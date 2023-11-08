Будапешт, 9 ноября, 2023, 00:57 — ИА Регнум. В условиях несоблюдения свободы слова, непроведения выборов, военных действий абсурдно и несвоевременно принимать Украину в Евросоюз. Так считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

«На Украине война, не соблюдаются свобода СМИ и слова, выборы не проводят. Поэтому было бы абсурдно в таких условиях принимать решение о том, как работают институты верховенства права на Украине», — сказал Петер Сийярто в своём видеообращении в соцсети, добавив, что Украина не выполнила условия для вступления в Евросоюз.

Как сообщало ИА Регнум, Украина становится серьёзной проблемой для Европы. Об этом написало издание Politico. По мнению автора, растёт пессимизм по поводу быстрого расширения Евросоюза, особенно с учётом перспектив вступления в него опустошённой Украины.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен добивается гибели европейских стран, в том числе и Франции, настаивая на вступлении Украины в Евросоюз. Политик напомнил, что скоро ЕК опубликует отчёт, официально призывающий к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. Он считает, что Франции нужно выйти из Евросоюза, пока ещё не поздно.

Пока не будет окончательно решён вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни, Украине не стоит мечтать о присоединении к Евросоюзу, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ и принципа предоставления членства «по заслугам». Об этом 8 ноября заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По мнению экспертов, на саммите лидеров Евросоюза, который состоится 14–15 декабря, вероятно, будет вынесено окончательное решение о членстве Украины в ЕС. Не исключено, что Киеву могут выдвинуть новые условия для вхождения в организацию.