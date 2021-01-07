Забайкалье является уникальным в своем роде регионом. И не только потому, что стало единственной территорией, которая во время эпидемии коронавируса объявила «сухой закон». Ей еще и с губернатором повезло — Александр Осипов вошел в топ-10 «Губернаторов новой волны».

Светлана Шаповалова Природа Забайкалья

Эпидемия коронавируса

В борьбу против коронавируса Забайкалье вступило задолго до того, как пандемия пришла в Россию. Дело в том, что именно в этом регионе (а также в Тюменской области) были выявлены первые носители SARS-CoV-2. Уже в конце января в регионе стали проводить профилактические мероприятия: в местах массового скопления людей была усилена дезинфекция помещений.

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Уже спустя несколько дней в стационар Читы с подтвержденным коронавирусом поместили гражданина Китая. В больницу он был госпитализирован сразу после пересечения границы и забора анализов.

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Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Эта история закончилась хорошо, и спустя положенное время гражданин Китая Ван Юнь Бинь стал первым, кому российские медики помогли излечиться от COVID-19.

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Тем временем в аптеках стали с ажиотажем раскупать медицинские маски. Всего за сутки, со 2 на 3 февраля, цена на них выросла с 1 рубля 20 копеек до 10 рублей.

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31 марта в Забайкалье был введён режим самоизоляции, составлен список заболеваний, при которых этот режим обязателен всем без исключения.

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В этот период власти региона пошли на беспрецедентный для России шаг: в регионе ввели сухой закон. Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв пояснял, что на такие категоричные меры регион был вынужден пойти из-за того, что на почве самоизоляции в крае обострилось количество правонарушений, совершенных в алкогольном опьянении.

«У Забайкальского края есть печальный опыт новогодних каникул, когда за 10 дней мы потеряли «по пьяной лавочке» более 120 человек, большая часть — криминальные смерти», — подчеркнул чиновник.

Правда, продержалась данная мера всего неделю. Уже 6 апреля, поздно вечером, власти были вынуждены признать — сухой закон заменяют на ночное ограничение торговли алкоголем. А затем и его отменили.

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Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Примерно в это же время в Забайкалье появился второй пациент с коронавирусом. Заражённой оказалась женщина, прибывшая авиарейсом из Москвы. Уже к 7 апреля выявили еще двоих носителей коронавируса. Дальше — больше.

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Уже в 20 числах апреля, когда счёт заражённых шёл на десятки, было заявлено, что увольнения из-за коронавируса ожидают почти 1,5 тысячи человек.

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В конце мая, в связи со взрывным кратным ростом числа выявленных носителей коронавируса и умерших с диагнозом COVID-19, в Забайкальской край прибыла кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова. По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко эксперт провела анализ текущей ситуации, дала рекомендации. Но вспышки коронавирусной инфекции не прекращались.

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Дошло до того, что забайкальцы стали скрывать факты контактов с носителями SARS-CoV-2.

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Тогда в Забайкалье по линии Минобороны РФ перебросили военный госпиталь. Первых пациентов заселили туда уже в начале июня.

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К концу июля ситуация с распространением коронавируса в регионе существенно улучшилась. Летальных случаев не регистрировали более двух недель.

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Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Уже в конце августа, несмотря на то, что в Забайкальском крае продолжали выявлять новых носителей коронавируса, власти региона сочли возможным разрешить проведение различных массовых мероприятий.

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С началом осени и нового учебного года в регионе ожидаемо стала расти заболеваемость COVID-19. Массовые мероприятия пришлось вновь ограничить.

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Уже в конце октября темп прироста случаев коронавирусной инфекции в Забайкальском крае составил 2,3%, это в два раза выше среднероссийского (1,1%.).

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С 16 октября забайкальских учеников начальных классов перевели на «дистанционку».

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С 23 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в Забайкалье запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий: конкурсов, розыгрышей, концертов, шоу-программ, новогодних ёлок, праздничных выступлений, интерактивных групповых мероприятий и других аналогичных мероприятий. Также наложен запрет на использование музыкальных систем типа караоке, исключена раздача подарков, сувениров.

