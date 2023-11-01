Заявление польских перевозчиков о начале акций по блокированию пограничных переходов с Украиной вызвало болезненную реакцию киевского режима. В том числе потому, что объявленное перевозчиками перекрытие пункта «Корчув», которое начнётся 3 ноября, планируется распространить по всей границе, и эта акция может продлиться до января 2024 года.

Иван Шилов ИА Регнум

Для Украины и её экономики это крайне неприятный сигнал. Как заявил в интервью ТСН соучредитель Международной транспортной ассоциации Украины Игорь Оверко, польские перевозчики «постоянно чего-то требуют». И это делается для того, «чтобы перетащить к себе на работу украинских водителей». При этом, отметил Оверко, «у нас в стране война, мы даже не можем организовать никаких акций протеста».

В этой ситуации Киев использует политические приёмы, апеллируя напрямую к Варшаве, а также пытается подключить к решению Европейскую комиссию.

По словам посла Украины в Польше Василия Зварыча, посольство обратилось с официальной нотой в МИД Польши с просьбой принять меры по недопущению блокирования или ограничения движения через польско-украинскую границу.

Зварыч дал понять, что Варшава может понести убытки в будущем, так как «угрозы протестующих» совсем не помогают «имиджу Польши, а также тем польским предпринимателям, которые участвуют или намерены участвовать в проектах по восстановлению Украины».

Однако проекты по восстановлению Украины — это журавль в небе, в то время как польские перевозчики хотят заполучить в руки хотя бы синицу.

Они требуют восстановить разрешительный принцип для следующих в Евросоюз украинских перевозчиков, отказывать в регистрации в Польше транспортных компаний с капиталом за пределами ЕС, организовать отдельную линию в электронной очереди для автомобилей с номерами ЕС и другое.

Польские перевозчики также подозревают украинскую сторону в недобросовестной конкуренции.

Портал 40ton приводит простой пример: 15 дней требуется, чтобы проехать на фуре из одного конца Европы в другой и затем вернуться обратно, и столько же времени требуется для выезда с Украины в Польшу.

Пересечение границы проходит в режиме электронной очереди. Это означает, что водителю приходит уведомление, когда подходит его черёд. Но если украинские перевозчики могут во время ожидания жить дома или совершать местные рейсы, поляки вынуждены эти две недели проводит в кабине фуры без каких-либо бытовых удобств.

«Для сравнения: поездка в обратном направлении из Польши на Украину обычно занимает не более нескольких часов в очереди, — подчёркивает издание. — В чём причина такой большой разницы, если в обоих направлениях движется примерно одинаковое количество грузовых автомобилей? Официального ответа на этот вопрос никто не знает. Всё говорит о том, что проверки на украинской стороне вышли из-под контроля».

Иными словами, регуляторы на Украине используют коррупционные схемы, чтобы продвигать в обход электронной очереди нужных им перевозчиков.

ТАСС/ EPA/Wojtek Jargilo

Ряд украинских экспертов усматривают корень проблемы с недовольством польскими перевозчиками в сближении их страны с Евросоюзом.

Будто бы Украина является достаточно крупным игроком на европейских рынках товаров и услуг, поэтому так «искрит» на польско-украинском треке. Но Варшаве обижаться не на что, поскольку Соглашение об ассоциации Украины с ЕС предусматривает свободное перемещение товаров, капиталов, рабочей силы, услуг.

В этой связи заслуженный экономист Украины профессор Алексей Плотников считает, что анонсированная польскими перевозчиками акция по блокированию пунктов перехода — это «какие-то профсоюзные игры», которые «не будут поддержаны ни официальной властью, ни тем более Евросоюзом».

Оппозиция, которая пришла к власти в Польше, вряд ли заинтересована в том, чтобы и дальше усложнять проблемы для Украины, уверен профессор.

Конечно, польские перевозчики не имеют такого представительства в сейме Польши, как фермеры, чьи интересы отстаивают партия «Право и Справедливость», Польская крестьянская партия и прошедший по списку партии «Гражданская платформа» лидер движения «АГРОуния» Михал Колодзейчак.

Однако не стоит недооценивать «профсоюзные игры» — в конце концов, прародителем нынешней польской политической элиты был гданьский профсоюз «Солидарность».

Помимо того, охлаждение на линии Варшава — Киев не является эпизодом, связанным исключительно с недавней избирательной кампанией в Польше. Польское общество и политический класс всё больше осознают, что нет оснований ждать особого отношения со стороны украинских политиков к польской элите.

По мнению одного из польских изданий, важнейшим контекстом как спора о зерне, так и общего будущего польско-украинских отношений является не конкуренция между польским и украинским сельским хозяйством, а перспектива вступления Украины в Европейский союз. Поэтому «следует сразу напомнить: Украина хочет быть в ЕС, а не в союзе с Польшей, а у Польши нет достаточных финансовых ресурсов, чтобы самостоятельно обеспечить Киеву перспективы послевоенного развития».

В этой ситуации Брюссель может стать ситуативным союзником киевского режима против Варшавы.

Владимиру Зеленскому и его администрации необходимо продемонстрировать украинцам хоть какие-то успехи за неимением таковых на фронте. В свою очередь, Еврокомиссия нуждается в том, чтобы «поощрить» Киев перспективами евроинтеграции, реально мало что для этого делая.

Участие в разрешении конфликта, инициированного польскими перевозчиками, может стать для Брюсселя ходом, призванным успокоить Киев и показать, что о его интересах заботятся.

Проблема в том, что в Польше сейчас действует переходный период и непонятно, с кем нужно говорить о необходимости пойти на уступки Украине. А до января 2024 года, когда польские партии смогут сформировать полноценное правительство, произойти может многое.