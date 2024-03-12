Материалы с тегом «Урсула фон дер Ляйен»
ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС
Еврокомиссия объявит о рекомендации Совету ЕС приступить к переговорам с Боснией и Герцеговиной о вступлении в состав сообщества. Об этом 12 марта заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии в Европарламенте в Страсбурге. «Конечно, для вступления в наш союз необходим больший прогресс...
12 марта 2024
США, Евросоюз и ОАЭ запустят морской гуманитарный коридор в Газу
Евросоюз, США, Кипр и ОАЭ договорились о запуске морского гуманитарного коридора в сектор Газа, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 8 марта во время визита на остров. «Сегодня мы сталкиваемся в Газе с гуманитарной катастрофой… Главным вызовом является доставка гуманитарной...
8 марта 2024
Глава ЕК заявила о необходимости производить оружие нового поколения в ЕС
Евросоюзу необходимо производить оружие нового поколения, которое будет способно побеждать на поле боя. Об этом 7 марта заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе съезда Европейской народной партии в Бухаресте. «Евросоюз должен обеспечить производство оружия нового поколения...
7 марта 2024
Фон дер Ляйен выдвинули кандидатом на пост главы ЕК на второй срок
Делегаты проходящего в Бухаресте съезда Европейской народной партии приняли решение о выдвижении Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Еврокомиссии. Трансляцию съезда 7 марта вёл YouTube-канал партии. В поддержку её кандидатуры проголосовали 400 участников съезда, против выступили 98...
7 марта 2024
Фон дер Ляйен назвала Украину важнейшей темой в сфере безопасности ЕС
В сфере безопасности для Евросоюза самой важной темой является Украина, которой европейские страны должны передавать ещё больше вооружения и денег. Об этом 7 марта заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на съезде Европейской народной партии в Бухаресте. «Процветание невозможно без...
7 марта 2024
Во Франции осудили фон дер Ляйен за новую стратегию обороны ЕС
Новая оборонная стратегия Европейского союза, которая позволяет покупать оружие от лица стран — участниц объединения, является отражением личных интересов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Такое мнение 6 марта высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X...
7 марта 2024
Венгрия выступила против переизбрания фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Власти Венгрии хотят, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завершила своё пребывание на этом посту и избавила Евросоюз от решений, способствующих ухудшению ситуации в европейских странах. Об этом 29 февраля заявил на пресс-конференции министр иностранных дел и внешнеэкономических связей...
29 февраля 2024
Филиппо призвал власти Франции выйти из ЕС и НАТО после слов фон дер Ляйен
Лидер французской оппозиционной партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Францию выйти из Североатлантического альянса (НАТО) и Евросоюза после слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о возможном конфликте с Россией. Своё мнение политик опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter). «Урсула фон...
28 февраля 2024
В ЕК призвали использовать прибыль от активов РФ на закупку техники ВСУ
Евросоюз должен рассмотреть возможность использования прибыли от замороженных российских активов для закупки военной техники для Киева. Об этом 28 февраля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге. «Пришло время начать разговор об использовании доходов от...
новость часа
28 февраля 2024
План переговоров о вступлении Украины в ЕС обнародуют в марте
Программа переговоров о вступлении Украины в Европейский союз появится в середине марта, заявила 24 февраля председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Она похвалила Киев за то, что украинские власти «стараются выполнить...
24 февраля 2024
Лидеры западных стран прибыли в Киев
Премьер-министры Италии, Канады и Бельгии Джорджа Мелони, Джастин Трюдо и Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехали на поезде из Польши в Киев. Об этом 24 февраля сообщило агентство Reuters. «Четыре западных лидера, в том числе премьер-министры Италии, Канады и...
новость часа
24 февраля 2024
Эксперт оценил последствия назначения фон дер Ляйен генсеком НАТО
Урсула фон дер Ляйен в должности главы Еврокомиссии причинит меньше вреда, чем занимая пост генерального секретаря НАТО, из-за её проукраинской позиции. Такое мнение выразил 20 февраля венгерский политический эксперт Георг Шпётле в беседе с «РИА Новости». «Совершенно точно лучше, что она во главе...
20 февраля 2024
Глава ЕК анонсировала легализацию использования доходов от активов России
Европейский союз в течение ближайших дней легализует использование полученных процентов от замороженных активов России для поддержки Украины. Об этом 19 февраля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции партии ХДС, которую транслировал телеканал Phoenix. По словам фон дер...
19 февраля 2024
Фон дер Ляйен выдвинули на второй срок в качестве главы ЕК
Блок правоцентристских политических партий Германии «Христианско-демократический союз в Германии» и «Христианско-социальный союз в Баварии» (ХДС/ХСС) выдвигает Урсулу фон дер Ляйен на второй срок в качестве председателя Еврокомиссии, сообщило 19 февраля агентство Reuters. «Я принимаю очень...
19 февраля 2024
Макрону, Шольцу и фон дер Ляйен посоветовали поехать на фронт на Украину
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предложил желающим продолжения конфликта на Украине европейским политикам, включая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, направиться в зону боевых действий. Он...
19 февраля 2024
Фон дер Ляйен хочет втянуть Европу в масштабную войну с Россией — Филиппо
Антироссийские высказывания председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности прозвучали с целью оправдать вступление Европы в войну против России. Такое мнение выразил в соцсетях лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Фон дер Ляйен объявила, что...
19 февраля 2024
СМИ: фон дер Ляйен объявит о намерении пойти на второй срок главой ЕК
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует объявить о намерении остаться на этой должности на второй срок. Об этом 18 февраля сообщила газета Bild со ссылкой на источники. По информации издания, 65-летняя фон дер Ляйен 19 февраля объявит о планах пойти на второй срок после обсуждения...
18 февраля 2024
В ЕК впервые в истории появится пост еврокомиссара по обороне
Пост еврокомиссара по обороне должен впервые в истории Евросоюза появиться в Еврокомиссии (ЕК) следующего состава, заявила 17 февраля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на Мюхенской конференции по безопасности. «Если я буду возглавлять следующий состав Еврокомиссии (который приступит к работе с ноября...
новость часа
17 февраля 2024
Фон дер Ляйен анонсировала новые санкции для борьбы с обходом ограничений
Новый, 13-й пакет антироссийских санкций будет направлен в том числе на борьбу с обходом ранее наложенных ограничений с использованием третьих стран, заявила 17 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила, что в Еврокомиссии знают, компании каких стран участвуют в обходе санкций...
17 февраля 2024
Фон дер Ляйен рассказала, на что пойдут доходы от замороженных активов РФ
Еврокомиссия (ЕК) будет использовать доходы от замороженных российских активов для производства оружия для Украины, заявила 17 февраля глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности. «Мы намерены использовать их для поддержки Украины, финансировать производство оружия и...
17 февраля 2024