательно, что 25 октября, когда президент Словакии Зузана Чапутова утвердила новый кабинет министров страны во главе с Робертом Фицо, она выразила надежду, что правительство «продолжит хорошие отношения с соседними странами, в частности с Украиной, которая находится в состоянии войны». В свою очередь, Фицо публично напомнил, что является премьер-министром уже в четвертый раз, и заявил, что новое правительство будет осуществлять «суверенную внешнюю политику».

При этом министром иностранных дел Словакии стал Юрай Бланар — бывший глава Жилинского края, который не имеет дипломатического образования и опыта. Ранее он называл СВО на Украине «конфликтом между Россией и США» и утверждал, что Киев «воюет против собственного народа». Бланар последовательно выступает против передачи оружия Киеву, как и Фицо, и много лет предан лидеру Smer-SD. Так что в некотором роде премьер и вправду будет главой словацкой дипломатии, хоть и неформальным.

Министерство обороны Словакии возглавил давний друг и однопартиец премьера Роберт Калиняк — бывший глава МВД страны, которого вынудили подать в отставку весной 2018 года после убийства словацкого журналиста Яна Куцяка. Политик был обвинен в коррупции, но в августе этого года Генеральная прокуратура Словакии сняла с него все обвинения.

Smer-SD также достались посты министров юстиции (Борис Суско), финансов (Ладислав Каменицкий), сельского хозяйства (Рихард Такач) и транспорта (Йозеф Раж). Последний является сыном лидера культовой чехословацкой рок-группы Elán, созданной ещё в 1968 году, но до сих собирающей множество зрителей в Чехии и Словакии. Йозеф Раж — близкий друг Роберта Калиняка, из-за чего в 2018 году не получил пост главы МВД в правительстве Петера Пеллегрини, тогда ещё члена партии Smer-SD.

Ныне же Пеллегрини является лидером созданной частью бывших соратников Фицо партии Hlas-SD, второго краеугольного камня новой словацкой правящей коалиции.

Сам он получил пост спикера парламента, а его соратники — сразу семь постов в правительстве. Из них стоит выделить единственного вице-премьера (по вопросам плана восстановления ЕС и работе с еврофондами) Петера Кмеца. Его биография куда больше подходит главе МИД: Кмец окончил МГИМО, в котором учился в 1985–1990 годах, и ранее он в основном посвящал себя внешнеполитическим темам, в частности, был послом Словакии в США.

Но главный «предохранитель», который смог получить в правительстве лидер Hlas-SD — это министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток. В прошлом он работал юристом в Управлении государственных материальных резервов, директором Департамента внутреннего управления министерства образования и руководителем аппарата правительства Петера Пеллегрини. Похоже, именно экс-премьер и будет реальным главой МВД.

Нынешний начальник полиции Словакии Стефан Хамран, которого Роберт Фицо в августе обвинил в организации «полицейского переворота», уже заявил об отставке. По словацким законам, глава МВД сам определяет кандидатуру главного полицейского страны, однако он должен пройти утверждение на публичных слушаниях в парламентском комитете по вопросам обороны и безопасности.

Стоит отметить, что этот комитет ныне возглавляет выдвиженец Smer-SD, бывший начальник полиции Тибор Гашпар. Так что назначение преемника Хамрана может стать первой проверкой новой коалиции на прочность, как и назначение нового главы словацкой спецслужбы (SIS). Предыдущего, Михала Алача, арестовали и отстранили от должности ещё в августе 2023 года.

По квоте Hlas-SD также назначены министры экономики (Дениса Сакова), труда и социальной защиты (Эрик Томаш), инвестиций и регионального развития (Рихард Раши), образования (Томаш Друкер) и здравоохранения (Зузана Долинкова).

Таким образом, партия Пеллегрини получила под контроль ведомства, распоряжающиеся львиной долей бюджета и влияющие на большое число избирателей.

SNS формально получила три министерских поста, но фактически — два, поскольку новое министерство спорта и туризма должны создать только с начала 2024 года. Пока же министром окружающей среды стал Томаш Тараба, который в 2020 году был избран в парламент по спискам неонацистской партии «Наша Словакия» (известна также по имени своего лидера как «Котлебовцы»). Позже Тараба стал независимым депутатом, а в нынешний созыв парламента был избран по списку SNS.

А вот министром культуры Словакии по квоте SNS стала Мартина Шимковичова — бывшая ведущая популярного в стране телеканала Markiza (входит в группу СМЕ американского медиа-магната Рональда Лаудера). Она уже заявила, что одной из её целей станет борьба с дезинформацией, после чего критикующие правительство Фицо СМИ (а в Словакии таких подавляющее большинство) нанесли «ответный удар».

Издание PLUS 7 DNÍ заявило, что в одном из постов Шимковичовой в социальных сетях 28 ошибок. Впрочем, когда за две орфографические ошибки выдаётся написание полного названия SNS в виде Slovenská Národná Strana вместо нормативного Slovenská národná strana (то есть политический акцент на названии партии), то сложно воспринимать такую критику серьёзно.

Как бы там ни было, формирование нового словацкого правительства именно 25 октября является важной победой Роберта Фицо.

Теперь именно он представляет Словакию на саммите лидеров стран — членов ЕС, который пройдёт в Брюсселе 26–27 октября. Накануне саммита высокопоставленный чиновник ЕС сообщил журналистам, что к его участникам по видеосвязи обратится президент Украины Владимир Зеленский. В свою очередь, глава Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что в вопросе Украины «мы будем продолжать нашу непоколебимую поддержку столько, сколько потребуется».

Вот только ЕС из-за позиции Венгрии до сих пор не может принять решение о выделении транша в 500 миллионов евро из фонда, который компенсирует затраты странам, помогающим Киеву оружием. Не исключено, что теперь к венгерскому вето добавится и словацкое.