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«В целом 2020 год — непростой год, мы все учились жить в эпоху пандемии. Этот год без преувеличения можно назвать испытанием прочности нашего общества — социальной, духовной, экономической.

До новой коронавирусной инфекции нельзя было представить, как распространение инфекции может усложнить и изменить повседневную жизнь населения региона, повлиять на все сферы деятельности», — сказал губернатор Забайкалья Александр Осипов, подводя итоги 2020 г. Кстати он, по оценке экспертов, стал губернатором новой волны.

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Экономика: достижения и провалы

С 1 января 2020 Забайкалье перешло на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). На год позднее всех российских регионов. Так произошло потому, что прежнее руководство не решило многие ключевые задачи, да и сама схема вызывала вопросы. Одна из самых серьёзных проблем Забайкалья — нехватка мусорных полигонов.

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В начале февраля 2020 года власти региона рассказали об освоении Удоканского месторождения меди, которое является третьим крупнейшим неразработанным месторождением в мире.

Ken Teegardin Экономика

Работы по его освоению ведутся с 2019 года. С вводом его в эксплуатацию доходы регионального бюджета значительно увеличатся: ожидаемый объем налоговых поступлений за 2019−2028 год составит более девяти миллиардов рублей.

После выхода на полную проектную мощность деятельность горно-металлургического комбината «Удокана» будет обеспечивать вклад до 8% в ВРП Забайкальского края.

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Судя по данным рейтинга РИА «Новости», по итогам ноября 2019 — января 2020 года Забайкалье замкнуло десятку самых «безработных» регионов России, попав на 76-е из 85 возможных мест,

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В июле Забайкальский государственный университет был выбран в качестве площадки для воплощения проекта по снижению оттока населения в регионе. Его авторами стала команда, которая прошла стажировку в исполнительных органах власти Забайкальского края, а некоторые стали участниками всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России».

Согласно материалам авторов проекта, основные причины миграции молодежи — это отсутствие соответствующего образования и перспектив для карьерного роста. Реализация их программы позволит региону к 2025 году сократить отток населения из края на 60 процентов. К работе будут привлечены российские и зарубежные специалисты.

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В январе—июне 2020 г. оборот оптовой торговли в крае составил 40 050,9 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 14,5% меньше, чем в январе—июне 2019 года. На организации с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля» приходилось 76,4% оборота оптовой торговли. Ими реализовано товаров на сумму 30 596,4 млн рублей, 82,5% к январю—июню 2019 года.

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За этот же период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (кроме субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах сложился отрицательный и составил минус 1979,9 млн рублей (в январе—апреле 2019 года результат был положительный и составлял 11 104,8 млн рублей). Доля убыточных организаций в январе—апреле 2020 г. составила 48% в общем числе организаций (в январе—апреле 2019 г. — 41,9%).

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Дарья Драй ИА REGNUM Переезд

За январь—май 2020 года в регион прибыли 8044 человека, а выбыли 9353 человека. Таким образом, за счет миграционного оттока численность населения края сократилась на 1309 человек (в январе—мае 2019 года миграционная убыль составляла 2060 человек). За счет межрегиональной миграции (между регионами России) население края сократилось на 1341 человека (в январе—мае 2019 года — на 2254 человека). Наибольшее количество жителей края в качестве постоянного места жительства выбрали Бурятию (17%), Иркутскую область (8,5%), Краснодарский край (5,9%), Хабаровский край (5,7%), Новосибирскую область (5,1%), Санкт-Петербург (3,8%) и другие территории России.

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Любопытную информацию об энергопотреблении с начала эпидемии коронавируса обнародовал в ходе совещания федерального штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду в Чите глава Минэнерго Александр Новак. По его словам, которые цитирует пресс-служба забайкальского губернатора, в то время как в других регионах России его снижение доходило до 10%, Дальний Восток показал прирост.

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В начале сентября 2020 года власти сообщили, что в связи с эпидемией коронавируса резервный фонд региона, сформированный в объеме 100 миллионов рублей, израсходован полностью.

