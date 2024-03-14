Материалы с тегом «Еврокомиссия»
ЕП не одобрил предложение о продлении свободного импорта с Украины
Депутаты Европейского парламента (ЕП) не согласовали предложение Еврокомиссии (ЕК) о продлении ещё на год режима беспошлинного ввоза сельскохозяйственной продукции с территории Украины в Евросоюз. Об этом говорится в официальном заявлении ЕП. «Депутаты ЕП передали документ в парламентский комитет...
14 марта 2024
В ЕК не стали комментировать снятие санкций с Воложа, Мндоянца и Гамбалека
Еврокомиссия не комментирует точные причины снятия санкций ЕС с экс-главы «Яндекса» Аркадия Воложа, исполнительного вице-президента по связям с государственными органами российской инвестиционного компании АФК «Система» Сергея Мндоянца, а также словацкого бизнесмена и главы местного отделения...
13 марта 2024
ЕК создала руководство по переговорам с Киевом и Кишинёвом о членстве в ЕС
Еврокомиссия разработала руководство по будущим переговорам с Молдавией и Украиной об их членстве в Евросоюзе и представит его Совету ЕС. Об этом говорится в заявлении ЕК. «Еврокомиссия также завершила разработку предложений по проекту рамочного руководства по переговорам с Украиной и Молдавией...
12 марта 2024
ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС
Еврокомиссия объявит о рекомендации Совету ЕС приступить к переговорам с Боснией и Герцеговиной о вступлении в состав сообщества. Об этом 12 марта заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пленарной сессии в Европарламенте в Страсбурге. «Конечно, для вступления в наш союз необходим больший прогресс...
12 марта 2024
В ЕС отреагировали на призыв папы Римского к переговорам по Украине
Европейский союз поддерживает урегулирование конфликта на Украине только на условиях Киева, заявил 11 марта представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Таким образом он прокомментировал призыв папы Римского Франциска к Украине начать переговоры с Россией. «Мы, конечно, выступаем за мир...
11 марта 2024
ЕК отказалась выполнить требования фермеров Польши по украинскому зерну
Требования фермеров Польши о запрете ввоза украинской сельхозпродукции отказалась выполнить Европейская комиссия (ЕК), так как Варшава уже запретила импорт в страну зерна с территории Украины в одностороннем порядке. Такое заявление сделал 10 марта замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в эфире...
11 марта 2024
Глава ЕК заявила о необходимости производить оружие нового поколения в ЕС
Евросоюзу необходимо производить оружие нового поколения, которое будет способно побеждать на поле боя. Об этом 7 марта заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе съезда Европейской народной партии в Бухаресте. «Евросоюз должен обеспечить производство оружия нового поколения...
7 марта 2024
Фон дер Ляйен выдвинули кандидатом на пост главы ЕК на второй срок
Делегаты проходящего в Бухаресте съезда Европейской народной партии приняли решение о выдвижении Урсулы фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Еврокомиссии. Трансляцию съезда 7 марта вёл YouTube-канал партии. В поддержку её кандидатуры проголосовали 400 участников съезда, против выступили 98...
7 марта 2024
Фон дер Ляйен назвала Украину важнейшей темой в сфере безопасности ЕС
В сфере безопасности для Евросоюза самой важной темой является Украина, которой европейские страны должны передавать ещё больше вооружения и денег. Об этом 7 марта заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на съезде Европейской народной партии в Бухаресте. «Процветание невозможно без...
7 марта 2024
ЕК увидела риск конфликта в ЕС из-за дефицита воды, сообщили СМИ
В будущем дефицит воды может привести к конфликту между странами Европы. Об этом 6 марта сообщило издание Politico со ссылкой на конфиденциальный документ Еврокомиссии. «Эти риски могут проявляться в различных формах, некоторые из которых включают усиление конкуренции за водные ресурсы включая...
7 марта 2024
Во Франции осудили фон дер Ляйен за новую стратегию обороны ЕС
Новая оборонная стратегия Европейского союза, которая позволяет покупать оружие от лица стран — участниц объединения, является отражением личных интересов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Такое мнение 6 марта высказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X...
7 марта 2024
Евросоюз рассчитывает заработать €15 млрд на российских активах
Европейский союз рассчитывает к 2027 году заработать до 15 миллиардов евро от реинвестиции замороженных российских активов. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в ходе пресс-конференции в Брюсселе 5 марта. «Рассчитываем в предстоящие недели… достичь соглашения об...
6 марта 2024
В ЕК задумались о направлении прибыли от активов РФ на украинскую оборонку
Еврокомиссия собралась использовать прибыль от реинвестирования замороженных российских активов на оборонную промышленность Украины, сообщила газета Financial Times. «ЕК согласилась выделить прибыли международной площадки Euroclear в Бельгии и планирует конфисковать их в будущем для Украины», —...
5 марта 2024
В ЕК указали на ошибку ожидавшему миллион бесплатных снарядов Зеленскому
Глава киевского режима Владимир Зеленский ошибся, заявив, что Евросоюз передал Киеву лишь 300 тысяч из обещанного миллиона артиллерийских снарядов, так как не учёл, что Украине придётся купить часть боеприпасов самостоятельно. Об этом 4 марта заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри...
4 марта 2024
Еврокомиссия намерена ограничить поставки СПГ из России в ЕС в апреле
Еврокомиссия намерена ввести в действие директиву о поэтапном запрете поставок сжиженного природного газа из России в Евросоюз в апреле. Об этом заявила 4 марта еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. «Мы рассчитываем, что Европарламент проведёт окончательное голосование по этой директиве на...
4 марта 2024
Евросоюз из своих фондов разморозил 2 млрд евро для Венгрии
Европейский союз разморозил около 2 млрд евро для Венгрии из своих фондов. Об этом агентству Bloomberg сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер. Как пояснили в ЕК, решение о разблокировке денег было принято после того, как Будапешт выполнил условия, которые касались образования...
2 марта 2024
Еврокомиссия приняла решение разблокировать около €137 млрд для Польши
В связи с успешным проведением реформ судебной системы Еврокомиссия (ЕК) разморозила для Польши €137 млрд из фондов Европейского союза. Об этом 29 февраля сообщила пресс-служба ЕК. «Сегодня Еврокомиссия приняла два правовых акта, которые откроют Польше доступ к финансированию ЕС на сумму до €137...
29 февраля 2024
Венгрия выступила против переизбрания фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Власти Венгрии хотят, чтобы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завершила своё пребывание на этом посту и избавила Евросоюз от решений, способствующих ухудшению ситуации в европейских странах. Об этом 29 февраля заявил на пресс-конференции министр иностранных дел и внешнеэкономических связей...
29 февраля 2024
В Еврокомиссии заявили, что пристально следят за ситуацией в Приднестровье
Евросоюз внимательно следит за ситуаций в Приднестровской Молдавской Республике, а также поддерживает контакт с Кишинёвом. Об этом сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано. «Европейский союз очень внимательно следит за складывающейся ситуацией в Молдавии, а также в отколовшейся...
29 февраля 2024
В ЕК заявили о работе над полным отказом от поставок газа РФ через Украину
Еврокомиссия (ЕК) интенсивно работает над полным отказом от поставок российского газа через территорию Украины, заявил 28 февраля представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге в Брюсселе, который транслировался на сайте ЕК. По его словам, сейчас российский газ через Украину продолжают получать...
28 февраля 2024