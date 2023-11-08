Варшава, 8 ноября, 2023, 03:50 — ИА Регнум. Очередной скандал разрастается между Украиной и Польшей. Ещё не утихли возмущения фермеров из-за импорта сельскохозяйственной продукции, как польские водители стали организовывать стихийные протесты на пограничных переходах с Украиной в знак протеста против соглашения с Евросоюзом, которое обеспечивает лёгкий проход для более дешёвых украинских дальнобоев. Об этом сообщает Politico.

Из архива ИА REGNUM Польская граница

В отличие от «хлебной блокады», которая была введена польским правительством, протесты дальнобойщиков не санкционированы Варшавой.

Поляки жалуются, что украинцы перевозят грузы внутри Польши, а также занимаются перевозками из Польши в третьи страны.

При этом украинцы осуществляют перевозки гораздо дешевле поляков, чем и разоряют местных бизнесменов. Один из них заявил, что сократил свой штат водителей на 40 процентов из-за проигрыша в конкуренции украинцам.

Участники протестов уже заблокировали три ключевых пограничных перехода в Дороск-Ягодине, Корчове-Краковце и Гребенном-Рава-Русской. Приостановка перевозок продлится, по их заявлениям, до тех пор, пока власти Польши и ЕС не восстановят ограничения на транспортные операции для украинских перевозчиков, которые действовали до начала спецоперации на Украине.

Водители пообещали пропускать лишь один грузовик в час, на легковые автомобили запрет не распространяется.

Как сообщало ИА Регнум, блокада автомобильных пунктов пропуска польскими перевозчиками на границе является болезненным ударом в спину Украине, заявил 6 ноября украинский посол в Польше Василий Зварич. Он призвал протестующих в Польше прекратить блокаду границы и выбрать другой вид отстаивания своих прав.

Протестующие намерены продолжать акцию до 3 января 2024 года.

В конце октября посольство Украины в Варшаве направило в министерство иностранных дел Польши ноту с просьбой пресечь перекрытие границы двух стран протестующими. В Киеве надеялись на то, что власти Польши смогут договориться с авторами ультиматума.