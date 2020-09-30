Краснокаменск, Забайкальский край, , 10:41 — REGNUM В Краснокаменске введен в эксплуатацию девятый горизонт подземного рудника №8. Как сообщает сегодня, 30 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, в состоявшемся по этому поводу торжественном мероприятии приняли участие сенаторы РФ от Забайкалья Баир Жамсуев и Сергей Михайлов, а также заместитель председателя правительства региона Михаил Чуркин.

«После завершения строительства рудника открыт доступ к 773 тысячам тонн запасов руды. Глубина залегания горизонта подземного рудника №8 составляет более 600 метров, а его протяженность горизонта составляет 2600 метров. Такое расстояние было пройдено за два года встречными забоями», — пояснили чиновники.

Напомним, «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского» (ПАО «ППГХО») является крупнейшим в Забайкальском крае многоотраслевым горнодобывающим и перерабатывающим предприятием, флагманом российской уранодобывающей отрасли. Основной вид деятельности ПАО «ППГХО» — производство закиси-окиси урана с целью её дальнейшего обогащения на предприятиях ядерного топливного цикла Госкорпорации «Росатом».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 августа 2020 г. исполнился год с момента образования территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье». За это время резидентами ТОР стали 15 инвесторов, реализующих проекты с общим объемом инвестиций 131 миллиард рублей. Планируется создать 5,2 тысяч рабочих мест.

В середине сентября 2020 г. председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым забайкальский город Краснокаменск преобразован в Дальневосточную территорию опережающего развития (ТОР).

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