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Качество жизни жителей Забайкальского края и всего Дальнего Востока призвана улучшить Национальная программа развития Дальнего Востока до 2024 года и перспективный период до 2035-го. Соответствующее распоряжение премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в конце сентября.

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В Краснокаменске после завершения строительства рудника открыт доступ к 773 тысячам тонн запасов руды. Глубина залегания горизонта подземного рудника №8 составляет более 600 метров, а его протяженность горизонта составляет 2600 метров. Такое расстояние было пройдено за два года встречными забоями.

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Скандалы

В правоохранительной сфере год был знаменателен рассмотрением громкого уголовного дела в отношении солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, учинившего кровавую бойню в ЗАТО «Горный». В январе 2020 года он написал открытое письмо, в котором попросил прощения у семей погибших и рассказал о мотивах своего поступка.

«Я не скрывался от армии, я хотел служить, защищать родину после службы и дальше, хотел связать свою жизнь с армией. Но я не ожидал, что попаду в такой ад. Бежать и жаловаться было некуда. Я сам не понимаю, в какой момент я сорвался и пошёл на крайний шаг. Видимо, сработал инстинкт самосохранения, только сейчас я начинаю осознавать, сколько горя я принёс людям, и сломал свою жизнь», — сказано в письме Шамсутдинова.

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Mil.ru Служба

Тогда же стало известно, что под уголовное дело попал сослуживец солдата — в рамках следствия о неуставных отношениях в воинской части. За издевательства его осудили условно.

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Начало 2020 года запомнилось также обнаружением семьи детей-«маугли». Четверых детей и мужчину, которые в окружении собак проживали прямо у костра, разведённого на втором этаже заброшенного здания, обнаружил житель Читы в процессе поисков потерявшегося пса.

Выяснилось, что это бездомная семья, которая уже несколько месяцев вынуждена обитать в таких ужасных условиях: дети спали прямо возле костра, на тряпках, расстеленных прямо на цементном полу. Согреваться в 30-градусный мороз детям помогал щенячий выводок.

Отец семейства пояснил, что в такой ситуации они оказались после того, как дом, купленный на средства материнского капитала, развалился. Когда начались проблемы, мужчина решил скрываться, чтобы детей не забрали в приют.

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Иван Шилов ИА REGNUM Откройте, полиция

После того, как история была обнародована, СУ СК РФ по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан»). Все четверо детей помещены в реабилитационный центр «Надежда», а их отец взят под стражу: у него были серьёзные проблемы с законом.

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В феврале СУ СК РФ по Забайкальскому краю подтвердило ранее появившуюся в местных СМИ информацию о задержании замминистра правительства Забайкальского края за взятку, полученную ещё в 2016 году.

Как следует из официального сообщения ведомства, в то время Олег Кузнецов работал в должности руководителя администрации городского округа «Город Чита», а взятку он получил в виде безвозмездного благоустройства придомовой территории у собственного дома. Работы на сумму порядка двух миллионов рублей осуществил неназванный предприниматель за оказание чиновником общего покровительства.

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В августе стало известно, что три выпускника школ Забайкальского края займут бюджетные места в других регионах России. Это золотые медалисты, они отправятся на учёбу в Дальневосточный федеральный университет, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) и Высшую школу экономики. Особую пикантность данной информации придает то обстоятельство, что одним из абитуриентов-счастливчиков стала дочь Аягмы Ванчиковой — заместителя губернатора Забайкалья.

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Okras Илья «Ильич» Прусикин

Забайкалье и несостоявшееся Евровидение

Лидер российской рэйв-группы Little Big Илья Прусикин (Ильич), которая из-за эпидемии коронавируса так и не представила Россию на «Евровидении—2020», родился в Забайкалье. В начале марта 2020 года большой общественный резонанс вызвало заявление лидера о том, что государство убило его родину — родной посёлок Усть-Борзя стал «призраком»:

"Мы жили на берегу реки, был собственный дом. У меня была стопроцентная свобода. Ты можешь сплавляться по реке, можешь пойти на сопки — всё что угодно. Степи — ты не видишь конца, океан. Я очень люблю то место. Но, к сожалению, государство убило мою Родину. Мне до сих пор она снится».

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