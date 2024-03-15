Материалы с тегом «Евросоюз»
Лавров раскритиковал отказ послов ЕС от приглашения на встречу с ним
Москва учтёт коллективный отказ послов стран Евросоюза от встречи с представителями российского руководства, заявил 14 марта в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он добавил, что удивлён отсутствием интереса к общению со...
15 марта 2024
Боррель рассмотрел в конфликте на Украине признаки «звёздных войн»
Конфликт на Украине приобрёл черты «звёздных войн». Такое мнение высказал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE. По словам главы евродипломатии, в ходе боевых действий увеличилась роль искусственного...
новость часа
14 марта 2024
Трамп призвал Европу увеличить траты на Украину
Европейским странам следует увеличить финансирование Украины и сравняться в тратах с США, так как текущая ситуация несправедлива. Об этом бывший американский президент Дональд Трамп заявил в опубликованном 13 марта интервью телеканалу Newsmax. Он отметил, что Европа платит малую долю от того, что...
14 марта 2024
ЕП не одобрил предложение о продлении свободного импорта с Украины
Депутаты Европейского парламента (ЕП) не согласовали предложение Еврокомиссии (ЕК) о продлении ещё на год режима беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции с территории Украины в Евросоюз. Об этом говорится в официальном заявлении ЕП. «Депутаты ЕП передали документ в парламентский комитет...
14 марта 2024
Европарламент предложил Армении подумать над вступлением в Евросоюз
Депутаты Европарламента 13 марта приняли резолюцию с призывом укреплять отношения ЕС с Арменией, а также предложили республике подумать о подаче заявки в кандидаты в Евросоюз. В опубликованном документе говорится, что если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата...
13 марта 2024
В ЕС подтвердили нападение пиратов на сухогруз у побережья Сомали
Военно-морская миссия Евросоюза Atalanta 13 марта в соцсети X подтвердила нападение пиратов на судно, шедшее под флагом Бангладеш, у берегов Сомали. «Операция Atalanta подтверждает инцидент с нападением пиратов на торговое судно Abdullah, шедшее под флагом Бангладеш», — говорится в сообщении. Как...
13 марта 2024
СМИ сообщило о достигнутом в ЕС компромиссе по помощи Киеву
Страны-члены Евросоюза собираются одобрить выделение 5 млрд евро на выделение военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира после достижения «сложного компромисса». Об этом пишет британская газета Financial Times. В публикации говорится, что Франция, Греция и Кипр настаивали на возмещении...
13 марта 2024
В ЕК не стали комментировать снятие санкций с Воложа, Мндоянца и Гамбалека
Еврокомиссия не комментирует точные причины снятия санкций ЕС с экс-главы «Яндекса» Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с государственными органами российской инвестиционного компании АФК «Система» Сергея Мндоянца, а также словацкого бизнесмена и главы местного отделения...
13 марта 2024
Евросоюз не сможет конфисковать доходы от активов России в €5,2 млрд
Евросоюзу не удастся передать Украине доходы от российских активов за 2022–2023 годы в размере €5,2 млрд до окончательного урегулирования конфликта. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника, занимающегося вопросами конфискации замороженных российских...
13 марта 2024
В ЕС ожидают мирового финансового кризиса из-за исков России к Euroclear
Ответные действия России на изъятие Еврокомиссией замороженных в Евросоюзе активов Центробанка РФ чреваты банкротством бельгийской площадки Euroclear. Соответствующим мнением в интервью агентству Reuters поделился неназванный европейский чиновник, занимающийся проблемой конфискации замороженных...
новость часа
13 марта 2024
Европарламент одобрил закон о «криминализации» обхода санкций против России
Европарламент (ЕП) одобрил закон о «криминализации» обхода санкций ЕС, который позволит по решению судов конфисковывать замороженные частные российские активы, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕП. В новом законе будут прописаны, в частности, все принимаемые ЕС санкции, а также даны...
12 марта 2024
ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС
Еврокомиссия объявит о рекомендации Совету ЕС приступить к переговорам с Боснией и Герцеговиной о вступлении в состав сообщества. Об этом 12 марта заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии в Европарламенте в Страсбурге. «Конечно, для вступления в наш союз необходим больший прогресс...
12 марта 2024
В Германии раскрыли, в каком случае ЕС готов изъять активы России
Европейский союз намерен конфисковать замороженные российские активы в случае, если Россия откажется участвовать в финансировании восстановления Украины. Об этом 11 марта написала газета Die Welt со ссылкой на источники. «Пока негативное отношение ЕС к конфискации не изменится, деньги останутся...
12 марта 2024
В ЕС отреагировали на призыв папы Римского к переговорам по Украине
Европейский союз поддерживает урегулирование конфликта на Украине только на условиях Киева, заявил 11 марта представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Таким образом он прокомментировал призыв папы Римского Франциска к Украине начать переговоры с Россией. «Мы, конечно, выступаем за мир...
11 марта 2024
На Украине захотели поставлять в ЕС водород по газопроводам
Киевский режим намерен поставлять водород в страны Евросоюза и использовать для этого существующую украинскую газопроводную структуру, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в интервью, опубликованном 10 марта австрийской газетой Kurier. «Европейская водородная стратегия предусматривает...
10 марта 2024
В Румынии заявили об утрате суверенитета из-за выбора западного курса
Румыния, однажды взяв курс на Запад, в итоге утратила суверенитет, написал в свой статье «Этапы румынской внешней политики в 1990–2023 годы» бывший министр иностранных дел республики Адриан Северин. Статью опубликовал в своём блоге публицист Ион Кристою. Дипломат отметил, что политическая элита...
10 марта 2024
Названы главные торговые партнёры России в Европе
В 2023 году главными торговыми партнёрами России в Европе стали Белоруссия, Германия и Нидерланды, на долю которых пришлась совокупно почти половина товарооборота. Это следует из данных Федеральной таможенной службы и национальной статистики других государств, которые 10 марта привело «РИА Новости»...
10 марта 2024
В Польше сочли бредом идею ввести войска на Украину
Заявление главы министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможности отправки войск западных стран в зону конфликта на Украине является бредом. Такое мнение 10 марта высказал польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха в соцсети Х. «На конференции также прозвучали крайне...
10 марта 2024
Польским военным предрекли незавидную судьбу при вторжении НАТО на Украину
Польским военным уготована роль пушечного мяса в случае ввода контингента НАТО на Украину. При этом никаких реальных приобретений Польша вообще может не получить. Так политолог Кирилл Аверьянов прокомментировал корреспонденту ИА Регнум информацию о том, что глава МИД Польши Радослав Сикорский...
9 марта 2024
В Европе выросла заболеваемость венерическими заболеваниями
В данный момент на территории Европы зафиксирован рост передающихся половым путём болезней. Это следует из опубликованного 7 марта ежегодного отчёта о распространении заболеваний на территории ЕС Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). «Результаты показывают тревожный...
9 марта 2024